Když se nedávno osobní trenér Tom Mangan vydal se svými dětmi do newyorské zmrzlinárny Anita La Mamma del Gelato, za tři malé kelímky pro sebe a své dvě děti zaplatil 33 dolarů (690 Kč). „Je to dost,“ uvedl s tím, že příjemné prostředí, klimatizace a samotná zmrzlina podle něj výdaj ospravedlňují. Podobnou zkušenost mají i statisíce dalších Američanů.
Za zdražováním zmrzliny v USA stojí podle ekonoma Davida Ortegy z michiganské státní univerzity kombinace pandemie covidu-19, situace na trhu práce, cel, geopolitických konfliktů a dalších socioekonomických faktorů. „Je to dokonalá směsice okolností,“ cituje jeho slova agentura Bloomberg.
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K růstu cen přispívají dražší suroviny, energie či rostoucí obliba prémiových zmrzlin. Mezi lety 2020 a 2025 zdražily mléčné výrobky o 20 procent, kakao o více než 300 procent a vejce o více než 600 procent. Zvýšená poptávka po datových centrech během jediného roku zvýšila ceny energií o více než šest procent. Konflikt s Íránem pak vedl k růstu cen nafty o více než 50 procent.
„Vyděláváme jen asi čtyři měsíce v roce. Je to hra o řízení peněžních toků. Jsme jako veverky, které si dělají zásoby,“ uvedla Molly Moonová, majitelka řetězce zmrzlináren Molly Moon’s Homemade Ice Cream v Seattlu. Během pandemie zvýšila cenu jednoho kopečku přibližně o dvacet procent, další zdražování se zatím snaží omezovat a zvyšuje tak ceny jen u některých produktů. Cena kopečku v její zmrzlinárně Molly Moon’s vyjde na 6,95 dolarů (145 Kč). Není výjimkou, že za kopeček v prémiovějším podniku dnes zákazníci zaplatí i osm dolarů, tedy zhruba 170 korun.
Zmrzlina jako zážitek
Podle analytika Jacoba Posady z výzkumné společnosti IBISWorld poptávka po zmrzlině a prémiových baleních prudce vzrostla už během pandemie. „Mnoho lidí tehdy hledalo způsob, jak si udělat radost. Říkali si: ,Dopřeji si malou odměnu‘,“ řekl.
|Řetězec
|Cena kopečku
|Změna počtu provozoven mezi lety 2024 a 2025
|Van Leeuwen
|7,95 dolarů
|+40,5 %
|Salt & Straw
|7,25 dolarů
|+17,4 %
|Millie’s
|6,00 dolarů
|+14,3 %
|Handel’s
|6,00 dolarů
|+13,1 %
|Molly Moon’s
|6,95 dolarů
|+10,0 %
|Dairy Queen
|4,69 dolarů
|−2,3 %
|Baskin-Robbins
|4,79 dolarů
|−2,6 %
|Zdroj: Bloomberg
Na rostoucí poptávce po prémiových zmrzlinách tak staví řada podniků. Například newyorská pekárna Papa d‘Amour prodává vanilkovou zmrzlinu s luxusními francouzskými ingrediencemi. Podnik Culture Cream v Hudsonu zase láká zákazníky na dezert s probiotickými kulturami.
Zmrzlinové značky, jsou jsou Betty Jo’s Ice Cream nebo Henry’s Secret Ice Cream nemají své vlastní kamenné prodejny a fanouškům prodávají limitované várky zmrzliny. Jeden kelímek se zmrzlinou přitom může stát i více než 20 dolarů (420 Kč). Zákazníci se o své dojmy z nových příchutí často dělí na sociálních sítích.
„Lidé chtějí, aby byla zmrzlina zážitek. Sezonní příchutě nebo limitované edice, například dubajská čokoláda, dokážou přilákat zákazníky,“ uvedl analytik Posada
Podle Davida Ortegy by ale rok 2026 mohl být bodem zlomu. Pokud budou ceny dál růst, mohou zákazníci začít zmrzlinárny opouštět. „Zmrzlina je zbytné zboží. Když se rodinné rozpočty dostanou pod tlak, může být jednou z prvních věcí, kterou lidé vyškrtnou,“ uvedl.
Společně prožitý čas
První známky ochlazení poptávky už jsou patrné. Podle společnosti NielsenIQ klesl během posledních dvou let v USA prodej prémiových balení zmrzliny přibližně o šest procent, zatímco celý trh vzrostl o méně než jedno procento.
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Ben Van Leeuwen, zakladatel stejnojmenné zmrzlinové značky, si však starosti nedělá. Když během pandemie prudce rostly náklady, někdo mu prý doporučil snížit obsah tuku a vajec s tím, že to zákazníci nemusí vůbec postřehnout.
„Možná si toho nevšimnou napoprvé, ale až to uděláme pětkrát, už to nebude Van Leeuwen,“ uvedl podnikatel. Namísto toho upravil recepturu, přidal více vajec a smetany a produkt podražil. Za posledních pět let zvýšil ceny třikrát. Jeden kopeček zmrzliny s příchutí čaje Earl Grey nebo sicilské pistácie dnes v jeho podnicích stojí kolem osmi dolarů.
Zmrzlinář Chad Townsend, spoluzakladatel řetězce Millie’s Homemade, nicméně varoval, že i spotřebitelé mají svůj limit. Už druhý rok po sobě proto drží cenu jednoho kopečku na šesti dolarech. „Stále to musí být rodinný zážitek. Místo, kam lidé přijdou, užijí si hezký čas a nebudou mít pocit, že je někdo okrádá,“ uzavřel podle Bloombergu.