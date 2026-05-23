Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Italové posouvají hranice gelata. Sázejí na neobvyklé chuťové kombinace

Autor:
  13:00
Zmrzlináři na severu Itálie stále častěji experimentují s méně obvyklými chutěmi. Místo sjednocených receptur tradičního gelata sázejí na ruční výrobu, pomalejší postupy a nezvyklé ingredience. Italští zmrzlináři také hledají dokonalost v odvážném experimentování a prostřednictvím netradičních kombinací chutí. Ne všem takové výtvory chutnají.

Různé druhy italské řemeslné zmrzliny v italské Florencii (13. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Alessandro Cesari vyrábí italskou zmrzlinu v podniku Sablé v Boloni. Při výrobě používá netradiční ingredience, jako jsou například smrže či saké. Zásadně nepoužívá zahušťovadla, emulgátory, glukózu ani další látky běžně používané k tomu, aby byla kvalita stejná po celý rok.

„Každá příchuť se tu může lehce měnit podle sezony, ročníku a konkrétní podoby ingredience v daný moment,“ cituje jeho slova agentura Bloomberg. Gelaterie, jako je ta jeho, jsou dnes v Itálii, zejména na severu země, kde sídlí výrobci zmrzlinářských strojů a surovin, stále běžnější.

Při výrobě gelata zásadně používá výrobníky z padesátých let minulého století také Vittorio Baldelli z podniku Gelato Contadino, který sídlí ve čtvrti Loreto v Bergamu. Na výrobu své zmrzliny ale podle svých slov potřebuje až desetkrát více času. „Nové stroje jsou jako pračky. Jen stěží s nimi můžete vytvořit mistrovské dílo,“ říká. Zmrzlina pro něj znamená pomalost a fyzickou námahu. Teprve pak vznikne kvalitní výrobek.

Německý zmrzlinář nabízí zmrzlinu s příchutí cvrčků. Hmyz na ni i sype

Má k tomu důvod. Podle podnikatelů se zákazníci více zajímají o kvalitu a často jsou velmi nároční. „Za posledních deset let se povědomí spotřebitelů o surovinách a zdravotní kvalitě produktů výrazně zvýšilo,“ říká Simone De Feo, spoluzakladatel řemeslné gelaterie Cremeria Capolinea z regionu Emilia-Romagna.

Konkurence podle něj vzrostla a profesní vývoj výrobců gelata postupuje rychleji než v jiných oblastech.

Platforma bojující s plýtváním potravinami končí po dvou letech. Dá přednost jiným trhům

Zmrzlinář Cesari však upozorňuje, že důraz na sezonní suroviny a netradiční chutě s sebou nese i mnohá rizika. „Italské gelato s sebou nese velmi konkrétní očekávání a odchýlení od určitých tradičních vzorců znamená možnost vystavit se nepochopení,“ říká.

K extravagantnějším příchutím se lidé často nemusí vracet. Řemeslné zmrzliny navíc nejsou nejlevnější. Zmrzlina Crema Bolognese, kterou Cesari připravovuje z vaječných žloutků, mléka a smetany, vyjde na sedm euro (170 Kč).

Seno i ryby

Italští zmrzlináři také hledají dokonalost v odvážném experimentování a prostřednictvím netradičních kombinací chutí. Stefano Guizzetti z podniku Ciacco, který otevřel v roce 2014, experimentoval se slanými chutěmi. Příkladem je například gelato s máslem a šalvějí. Podle něj má chuť evokovat italské těstoviny tortelli.

Před rokem také založil laboratoř, ve které testoval ingredience jako ředkvičky, seno, maso nebo ryby. Minulé léto se svým týmem experimentoval s kombinacemi botanicky příbuzných ingrediencí, například jasmínu a oliv nebo kakaa, ibišku a kolových semen.

„V Itálii máme 35 tisíc gelaterií, ale myslím, že opravdu zajímavých je méně než 50,“ říká Guizzetti.

Dvě hvězdy jsou pro českou gastronomii teprve začátek, říká ředitel Michelinu

Jednou z nich je Pikko ve Veroně, které v roce 2022 otevřel zmrzlinář Luca Tentori. „Právě ve světě gelata jsem našel nejlepší způsob, jak se vyjádřit. V našem podniku propojuji světy kuchyně a gelata,“ řekl.

V nabídce se objevila například bruschetta z kakaového chleba s lískovo-oříškovou majonézou a sorbetem z pečených paprik. Mezi další kombinace patří želé z aromatického bílého vína Gewürztraminer s ústřicí a ledový pivní sorbet. Dále pak smažené pacchero s rajčatovým sorbetem a burratou.

