Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Za kopeček i osm dolarů. Zmrzlina se v USA stává stále dražší pochoutkou

Autor:
  13:00
Z obyčejného letního osvěžení se ve Spojených státech stává stále dražší záležitost. Podle dat výzkumné společnosti Technomic vzrostly ceny ve zmrzlinárnách od roku 2019, kdy stál průměrný kornout asi 4,5 dolaru, o více než 35 procent. U prémiových značek přitom může jeden kopeček aktuálně vyjít i na osm dolarů, tedy zhruba 170 korun.

Zákazníci v nově otevřené zmrzlinárně Anita Gelato ve čtvrti NoMad v New Yorku. (23. května 2022) | foto: Profimedia.cz

Když se nedávno osobní trenér Tom Mangan vydal se svými dětmi do newyorské zmrzlinárny Anita La Mamma del Gelato, za tři malé kelímky pro sebe a své dvě děti zaplatil 33 dolarů (690 Kč). „Je to dost,“ uvedl s tím, že příjemné prostředí, klimatizace a samotná zmrzlina podle něj výdaj ospravedlňují. Podobnou zkušenost mají i statisíce dalších Američanů.

Za zdražováním zmrzliny v USA stojí podle ekonoma Davida Ortegy z michiganské státní univerzity kombinace pandemie covidu-19, situace na trhu práce, cel, geopolitických konfliktů a dalších socioekonomických faktorů. „Je to dokonalá směsice okolností,“ cituje jeho slova agentura Bloomberg.

Italové posouvají hranice gelata. Sázejí na neobvyklé chuťové kombinace

K růstu cen přispívají dražší suroviny, energie či rostoucí obliba prémiových zmrzlin. Mezi lety 2020 a 2025 zdražily mléčné výrobky o 20 procent, kakao o více než 300 procent a vejce o více než 600 procent. Zvýšená poptávka po datových centrech během jediného roku zvýšila ceny energií o více než šest procent. Konflikt s Íránem pak vedl k růstu cen nafty o více než 50 procent.

Zmrzlinárna Molly Moon’s v zátoce Elliott Bay v Seattlu (25. dubna 2026)

„Vyděláváme jen asi čtyři měsíce v roce. Je to hra o řízení peněžních toků. Jsme jako veverky, které si dělají zásoby,“ uvedla Molly Moonová, majitelka řetězce zmrzlináren Molly Moon’s Homemade Ice Cream v Seattlu. Během pandemie zvýšila cenu jednoho kopečku přibližně o dvacet procent, další zdražování se zatím snaží omezovat a zvyšuje tak ceny jen u některých produktů. Cena kopečku v její zmrzlinárně Molly Moon’s vyjde na 6,95 dolarů (145 Kč). Není výjimkou, že za kopeček v prémiovějším podniku dnes zákazníci zaplatí i osm dolarů, tedy zhruba 170 korun.

Zmrzlina jako zážitek

Podle analytika Jacoba Posady z výzkumné společnosti IBISWorld poptávka po zmrzlině a prémiových baleních prudce vzrostla už během pandemie. „Mnoho lidí tehdy hledalo způsob, jak si udělat radost. Říkali si: ,Dopřeji si malou odměnu‘,“ řekl.

Kolik stojí jeden kopeček zmrzliny v jednotlivých řetězcích
ŘetězecCena kopečkuZměna počtu provozoven mezi lety 2024 a 2025
Van Leeuwen7,95 dolarů+40,5 %
Salt & Straw7,25 dolarů+17,4 %
Millie’s6,00 dolarů+14,3 %
Handel’s6,00 dolarů+13,1 %
Molly Moon’s6,95 dolarů+10,0 %
Dairy Queen4,69 dolarů−2,3 %
Baskin-Robbins4,79 dolarů−2,6 %
Zdroj: Bloomberg

Na rostoucí poptávce po prémiových zmrzlinách tak staví řada podniků. Například newyorská pekárna Papa d‘Amour prodává vanilkovou zmrzlinu s luxusními francouzskými ingrediencemi. Podnik Culture Cream v Hudsonu zase láká zákazníky na dezert s probiotickými kulturami.

