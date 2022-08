Zuckerberg vykořisťuje lidi, napsal jeho vlastní chatovací robot

Chatovací robot společnosti Meta Platforms o zakladateli podniku Marku Zuckerbergovi uvedl, že vykořisťuje lidi. Automat dodal, že Zuckerberg to dělá pro peníze a že je mu to jedno. Firma, která se donedávna jmenovala Facebook, na to odpověděla vysvětlením, že jde teprve o prototyp.