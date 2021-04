Už žádné krávy na moři. Nový Zéland zakáže lodní přepravu zvířat

Podle ministra zemědělství Damiena O’Connora k úplnému zákazu dojde v průběhu příštích dvou let. Do té doby budou mít lidé, kteří jsou v této sféře zaměstnaní, čas na to si najít jiný způsob obživy. To samé bude platit i pro investory.



Zéland už v minulém roce přepravu dobytka na lodi pozastavil. Zastavení lodní přepravy předcházela tragická nehoda, kdy loď s 5 800 kusy dobytka ve špatném počasí ztroskotala poblíž Japonska na své cestě do Číny. Během nehody přišlo o život čtyřicet členů posádky a všechna zvířata na palubě.

Na základě této události začala novozélandská vláda přemýšlet nad tím, jak eticky přepravovat zvířata. Podle ministra O’Connora je pověst, jakou bude země mít, mnohem důležitější, než finanční zisky. Při přepravě zvířat v mezinárodních vodách ale stát nemá žádnou moc zasáhnout v případě neštěstí a nemůže ani plně zajistit, aby zvířata nebyla vystavena stresu.



„Pokud se Nový Zéland opravdu chce stát zemí, která bude nejvíce etickým dovozcem potravin, musíme se snažit být co nejlepší v tom, abychom dodržovali životní podmínky, které jsou pro zvířata vhodné,” říká O’Connor pro ABC News.

Na exportu zvířat loni Zéland vydělal 261 milionů novozélandských dolarů, což je přes 9 miliard korun. Bylo to třikrát více než tomu bylo v roce 2019, jelikož mnoho vývozců živých zvířat očekávalo, že brzy dojde k legislativním změnám v této oblasti a chtělo vyvézt co nejvíce do té doby, než jim to bude zakázáno. I tak je ovšem vývoz živých zvířat jen zlomkem z novozélandských příjmů, které pochází především ze sektoru zemědělství.

Právě v oblasti vývozu živých zvířat je ale největším partnerem Nového Zélandu Čína. ta podle ministra O’Connora byla o zákazu převozu zvířat lodí informována, novozélandská vláda však zatím nedostala žádnou odpověď. Ministr však dodává, že pokud svým krokem Zéland Čínu urazí, příliš na tom nezáleží.



„O Čínu tady vůbec nejde. Jde tady o zvířata a jejich dobré životní podmínky. S Čínou máme dlouhodobé obchodní vztahy, jsem si jistý, že to nějak pochopí,” říká O’Connor. Ačkoliv po moři se zvířata přepravovat už nebudou smět, vzduchem to ještě půjde. Taková přeprava se týká například závodních koní.



Opozice nesouhlasí

Zákaz vývozu zvířat po moři uvítali bojovníci za práva zvířat. Podle Debry Ashtonové, generální ředitelky aktivistické skupiny SAFE, je tento zákaz skvělým krokem, díky kterému zvířata nebudou muset následně trpět v zemích, které nemají tak vysoké životní podmínky jako má Zéland. Uvádí však, že zákaz by mohl vstoupit v platnost rychleji, jelikož během následujících dvou let ještě do ciziny zamíří stovky tisíc zvířat. Obává se také, že následně bude rozkvétat letecká přeprava jiných zvířat, jako jsou například kuřata či úhoři.

Opozice ale s vládním zákazem přepravy zvířat nesouhlasí. „Toto rozhodnutí je postavené pouze na emocích. Bude to velmi nákladné a ublížíme tím spoustě farmářů,” říká opoziční politik z liberální strany ACT Mark Cameron.

Podle lobbistické skupiny pro zemědělce Federal Farmer byl tento krok vlády velkým překvapením. Ačkoliv si skupina myslí, že podmínky, ve kterých zvířata na Zélandu žijí, jsou dobré, schvaluje alespoň přechodné dvouleté období, během kterého budou zemědělci mít možnost, aby se rozhodli, co budou dále dělat, a také budou mít čas splnit některé své stávající závazky.