Zmrzlinové značky, jsou jsou Betty Jo’s Ice Cream nebo Henry’s Secret Ice Cream nemají své vlastní kamenné prodejny a fanouškům prodávají limitované várky zmrzliny. Jeden kelímek se zmrzlinou přitom může stát i více než 20 dolarů (420 Kč). Zákazníci se o své dojmy z nových příchutí často dělí na sociálních sítích.

henryssecreticecream

Surprise Drop!!!!!!

Our Harry’s Berries Strawberry Ice Cream, Swirled with Cream Cheese Ice Cream, Graham Crumble, and Strawberry Jam

Strawberry Cheesecake

SOLD OUT NOW ‼️

@nicknick @kevinogert

#icecream #losangeles #weeklydrop #henryssecret #fyp

29. května 2026 v 20:58, příspěvek archivován: 16. června 2026 v 13:58
oblíbit odpovědět uložit

„Lidé chtějí, aby byla zmrzlina zážitek. Sezonní příchutě nebo limitované edice, například dubajská čokoláda, dokážou přilákat zákazníky,“ uvedl analytik Posada

Podle Davida Ortegy by ale rok 2026 mohl být bodem zlomu. Pokud budou ceny dál růst, mohou zákazníci začít zmrzlinárny opouštět. „Zmrzlina je zbytné zboží. Když se rodinné rozpočty dostanou pod tlak, může být jednou z prvních věcí, kterou lidé vyškrtnou,“ uvedl.

Společně prožitý čas

První známky ochlazení poptávky už jsou patrné. Podle společnosti NielsenIQ klesl během posledních dvou let v USA prodej prémiových balení zmrzliny přibližně o šest procent, zatímco celý trh vzrostl o méně než jedno procento.

Za dvě zmrzliny 44 eur. Účtenka z cukrárny v centru Říma budí rozhořčení

Ben Van Leeuwen, zakladatel stejnojmenné zmrzlinové značky, si však starosti nedělá. Když během pandemie prudce rostly náklady, někdo mu prý doporučil snížit obsah tuku a vajec s tím, že to zákazníci nemusí vůbec postřehnout.

„Možná si toho nevšimnou napoprvé, ale až to uděláme pětkrát, už to nebude Van Leeuwen,“ uvedl podnikatel. Namísto toho upravil recepturu, přidal více vajec a smetany a produkt podražil. Za posledních pět let zvýšil ceny třikrát. Jeden kopeček zmrzliny s příchutí čaje Earl Grey nebo sicilské pistácie dnes v jeho podnicích stojí kolem osmi dolarů.

Zmrzlinář Chad Townsend, spoluzakladatel řetězce Millie’s Homemade, nicméně varoval, že i spotřebitelé mají svůj limit. Už druhý rok po sobě proto drží cenu jednoho kopečku na šesti dolarech. „Stále to musí být rodinný zážitek. Místo, kam lidé přijdou, užijí si hezký čas a nebudou mít pocit, že je někdo okrádá,“ uzavřel podle Bloombergu.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Vinařská ikona Bordeaux upadá. Zdejší vína už nepijí ani místní

Obsluha v muzeu Cite du Vin v Bordeaux nabízí návštěvníkům víno k ochutnání...

Francouzské Bordeaux patřilo k nejvyhlášenějším vinařským oblastem světa. Dnes se však potýká s poklesem zájmu, místní vína považují současní konzumenti za příliš konzervativní a předražená. Možná...

Za kopeček i osm dolarů. Zmrzlina se v USA stává stále dražší pochoutkou

Zákazníci v nově otevřené zmrzlinárně Anita Gelato ve čtvrti NoMad v New Yorku....

Z obyčejného letního osvěžení se ve Spojených státech stává stále dražší záležitost. Podle dat výzkumné společnosti Technomic vzrostly ceny ve zmrzlinárnách od roku 2019, kdy stál průměrný kornout...

