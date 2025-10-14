Každý kousek zlata, který vlastní Pákistánka Farzana Ghaniová, která nyní žije na Floridě, nese svou vzpomínku. Složitě zdobené šperky dostala od své tchyně na svatbu, zlatý řetízek jí zase věnovala matka po absolvování muslimské pouti hadždž. Zlaté mince si pořídila na oslavu narození dcery.
Zlato je již po tisíciletí známé jako nejspolehlivější úložiště, ale pro rodiny z jižní Asie představuje více než jen investici. Dcery dědí šperky po svých matkách a tato tradice se táhne napříč Asií bez ohledu na socioekonomickou třídu. Sbírka se často začíná vytvářet ještě před narozením a v průběhu života se pak rozrůstá o dědictví a dary u příležitosti významných milníků či náboženských svátků.
Ženy tyto předměty uctívají, protože je to pro ně jedno z mála aktiv, které patří výhradně jim. To potvrzuje i indický generální ředitel Světové rady pro zlato Sachin Jain. „Nepovažují tento kov za luxusní, ale jako rodinný majetek, jehož hodnota bude pouze stoupat,“ uvedl pro portál CNN.
Cena zlata minulý týden poprvé přesáhla hodnotu 4 000 dolarů (84 tisíc korun) za trojskou unci (31,1 gramů) a jen od začátku roku se tak zvýšila o 54 procent. Růst je podnícen chaotickou celní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa, útoky na šéfa Federálního rezervního systému a očekáváním, že Fed sníží úrokové sazby.
Není to jen náhrdelník
„Všechno, co mám, je ze zlata,“ popisuje žena, zatímco ukazuje 24karátový náhrdelník, který má ve sbírce již 28 let. „Když jsem ho tenkrát pořizovala, zlato bylo velmi levné. Jeden gram stál kolem dvanácti dolarů. Dnes je to sto,“ říká Ghaniová.
Podle obchodního sdružení World Gold Council byla Indie v roce 2023 druhým největším trhem se zlatými šperky na světě. Předběhla ji jen Čína. Právě v Indii je totiž trh poháněn především klenoty, a to hlavně kvůli tomu, že se v zemi ročně uskuteční 11 až 13 milionů svateb. Svatební šperky tak mají více než poloviční podíl na trhu.
„Šperky zaujímají v životě lidí významné místo. Mohou být velmi orientované na spotřebitele, ale jsou také velmi dobrým mechanismem pro spoření a předávání bohatství z generace na generaci,“ řekl Joseph Cavatoni, senior market strategist pro Ameriku ve World Gold Council.
Klenoty slouží také jako fyzická forma finanční ochrany, protože miliony lidí v tomto regionu (a zejména právě žen) nemá přístup k bankovním účtům či jiným formám investování. Podle březnového průzkumu společnosti YouGov si v regionu spravuje své finance méně než 50 procent žen.
A mezi nimi je právě i Farzana Ghaniová. „Narodila jsem se v Pákistánu, takže mě matka odjakživa vedla k tomu, abych si z kapesného nějaké peníze odkládala stranou. Jakmile si pak našetřím určitou částku, mám si koupit mince z 24karátového zlata,“ popisuje.
Chuť prodávat stále není
V roce 2025 ovšem na investice do zlata nespoléhají pouze jihoasijské nevěsty. Trumpova obchodní válka způsobila chaos ve světovém obchodě a investoři se tak snaží přesunout svá aktiva do bezpečnějších přístavů.
Zlato zaznamenalo v prvním čtvrtletí letošního roku nejvyšší výnos od roku 1986, přičemž poptávka se rozšířila i po jiných kovech, jako je stříbro nebo platina.
Podle společnosti Solomon Global zvýšila Reserve Bank of India své zásoby zlata za posledních pět o více než 35 procent. BullionByPost k tomu dodává, že se cena drahého kovu za posledních padesát let i přes občasné poklesy zvýšila o 2 700 procent. „Jak ale víme, zlato má mnoho lidí i běžně doma. Podle odhadů se ho v indických domácnostech nachází možná i více než 25 tisíc tun,“ tvrdí Sachin Jain.
Zájem o prodej je ale i přes vysoké ceny stále minimální. „Západní trhy mají tendenci držet zlato, když je situace opravdu děsivá, ale jihoasijské rodiny ho zkrátka drží dlouhodobě, protože vidí, že roste s ekonomikou a je spojeno s HDP,“ uvedl Joseph Cavatoni.
Jain naopak poznamenal, že v posledním roce spíš Indové vyměňují staré šperky za nové a modernější designy. Mladí lidé sice stále ve zlatě vidí hodnotu, ale preferují klenoty, které mohou nosit každý den.
To dokazuje i Farzana Ghaniová. Když se totiž loni v prosinci vdávala její dcera, vyměnila mnoho zlatých mincí a starých šperků za moderní kolekci, jenž bude moct v budoucnu předat svým dětem, uzavírá CNN.