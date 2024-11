Banksy, Dalí i Warhol. Policisté v Itálii zabavili tisíce padělků uměleckých děl

V Itálii, Španělsku, Francii a Belgii policie momentálně vyšetřuje osmatřicet lidí. Jsou podezřelí ze spiknutí za účelem nakládání s kradeným zbožím, z padělání a nelegálního prodeje uměleckých děl, uvádí se ve společném prohlášení italské policie a prokuratury v Pise, informoval portál The Guardian.

Vyšetřování začalo minulý rok, kdy italská policie zabavila dvě stovky padělaných děl z kolekce obchodníka s uměním v toskánském městě Pisa. Mezi nimi byly mimo jiné kresby italského malíře a sochaře Amedea Modiglianiho.

Toto zjištění vedlo vyšetřovatele k odhalení šesti padělatelských dílen včetně dvou v Toskánsku, jedné v Benátkách a tři jinde v Evropě. Podezřelí z výroby padělků většinou vyráběli kopie děl Andyho Warhola a Banksyho a padělky prodávali v aukčních domech.

Uspořádali také dvě výstavy ve známých lokalitách, konkrétně v předměstí Benátek a také ve městě Cortona v Toskánsku.

Padělky se mohly prodat za miliardy korun

Policisté dohromady zabavili více než 2 100 padělků s potencionální tržní hodnotou asi 200 milionů eur (5,1 miliardy Kč). „Provedený zásah umožnil odhalit nadnárodní síť padělatelů úzce propojených s aukčními domy a ochotných spolupracovat na prodeji padělaných děl,“ uvedla hlavní prokurátorka Teresa Angela Cameliová.

Dodala, že experti z Banksyho archivu, kteří s vyšetřováním pomáhali, považují pondělní operaci za největší akt týkající se ochrany umělcových děl.

Orgán Pest Control Office, který umělce oficiálně zastupuje, na žádost o vyjádření zatím nereagoval. Na svých webových stránkách však zmiňuje, že padělání je běžné. Zároveň upozorňuje, že ti, kteří si chtějí koupit Banksyho díla, si mají dávat pozor na drahé padělky.

Cameliová informovala, že pokud by policisté síť neodhalili, mohla by být umělecká díla prodána za ceny blízké originálům, což by určitě významně změnilo aukční trh.

Mezi další údajně padělané umělce patřili podle portálu The Guardian Claude Monet, Vincent van Gogh, Salvador Dalí, Henry Moore, Joan Miró, Giorgio de Chirico, Marc Chagall, Francis Bacon, Paul Klee anebo Piet Mondrian.