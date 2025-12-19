V letošním roce pomáhá zlatu i stříbru v růstu mimo jiné makroekonomická situace. Vzácné kovy totiž posílily do blízkosti rekordních maxim poté, co se zvýšila šance, že americká centrální banka opět sníží úrokové sazby.
Prostor ji k tomu nyní dává zpomalení inflace ve Spojených státech, píše agentura Bloomberg. Podle údajů zveřejněných ve čtvrtek vzrostl jádrový index spotřebitelských cen v USA nejpomaleji od začátku roku 2021.
Zpráva o inflaci ale byla zkreslená zastavením činnosti vlády po dobu šesti týdnů, které skončilo v minulém měsíci. Fed sazby snížil už třikrát po sobě. Obchodníci nyní předpokládají, že je asi 25procentní pravděpodobnost, že sazby centrální banka sníží i na zasedání v lednu.
Snížení ale nahrávají také úterní data o zaměstnanosti ve Spojených státech, která doložila, že trh práce slábne. Míra nezaměstnanosti v USA během listopadu vzrostla na 4,6 procenta. Byla tak nejvyšší za déle než čtyři roky a vyšší, než se očekávalo.
Podle analytika Briana Lana ze společnosti GoldSilver Central tato zpráva z trhu práce rozhodně pomohla drahým kovům a oslabila dolar. Investory totiž přiměla hledat jiné třídy aktiv, které nabízejí vyšší výnosy jako ochranu proti riziku, řekl pro Bloomberg.
Zásoby stříbra se tenčí
Zlato podporuje v růstu také geopolitika. Žlutému kovu, který má pověst bezpečného útočiště, totiž pomohla napjatá situace ve Venezuele. V jihoamerické zemi Trump nařídil blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, a tak zvýšil tlak na Caracas v souvislosti s posilováním americké vojenské přítomnosti v regionu.
Mimořádně se daří i stříbru, které svou hodnotu za rok více než zdvojnásobilo. Ve středu poprvé vystoupalo na cenu 65 dolarů za unci (asi 1350 korun za unci, která váží 31,1 gramu). Výš jeho cenu táhnou klesající zásoby i investiční poptávka.
„Dochází k velkému short squeezu (tedy spekulativnímu obchodu) se stříbrem... a nevidíme, že by nabídková strana reagovala tak, jak by měla, poté co Spojené státy přidaly stříbro na seznam kritických minerálů,“ uvedl analytik Kunal Shah ze společnosti Nirmal Bang Commodities.
„Každá země, která plánuje vstoupit do prostoru datových center a umělé inteligence, bude potřebovat více stříbra,“ dodal a předpověděl, že současné trendy by mohly v blízké budoucnosti vytlačit cenu stříbra k 70 dolarům za unci.
Také platina mezitím vzrostla a za tento rok se její cena více než zdvojnásobila. Cena tohoto kovu vzrostla nad 1980 dolarů za unci (přibližně 41 tisíc korun), což je nejvyšší hodnota od roku 2008.