20. června 2026

Zbrojní boom oživuje evropská města. Obyvatelé však nadšení často nesdílejí

Jaderná ponorka HMS Agamemnon v továrně společnosti BAE Systems v...

Až nebývalý boom zbrojního průmyslu oživuje upadající průmyslová centra v Evropě. Masivní investice do obranného sektoru a vznik nových pracovních míst však mohou přinášet také prohlubování...

20. června 2026

Není to náhrada piva. Výrobci lákají zákazníky na chmelovou vodu

Mezi výrobce chmelové vody patří americký pivovar Sierra Nevada, který prodává...

Na trhu s nealkoholickými nápoji si získává stále větší prostor chmelová voda (Hop Water), která využívá jednu z klíčových surovin pivovarnictví. Výrobci ji popisují jako ochucenou perlivou vodu,...

20. června 2026

Maďarský recept na více dětí narazil. Půjčky ani dotace porodnost nezachránily

V den inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara před...

Maďarsko patřilo k nejambicióznějším evropským laboratořím prorodinné politiky. Stát nabídl párům půjčky, daňové úlevy i dotace výměnou za slib, že budou mít děti. Po počátečním růstu se ale...

20. června 2026

Časově proměnlivé síťové tarify jsou budoucnost a vyplatí se, líčí odborníci

Premium
ilustrační snímek

V některých zemích je běžné platit za distribuci elektřiny podle toho, kdy je spotřebovávána. V době slabšího zatížení sítě lze využít nízkých cen, ve špičce si naopak zákazníci musí připlatit. Podle...

20. června 2026

Je to 267 let starý úspěch, který přišel přes noc, říká manažerka Guinnessu

Gráinne Waferová, globální ředitelka pro kategorii piva, vodky, likérů a nápojů...

Zatímco celosvětový prodej piva upadá, pro značku Guinness toto pravidlo, zdá se, neplatí. Pivovar právě otevřel nový pivovar v irském hrabství Kildare a druhý závod je na cestě. Velkou zásluhu na...

19. června 2026

Do samoobsluhy na nákup a na seriál. Americký řetězec posouvá hranice marketingu

Obchod s potravinami řetězce Albertsons v Cheyenne ve státě Wyoming (23....

Návštěvníci některých z 2 244 maloobchodních prodejen řetězce Albertsons v USA se brzy setkají s nečekaným zážitkem. Řetězec pro ně totiž ve spolupráci s koncernem Procter & Gamble (P&G) vytvořil...

19. června 2026

Aerolinky Perského zálivu se vracejí k normálu, počet letů se blíží době před válkou

Návštěvníci fotografují Boeing 737 MAX 8 společnosti FlyDubai na letecké...

Letecké společnosti zemí Perského zálivu jsou opět téměř v plném provozu. Údaje z webu Flightradar24.com ukazují, že celkový počet letů hlavních dopravců se nyní vrátil na přibližně 82 procent úrovně...

19. června 2026  15:52

Pardubický pivovar jde do likvidace, pivo nevyrábí a majetek již prodal

Pardubický pivovar na konci března 2023 přestal po více než 150 letech vařit...

Společnost Pardubický pivovar, jejíž historie sahá do 19. století, vstoupí k 1. září do likvidace a bude zrušena. Rozhodla o tom dnes valná hromada firmy. Společnost, která od roku 2019 většinově...

19. června 2026  15:43

New York zvažuje zákaz koňských spřežení. Smrtelná nehoda rozvířila debatu

Nehoda turistického kočáru v newyorském Central Parku si vyžádala život...

Tragédie, při které před několika dny v ulicích New Yorku zahynul mladý muž, opět rozproudila debatu o bezpečnosti koňských povozů a jejich budoucnosti ve městě. Tato tradice v Central Parku sahá až...

19. června 2026  14:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hormuzem proplulo nejvíce lodí od poloviny dubna, stále však panuje nejistota

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, tvrdí specializovaná platforma AXSMarine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly, a zhruba pětinásobek...

19. června 2026  12:37,  aktualizováno  13:28

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

19. června 2026  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.