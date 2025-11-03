Katar pohrozil, že přestane EU dodávat kapalný plyn. Vadí mu bruselská směrnice

Katar přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak zmírnit nebo zrušit směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Na konferenci o energetice v Abú Dhabí to podle agentury Reuters řekl katarský ministr energetiky Saad Sherida Al-Kaabí.

Kaabí už na konci října se svým americkým protějškem Chrisem Wrightem v této věci zaslal společný dopis hlavám států EU. Napsali v něm, že směrnice představuje významné riziko pro dostupnost a spolehlivost důležitých dodávek energie pro domácnosti a podniky v celé Evropě a existenční hrozbu pro budoucí růst, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky EU.

Katarský ministr energetiky Saad Kaabí na konferenci v Dauhá. (22. prosince 2024)
Evropská unie do budoucna spoléhá v dodávkách zemního plynu na arabský stát Katar.
Průmyslové město Ras Laffan a tanker čekající na nakládku LNG. (2017)
Průmyslové město Ras Laffan spravuje státní společnost QatarEnergy. (2017)
Právní výbor Evropského parlamentu v říjnu podpořil plány na zmírnění směrnice, podle Kataru ale navržené změny neřeší klíčové problémy.

CSDDD ukládá velkým podnikům působícím v EU povinnost kontrolovat, zda jejich dodavatelské řetězce nevyužívají nucenou práci nebo neškodí životnímu prostředí. Za nesplnění povinností jim hrozí pokuty. Členské státy mají směrnici převést do své legislativy do června 2026, největší podniky se jí mají řídit již o rok později, menší podniky o dva roky později a nejmenší o tři roky později.

Americký energetický gigant ExxonMobil zároveň nebude moci pokračovat v podnikání v Evropské unii, pokud blok výrazně nezmírní zákon o udržitelnosti, který by penalizoval společnosti pokutami ve výši 5 procent globálních příjmů, uvedl v pondělí generální ředitel Darren Woods.

Woods se připojil k rostoucímu počtu rozhořčených výrobců energie, kteří naléhají na evropské zákonodárce, aby provedli významné změny v zákoně, který vyžaduje, aby společnosti podnikající v EU odhalovaly a řešily problémy v oblasti lidských práv a životního prostředí ve svých dodavatelských řetězcích.

EU se zkapalněným plynem z Kataru a USA snaží částečně nahrazovat dodávky plynu z Ruska, na které uvalila sankce po zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022. V roce 2024 se LNG na celkovém dovozu zemního plynu do EU podílel 37 procenty. Z toho dodávky z USA a Kataru se na celkových dodávkách LNG do EU podílely téměř 60 procenty.

Katar je po Spojených státech druhým největším vývozcem LNG na světě. Většina katarského vývozu směřuje do Asie, v Evropě mu mezi importéry LNG patří třetí místo s podílem 11 procent.

