Alessandro Cesari vyrábí italskou zmrzlinu v podniku Sablé v Boloni. Při výrobě používá netradiční ingredience, jako jsou například smrže či saké. Zásadně nepoužívá zahušťovadla, emulgátory, glukózu ani další látky běžně používané k tomu, aby byla kvalita stejná po celý rok.
„Každá příchuť se tu může lehce měnit podle sezony, ročníku a konkrétní podoby ingredience v daný moment,“ cituje jeho slova agentura Bloomberg. Gelaterie, jako je ta jeho, jsou dnes v Itálii, zejména na severu země, kde sídlí výrobci zmrzlinářských strojů a surovin, stále běžnější.
Při výrobě gelata zásadně používá výrobníky z padesátých let minulého století také Vittorio Baldelli z podniku Gelato Contadino, který sídlí ve čtvrti Loreto v Bergamu. Na výrobu své zmrzliny ale podle svých slov potřebuje až desetkrát více času. „Nové stroje jsou jako pračky. Jen stěží s nimi můžete vytvořit mistrovské dílo,“ říká. Zmrzlina pro něj znamená pomalost a fyzickou námahu. Teprve pak vznikne kvalitní výrobek.
Má k tomu důvod. Podle podnikatelů se zákazníci více zajímají o kvalitu a často jsou velmi nároční. „Za posledních deset let se povědomí spotřebitelů o surovinách a zdravotní kvalitě produktů výrazně zvýšilo,“ říká Simone De Feo, spoluzakladatel řemeslné gelaterie Cremeria Capolinea z regionu Emilia-Romagna.
Konkurence podle něj vzrostla a profesní vývoj výrobců gelata postupuje rychleji než v jiných oblastech.
Zmrzlinář Cesari však upozorňuje, že důraz na sezonní suroviny a netradiční chutě s sebou nese i mnohá rizika. „Italské gelato s sebou nese velmi konkrétní očekávání a odchýlení od určitých tradičních vzorců znamená možnost vystavit se nepochopení,“ říká.
K extravagantnějším příchutím se lidé často nemusí vracet. Řemeslné zmrzliny navíc nejsou nejlevnější. Zmrzlina Crema Bolognese, kterou Cesari připravovuje z vaječných žloutků, mléka a smetany, vyjde na sedm euro (170 Kč).
Seno i ryby
Italští zmrzlináři také hledají dokonalost v odvážném experimentování a prostřednictvím netradičních kombinací chutí. Stefano Guizzetti z podniku Ciacco, který otevřel v roce 2014, experimentoval se slanými chutěmi. Příkladem je například gelato s máslem a šalvějí. Podle něj má chuť evokovat italské těstoviny tortelli.
Před rokem také založil laboratoř, ve které testoval ingredience jako ředkvičky, seno, maso nebo ryby. Minulé léto se svým týmem experimentoval s kombinacemi botanicky příbuzných ingrediencí, například jasmínu a oliv nebo kakaa, ibišku a kolových semen.
„V Itálii máme 35 tisíc gelaterií, ale myslím, že opravdu zajímavých je méně než 50,“ říká Guizzetti.
Jednou z nich je Pikko ve Veroně, které v roce 2022 otevřel zmrzlinář Luca Tentori. „Právě ve světě gelata jsem našel nejlepší způsob, jak se vyjádřit. V našem podniku propojuji světy kuchyně a gelata,“ řekl.
V nabídce se objevila například bruschetta z kakaového chleba s lískovo-oříškovou majonézou a sorbetem z pečených paprik. Mezi další kombinace patří želé z aromatického bílého vína Gewürztraminer s ústřicí a ledový pivní sorbet. Dále pak smažené pacchero s rajčatovým sorbetem a burratou.
„Myslím, že zažíváme návrat k podstatě. V tomto kontextu může gelato přestat být jen dezertem a znovu se stát skutečnou formou kuchyně,“ uzavřel Alessandro Cesari podle Bloombergu.