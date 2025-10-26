Evropská komise a Rada EU se dlouhodobě snaží prosadit navýšení hranice zpoždění letu, od níž má cestující nárok na finanční kompenzaci. Proto když Evropský parlament minulý týden přijal návrh, který tuto změnu odmítá, strhla se vlna nesouhlasu.
Momentálně mohou pasažéři dosáhnout na odškodné, pokud má let vinou dopravce tři a více hodin zpoždění. Výše částky se pak odvíjí od vzdálenosti. Při letu do 1 500 kilometrů činí 250 eur, tedy zhruba 6 tisíc korun. Pokud je trasa do 3 500 kilometrů, má cestující nárok na kompenzaci ve výši až 400 eur (necelých 10 tisíc korun) a při vzdálenostech nad tuto hranici částka odpovídá 600 eurům, což je v přepočtu asi 14,5 tisíce korun.
Práva cestujících
O první změnu se Komise pokusila už v roce 2013, kdy podala návrh na zvýšení prahové hodnoty na pět hodin pro cesty do 3 500 kilometrů, devět hodin do 6 000 kilometrů a dvanáct hodin nad 6 000 kilometrů. Námět byl ale roky blokován a až letos v červnu se k němu vrátila Rada EU. Ta odsouhlasila kompenzaci 300 eur při zpoždění nad čtyři hodiny v případě letů do 3 500 kilometrů a 500 eur pro lety nad tuto vzdálenost, pokud zpoždění dosáhne šesti hodin.
S těmito rozhodnutími ale Evropský parlament nesouhlasí, protože nechce oslabovat práva cestujících.
„Máme několik bodů, za které musíme bojovat a první z nich je, že nebudeme akceptovat prodloužení zpoždění na více než tři hodiny, řekl podle serveru Politico zpravodaj Evropské lidové strany Andrej Novakov.
„Parlament je v otázce tří hodin velmi jednotný,“ souhlasil stínový zpravodaj strany Obnovme Evropu Jan-Christoph Oetjen. „Pokud se lhůta zvýší na čtyři hodiny, připraví se o právo na odškodné dvě třetiny pasažérů, což je pro nás nepřijatelné.“
Málo času na záložní řešení
Posunutí hranice ale podporují i letečtí dopravci. Například společnost Airlines for Europe (A4E), která sdružuje sedmnáct evropských aerolinek, včetně Ryanairu nebo Smartwings, si nechala zpracovat průzkum přímo mezi cestujícími.
Výsledky ukázaly, že pro většinu cestujících je prioritou dostat se do cílové destinace co nejdříve. „Tři hodiny jsou málo k tomu, aby se povedlo uskutečnit nějaký záložní plánu. Prodloužení tohoto okna by leteckým společnostem poskytlo dostatek času na přivezení náhradních letadel a posádek ve srovnání s čekáním na zdlouhavé opravy,“ uvádí tisková zpráva A4E.
S tím souhlasí i výkonný ředitel KM Malta Airlines David Curmi. „Současné pravidlo tříhodinového zpoždění penalizuje letecké společnosti, které dělají vše pro to, aby se vyhnuly zrušení letů. Protože pro cestující je lepší zpožděný let než žádný let.“
Rada EU se proto v červnu uchýlila k neobvyklému legislativnímu postupu, který vynucuje uzavření tohoto jednání do šesti až osmi měsíců. Parlament je ale proti.
„Nelíbí se nám, že Rada měla možnost se k návrhu vyjádřit už v roce 2014 a po jedenácti letech zvolila postup, který omezuje náš čas na vyjednávání,“ ohradil se Novakov.
Zpožděním to nekončí
Hranice pro finanční kompenzaci ale není to jediné, na čem se evropské instituce neshodnou. Parlament totiž rovněž podporuje zavedení osobního i příručního zavazadla, které nepřesáhne rozměry 100 centimetrů a váhu sedmi kilogramů, v ceně letenky. Rada chce naopak povolit pouze tašky o velikosti 40 cm x 30 cm x 15 cm, tedy podobných rozměrů, jako mají v současnosti nízkonákladové společnosti.
Z tohoto návrhu ovšem nejsou nadšení ani sami cestující. Zavedení dalšího kufru v ceně by totiž znamenalo zdražení základní letenky. Podle průzkumu YouGov navíc téměř polovina (47 procent) pasažérů preferuje cestovat pouze s jednou menší taškou, pokud to znamená levnější cestu.
A4E navíc ve své tiskové zprávě upozorňují i na kapacitní problémy. „Pokud by si všichni cestující vzali na palubu příruční kufr, muselo by jich zhruba 100 zůstat na letišti, protože standardní letadlo má sice kapacitu 190 sedadel, ale pouze 90 míst v přihrádkách nad hlavami.“