Zmrzlinářská firma žaluje mateřskou společnost. Ta jí hrozí, že rozpustí vedení

Žaloba je dalším důkazem dlouhodobých napětí mezi Ben & Jerry’s a Unileverem, který plánuje příští rok oddělit svůj zmrzlinový byznys, napsala agentura Reuters.

K roztržce mezi oběma značkami došlo poprvé v roce 2021. Výrobce zmrzliny tehdy oznámil, že přestane prodávat své produkty na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, protože to není v souladu s jeho hodnotami.

Ben & Jerry’s poté zažaloval Unilever za prodej svého podnikání v Izraeli tamnímu licenčnímu partnerovi, což umožnilo pokračování marketingu na Západním břehu a v Izraeli. Tato žaloba byla urovnána v roce 2022.

V nejnovější kauze Ben & Jerry’s tvrdí, že Unilever porušil podmínky dohody z roku 2022. Její výsledky však nejsou veřejně dostupné. V žalobě se uvádí, že Unilever by měl nechat představenstvo Ben & Jerry’s samostatně rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich sociálního poslání.

„Ben & Jerry’s při čtyřech příležitostech pokusil veřejně vystoupit na podporu míru a lidských práv. Unilever každé z těchto snah umlčel,“ píše se v žalobě.

Unilever se hodlá bránit

Společnost Unilever s takovým tvrzením rozhodně nesouhlasí a hodlá se bránit. „Naše srdce patří všem obětem tragických událostí na Blízkém východě,“ uvedla pro agenturu Reuters společnost Unilever. Dodala, že tvrzení Ben & Jerry’s odmítá a hodlá se hájit. „Víc se k této právní záležitosti nebudeme vyjadřovat,“ uvedla společnost.

Výrobce zmrzliny Ben & Jerry’s pro agenturu Reuters uvedl, že je přesvědčen o zdárném vyřešení všech sporů. „Vzhledem k probíhající povaze soudního sporu ovšem nemůžeme komentovat podrobnosti,“ informovala firma.

Zmrzlinovou značku Ben & Jerry’s založili v roce 1978 Američané Ben Cohen a Jerry Greenfield. Oba zakladatelé byli známí svým politickým aktivismem a obhajobou sociální spravedlnosti. Jejich firmu v roce 2000 koupil nadnárodní gigant Unilever.

Potravinářský kolos již dříve v letošním roce oznámil, že oddělí své podnikání se zmrzlinou do samostatného podniku. Kromě značky Ben & Jerry’s jde také například o značku Magnum. Na odštěpení měla v plánu firma pracovat ihned. Již dříve firma zmínila, že hotova by s tím chtěla být do konce příštího roku.