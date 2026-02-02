Dramaticky oslabilo zlato už v pátek, kdy výprodeje spustila zpráva, že americký prezident Donald Trump nominuje Kevina Warshe do čela americké centrální banky (Fed).
Obchodníci totiž považují tohoto muže za nejtvrdšího bojovníka proti inflaci mezi finálními kandidáty na post šéfa Fedu, což zvyšuje očekávání přísnější měnové politiky. Ta podle obchodníků podpoří americký dolar a naopak oslabí zlato obchodované v amerických dolarech.
Umírněný inflační jestřáb Warsh. Trump si našel nového šéfa centrální banky
„Rozhodnutí burziánů zbavit se drahých kovů naznačuje, že investoři vnímají Warshe jako více jestřábího“, dodal Vivek Dhar, komoditní stratég v Commonwealth Bank of Australia.
Výprodej drahých kovů podnítilo také oznámení skupiny CME Group, která se zabývá obchodováním derivátů, že zvyšuje marže u svých kovových futures, a to s účinností od pondělního uzavření trhu, píše agentura Reuters.
Zvýšení maržových požadavků má obecně negativní vliv na dotčené kontrakty, protože vyšší kapitálové výdaje mohou tlumit spekulativní obchodování, snížit likviditu a přimět obchodníky k uzavření svých pozic.
„Rozsah dnešního propadu ceny zlata je něco, co jsem nezažil od temných dnů globální finanční krize v roce 2008,“ řekl analytik trhu IG Tony Sycamore agentuře Reuters.
V pátek se spotové ceny propadly o více než devět procent, zatímco stříbro se propadlo dokonce o 27 procent, což je největší denní pokles v historii.
Šest tisíc za unci platí
Zlato i další kovy v posledních dnech oslabily po naopak extrémně silném období, které překvapilo i zkušené obchodníky. Růst zlata i stříbra ještě zrychlil během ledna, když je investoři nakupovali z důvodu obnovených obav z geopolitických nepokojů, znehodnocení měny i ohrožení nezávislosti americké centrální banky. Růst pak ještě více podnítily nákupy ze strany čínských spekulantů, informuje agentura Bloomberg.
Cena zlata vábí investory. Jihoafrická republika otvírá nové doly
Jia Zheng, vedoucí obchodování ve společnosti Shanghai Soochow Jiuying Investment Management, vysvětlil, že tito spekulanti už byli s ohledem na vysoké zisky, které zlato udělalo, připraveni kdykoli prodávat, což se nakonec stalo.
Do dalšího vývoje by nyní mohli promluvit retailoví čínští investoři. V Číně se totiž slaví Nový rok, a tak se o víkendu kupující nahrnuli na největší trh se zlatem v zemi v Šen-čenu, aby si před událostí nakoupili zlaté šperky a slitky, píše agentura Bloomberg.
„Kombinace zvýšené volatility a blížícího se lunárního nového roku přiměje obchodníky ke snížení pozic a omezení rizika. Zároveň ale – zejména v období vrcholu nákupní sezony – bude pokles cen pravděpodobně podporovat maloobchodní poptávku v Číně,“ očekává Zijie Wu, analytik společnosti Jinrui Futures.
Například komoditní stratég Vivek Dhar i přes nejistoty na trhu trvá na tom, že zlato na konci letošního roku dosáhne hranice 6 000 dolarů za unci (v přepočtu asi 123 tisíc korun).