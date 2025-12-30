„Zlato výrazně překonalo výkonnost akciových trhů. Pozadu nezůstaly ani jiné komodity, jako například stříbro, měď nebo platina,“ shrnula na dotaz MF DNES analytička z One Family Office Anna Píchová.
Jedna unce stříbra (31,103 gramu) se aktuálně dá pořídit za cenovku kolem 80 dolarů (v přepočtu zhruba 1 652 korun).
Cena unce zlata se v současnosti pohybuje kolem 4 400 amerických dolarů, v přepočtu tedy necelých 91 tisíc korun.
Zlatu k růstu pomáhá geopolitické napětí i to, že jej přikupují do svých rezerv centrální banky. I Česká národní banka do zlata investuje s cílem mít ho ve svých rezervách sto tun. „Zlato v současné době tvoří přibližně dvacet procent globálních rezerv centrálních bank. V roce 2025 předstihlo euro a získalo druhý největší podíl na rezervních aktivech,“ shrnuli analytici XTB.
Růst nemusí vydržet
Celkově letos zlato zaznamenalo velký příliv investorů, což mu také pomohlo k ziskům. Investory přitáhly nové možnosti, jako jsou ETF fondy kopírující zlato. „Podle průzkumu eToro Retail Investor Beat začalo v posledních dvou letech investovat do zlata až 27 procent investorů. Tato nová generace může být volatilnější a stejně rychle, jak přišla, může i odejít. To by mohlo vyvolat tlak na ceny v případě změny sentimentu,“ doplnil analytik eToro Jakub Rochlitz.
|
Zlato zdražuje a s ním i šperky. Někteří z nás nepřežijí, varují klenotníci zákazníky
Podle Rochlitze existují i další faktory, které letos táhly zlato nahoru, ale v příštím roce mohou vyprchat. „Zejména rekordní poptávka centrálních bank a rostoucí geopolitické napětí se v roce 2026 nemusí opakovat v takové intenzitě,“ uzavřel analytik.