Spotová cena zlata se v noci na pondělí dostala na 5092,71 dolarů za unci, píše agentura Reuters. K poptávce po zlatu a dalších drahých kovech přispívá geopolitické napětí a vyhlídky na další snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.
„Očekávám další růst. Naše současná předpověď naznačuje, že ceny zlata dosáhnou vrcholu okolo 5500 dolarů později v letošním roce,“ uvedl Philip Newman, ředitel společnosti Metals Focus.
„Pravděpodobně dojde k občasným poklesům, protože investoři budou vybírat zisky, ale očekáváme, že každá korekce bude krátkodobá a setká se se silným nákupním zájmem,“ doplnil Newman.
Investoři vnímají drahé kovy jako bezpečné útočiště v období politické a ekonomické nejistoty. Poptávku po bezpečných aktivech letos podpořily například spory kolem snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání kontroly nad Grónskem či obavy o nezávislost americké centrální banky Fed.
Drahé kovy těží rovněž z vyhlídek na další snižování úrokových sazeb a ze slabého kurzu dolaru. Nízké úrokové sazby jsou pro ceny zlata a stříbra příznivé, protože zmírňují jejich nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.
„K politickému napětí se přidává i riziko v samotných Spojených státech. Pravděpodobnost dalšího možného shutdownu federální vlády opět roste. Pro trhy je to připomínka, že ani největší světová ekonomika není imunní vůči institucionálnímu chaosu. Každý návrat tohoto scénáře zvyšuje pochybnosti o fiskální disciplíně USA a dlouhodobé stabilitě dolaru, což je pro zlato ideální živná půda,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Významnou roli podle Lajska hraje i měnový kontext. „Spekulace o koordinovaném postupu Spojených států a Japonska proti extrémně slabému jenu vedly k plošnému oslabení dolaru. Dolar je v posledních hodinách opět ve volném pádu – dolarový index oslabil z 99 na 96 bodu. Slabší dolar je jen další podporou pro drahé kovy,“ dodal.
Slabší dolar na devizových trzích snižuje ceny zlata, stříbra i dalších komodit z pohledu držitelů ostatních měn, což obvykle podporuje poptávku.
„Zlato dnes navíc podporuje strukturální změna v poptávce. Do trhu vstupují institucionální i soukromí investoři, kteří zlato nevnímají jako krátkodobou sázku, ale jako dlouhodobé zajištění proti kombinaci geopolitických konfliktů, obchodních válek, rostoucích dluhů a politické nejistoty,“ dodal Lajsek.
V loňském roce cena zlata vzrostla o 64 procent a v letošním roce pak o více než 16 procent, dodala agentura Reuters. Cena stříbra se loni zvýšila o 147 procent a od začátku letošního roku již přidalo zhruba 50 procent.