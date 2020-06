Videokonference vládnou prvnímu čtvrtletí. Zoom má rekordní tržby

Výdělky Zoomu za první polovinu letošního roku jsou dvojnásobně vyšší, než předpovídal za celý rok 2020. K popularitě a přísunu nových uživatelů významně přispěla karanténa. Zoom se totiž kromě osobních hovorů mezi přáteli a rodinami začal využívat i při videokonferencích firem, které byly kvůli koronaviru odkázány na práci z domova. Stejně tak se Zoom používal i při dálkovém školním vyučování.

Čínský softwarový inženýr Eric Juan založil Zoom v roce 2011. Od té doby si firma získala své věrné zákazníky, nic ji však nevystřelilo na výsluní tak, jako koronavirová pandemie.

V nejsilnějších dnech využilo Zoom více než 300 milionů uživatelů. Za karanténní období se Zoomu také ztrojnásobil počet lidí, kteří si předplácejí prémiovou verzi a trojnásobně vyšší je i cena akcií společnosti. Podle Juana se očekává roční výdělek až 1,8 miliard dolarů, což je dvakrát více než se očekávalo v březnu. „Je to obrovská příležitost,” řekl Juan pro BBC.

„Únosci“, nepravdivé informace a nepovolené sdílení

Kromě dobrých výdělků a nových uživatelů se však Zoom potýká i s problémy. Ty se týkají především zabezpečení soukromí. Do některých konferenčních hovorů se totiž začali připojovat nezvaní uživatelé, kteří začali s účastníky hovoru sdílet pornografický či jinak nevhodný obsah. I z tohoto důvodu byl na některých školách v New Yorku a Singapuru Zoom zakázán jako platforma pro dálkovou online výuku.

Společnost se však snaží proti konferenčním vetřelcům bojovat a někteří původní uživatelé se začínají k Zoomu opět vracet. Momentálně je Zoom přednostně využívanou videokonferenční platformou na více než 100 tisících škol. Společnost si nastavila devadesátidenní lhůtu, během které se bude soustředit především na zlepšení bezpečnostních podmínek a nebude testovat nové funkce platformy. To by mělo trvat až do konce června.

„V období krize jsme s dobrým úmyslem poprvé za dobu naší existence poskytli naše služby tak velkému počtu lidí. Neměli jsme ponětí, jaké obtíže a výzvy to s sebou přinese. Výsledkem je naše mírně pošramocená reputace, “ vyjádřil se ohledně potíží s nabouráváním hovorů Juan.

Kromě “únosců” hovorů čelí Zoom dalším potížím. Ukázalo se totiž, že firma bez svolení svých uživatelů sdílela data s Facebookem a nepravdivě informovala o formě šifrování, které během hovoru využívá.

Chvíle slávy

I přes veškeré kontroverze si však firma vysloužila vavříny a zatím vede nad Facebookem i Googlem, kteří se snaží Zoomu na poli videokonferencí konkurovat. Zda se popularita Zoomu udrží i po opadnutí koronavirové pandemie, ukáže čas.



Dá se totiž předpokládat, že s uvolňováním opatření budou současní uživatelé znovu preferovat osobní setkání a upustí od videokonferencí. „Téměř třetina z našich příjmů momentálně pochází od malých zákazníků, kteří si zaplatili měsíční členství. Dlouhodobých smluv tolik nemáme. Je proto možné, že po uvolnění opatření a návratu lidí do práce i škol dojde k poklesu počtu uživatelů,” připouští Kelly Steckelbergová, finanční ředitelka Zoomu.