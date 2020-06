Drahým kovům se v krizi daří. Roste zlato, rekordmanem je rhodium

Mezi nejoblíbenější investiční kovy patří zlato. Jeho hodnotu začátkem roku tlačila dolů nízká poptávka na čínském trhu, kde pandemie nemoci covid-19 propukla. V dubnu již ale cena zlata dosáhla sedmiletého maxima a zpomalila se až v květnu, kdy vznikla naděje, že bude možné vyvinout vakcínu proti covidu-19.

„Zlatu se i přesto podařilo prolomit hranici 1 700 dolarů (39 958 Kč) za troyskou unci (přibližně 31,1 gramů) a aktuálně má namířeno směrem nahoru. Již brzy by mohlo dosáhnout mety 1 800 dolarů (42 309 Kč). Nejodvážnější odhady mluví o dosáhnutí mety 3 000 dolarů (70 515 Kč) do konce roku 2020,“ říká Olívia Lacenová z TopForex.

Celkově se světově obchodované množství zlata zvýšilo na rekordních 3 185 tun. Oproti předchozímu roku na trhu přibylo 298 tun a poptávka po zlatých mincích meziročně vzrostla o 36 %, píše server Mining Technology. Ne všem částem obchodu se ale daří dobře. Světová ráda pro zlato uvedla, že v Číně, která je největším světovým trhem se šperky, poptávka po maloobchodní zlatu meziročně poklesla o 65 %.

Stříbro by mohlo zdražit

„Stříbro, které je levnější investicí než zlato, za poslední rok vzrostlo o 18 % na úroveň 17 dolarů (400 Kč) za unci, a to i přes výrazný březnový propad, kdy se ceny pohybovaly kolem 11 dolarů (259 Kč) za unci,“ říká Lacenová s tím, že výraznější zisky investorům, kteří se rozhodli svou důvěru vložit do tohoto kovu, ještě teprve přijdou.

Stejný názor zastává i The Silver Institute, který očekává, že ceny stříbra dosáhnou do konce letošního roku úrovně 19 dolarů (447 Kč) za unci. Poptávku po zlatě a stříbře budou podle serveru Yahoo Finance podporovat obavy z nepokojů ve Spojených státech, rostoucí nepřátelství mezi USA a Čínou a pandemie koronaviru. Poptávku by měla podpořit i celosvětová snaha oživit ekonomiku. Velkou část zisku zajistí elektrotechnický a elektronický sektor.

Palladium zdražilo o polovinu

Cena palladia se podle výpočtů brokerské společnosti TopForex během roku zvýšila o 52 %. „Ještě loni se obchodovalo na úrovni 1 300 dolarů (30 557 Kč) za unci, během 17. května 2020 se nacházelo na hodnotě okolo 2 000 dolarů (47 010 Kč) za unci. Při pondělním obchodním dni to bylo dokonce kolem 2 025 dolarů (47 597 Kč) za unci. Ani jeho cena se však nevyhnula dopadům pandemie. Koncem února se totiž obchodovalo těsně pod hranicí 2 860 dolarů (67 224 Kč) za unci. Růst ceny před vypuknutím koronavirové krize podporovala rychle rostoucí poptávka, která převyšovala nabídku,“ vysvětlila Lacenová.

Odborníci předpokládají, že poptávku po palladiu by mělo podpořit i postupné vytlačování dieselových motorů. Palladium se totiž používá pro kontrolu míry znečištění v katalyzátorech benzínových motorů.

Nejvíce se zhodnotilo rhodium

K méně úspěšným drahým kovům patří platina, která letos zdražila přibližně o 3,6 procent. Od konce května 2019 stoupla její hodnota z 800 dolarů (18 804 Kč) za unci na aktuálních přibližně 830 dolarů (19 509 Kč) za unci. I když se v lednu 2020 její cena pohybovala nad 1 000 dolarů, následky pandemie srazily její hodnotu výrazně dolů.

Jeden z nejvzácnějších kovů, rhodium, který se používá v automobilovém i dalších průmyslech, během poslední krize překonal hranici 10 tisíc dolarů a v prvním kvartálu tohoto roku dokonce dosáhl 13 800 dolarů (324 369 Kč) za unci. „Rekordní ceny palladia a rhodia se zastavily kvůli pandemii koronaviru,“ uvedl server Market Watch.

Začátkem tohoto týdne se podle portálu MetalsDaily cena pohybovala okolo hranice 8 700 dolarů (204 493 Kč) za unci, ale s postupným uvolňováním restrikcí je pravděpodobné, že jeho cena opět poroste. „Při pohledu na výkonnost kovu za poslední rok můžeme vidět, že koncem května 2019 se jeho hodnota pohybovala pod úrovní 3000 dolarů, což znamená zhodnocení větší než 190 %,“ dodala Lacenová.