„Myslím, že zažíváme návrat k podstatě. V tomto kontextu může gelato přestat být jen dezertem a znovu se stát skutečnou formou kuchyně,“ uzavřel Alessandro Cesari podle Bloombergu.

Vstoupit do diskuse

U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Nejčtenější

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

Italové posouvají hranice gelata. Sázejí na neobvyklé chuťové kombinace

Různé druhy italské řemeslné zmrzliny v italské Florencii (13. března 2026)

Zmrzlináři na severu Itálie stále častěji experimentují s méně obvyklými chutěmi. Místo sjednocených receptur tradičního gelata sázejí na ruční výrobu, pomalejší postupy a nezvyklé ingredience....

23. května 2026

Írán zažívá největší internetový blackout v dějinách. Doplácí na to celá ekonomika

Proíránský protest proti americko-izraelské válce na Blízkém východě v Londýně....

Obyvatelé Íránu už měsíce žijí prakticky bez přístupu k internetu. Podle expertů právě zažívají nejdelší a nejtvrdší blackout svého druhu v moderních dějinách. Problém navíc těžce dopadá na...

23. května 2026

Severní Korea zažívá automobilovou horečku. Ulicím vládnou čínské značky

Čína auta v KLDR (12. května 2026).

Severní Korea prožívá nečekaný automobilový boom. V hlavním městě Pchjongjangu se každodenní realitou začaly stávat dopravní zácpy a obyvatelé nově řeší i nedostatek parkovacích míst. Přitom ještě...

23. května 2026

Na vesnici vedou diskotéky, Praha chce gastrozážitky. Noční život prochází proměnou

ilustrační snímek

České gastro vstoupilo do roku 2026 klidněji než v předchozích letech. Tržby podniků od ledna do dubna meziročně vzrostly o dvě procenta. Největší změna je ale vidět v nočním životě. Zatímco mimo...

23. května 2026

„Island“ u Košic. Na Slovensku vzniká obří geotermální projekt, vrty zajistila MND

Premium
Společnost MND Drilling & Services dokončila poslední z celkem tří hlubinných...

Jednou z klíčových investic do energetiky na Slovensku je geotermální projekt na východě země. V lokalitě Svinica–Ďurkov dokončila společnost MND tři hlubinné vrty, z nichž nejdelší měří 3,6...

23. května 2026

Řidiči se budou muset připravit na dražší motorové oleje. Někde mohou i chybět

ilustrační snímek

Důsledky již několik týdnů uzavřeného Hormuzského průlivu pociťují řidiči po celém světě nejen na cenách pohonných hmot, které vzrostly ve většině zemí ve srovnání s dobou před vypuknutím války na...

22. května 2026

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

22. května 2026  19:39

Kevin Warsh se stal šéfem americké centrální banky, úspěšně složil přísahu

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se stal Kevin Warsh, nahradil tak Jeroma Powella. Do funkce ho uvedl prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank...

22. května 2026  18:36,  aktualizováno  19:07

Ceny kakaa klesly. Čokoládový gigant Hershey se vrací k původním recepturám

Rozmanitá kolekce čokolád Reese’s v obchodě ve městě Bath ve Spojeném...

Po poklesu cen kakaa se čokoládovému trhu pravděpodobně blýská na lepší časy. Americká společnost Hershey oznámila návrat k původním recepturám, podle odborníků by mohly následovat i další...

22. května 2026

Ruský Davos poctí po letech zástupce USA. Místo ekonoma dorazí odborník na umění

Petrohradské ekonomické fórum (15. června 2022)

Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), kterému se přezdívá ruský Davos, bude letos po devíti letech zástupce Spojených států. Zúčastní se ho šéf Americké komise pro výtvarné umění...

22. května 2026  17:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Írán chce i nadále vybírat poplatky za Hormuz. Je to jako výpalné, říká odborník

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Írán se navzdory pokračujícím jednáním o ukončení konfliktu stále nechce vzdát kontroly nad Hormuzským průlivem. S Ománem nyní vyjednává o novém systému plateb za proplutí. Zahraniční média...

22. května 2026  15:51

Philip Morris rozšířil výrobu v Kutné Hoře. Nikotinové sáčky vyváží do celého světa

Ve výrobním závodě v Kutné Hoře byla slavnostně zahájena výroba nikotinových...

Kutnohorský závod Philip Morris zahájil výrobu nikotinových sáčků. Firma do rozšíření výroby a modernizace areálu investovala přes dvě miliardy korun, nové linky mají dodávat výrobky na desítky...

22. května 2026  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.