Zlato coby bezpečný přístav. Centrální banky států východní Evropy nakupují

Už na počátku roku 2024 zamířil guvernér České národní banky Aleš Michl do Londýna, aby se osobně podíval na zlaté rezervy v trezorech Bank of England. Tato návštěva byla součástí jeho snah o znásobení zlata v rezervách tuzemské centrální banky na úroveň 100 tun během tří let, píše agentura Bloomberg.

Od nástupu Aleše Michla do funkce guvernéra ČNB již zlaté rezervy vzrostly pětinásobně. Michl dlouhodobě říká, že výrazné investice do zlata jsou snahou o diverzifikaci portfolia banky. Guvernér zároveň několikrát dodal, že zlato bude již v horizontu několika měsíců představovat asi 5 procent celkových devizových rezerv České národní banky.

„Potřebujeme snížit volatilitu a k tomu potřebujeme aktivum, které není korelováno s akciemi. Tím je právě zlato,“ uvedl Michl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Ke konci letošního září činila hodnota zlata v rezervách ČNB 91,78 miliard korun a zlato díky tomu představovalo asi 2,6 procenta hodnoty veškerých devizových rezerv ČNB.

Masivní investice mají pokračovat i dál

Podle posledních dostupných dat Česká národní banka ve třetím letošním čtvrtletí nakoupila téměř pět tun zlata. Ke konci letošního září jeho množství v rezervách ČNB dosáhlo na úroveň 1,492 milionu troyských uncí, což odpovídá 46,41 tuny. Z dat mimo jiné vyplývá, že od počátku roku 2023 narostly zlaté rezervy ČNB už na čtyřnásobek.

O výrazné zvýšení zlatých zásob se snaží také Polsko, Srbsko nebo Maďarsko. Centrální banky ve všech těchto státech investují do zlata s podobnými úmysly. Díky diverzifikaci chtějí chránit své ekonomiky před dopady geopolitických konfliktů a obchodních válek. Banky zároveň sázejí na to, že cena zlata na trzích v dalších měsících i nadále poroste.

Polsko jako nejvýraznější zákazník

Ještě výrazněji než ČNB rozšiřuje své zlaté rezervy centrální banka Polska. Michlův tamější protějšek Adam Glapinski rovněž vnímá zlato jako klíč k zajištění stability polské ekonomiky před dopady válek i sílících protekcionistických náladách třeba ze strany Spojených států amerických. Polsko aktuálně drží asi 420 tun zlata, což odpovídá polovině zásob Indie či Japonska.

Glapinski zároveň agentuře Bloomberg řekl, že jeho cílem je zvýšení podílu zlata na celkových rezerv polské centrální banky na úroveň 20 procent. I díky tomuto cíli se země ve druhém letošním čtvrtletí stalo největším odběratelem zlata na světě. „Vstupujeme do exkluzivního klubu největších světových držitelů zlatých zásob,“ pronesl během minulého měsíce Glapinski na jedné z tiskových konferencí.

Nákupy zlata ze strany východoevropských centrálních bank jsou dlouhodobé a postupné. Analytici bank věří, že tento postup je správný, neboť minimalizuje dopady cenové volatility, což potvrzuji další experti. „Současná geopolitická fragmentace je pro zlato příznivá,“ uvedli kupříkladu odborníci ze společnosti J. Safra Sarasin.

Zlato v časech turbulencí

Zlato je tedy ze strany vedoucích představitelů východoevropských centrálních bank vnímáno jako bezpečný přístav. Většina ekonomik na východě Evropy totiž v posledních měsících balancuje mezi Západem, Ruskem a Čínou. Patrné to je i v případě Maďarska, tamní centrální banka v letošním roce posílila své zásoby zlata o více než 10 tun na současných 110 tun.

Podobné je to i v srbském případě. „Zlato nabývá v dobách globálních turbulencí na hodnotě a důležitosti,“ pronesla před pár dny guvernérka srbské centrální banky Jorgovanka Tabakovičová. I díky jejímu přístupu se srbské bance povedlo od roku 2012 ztrojnásobit zlaté rezervy na 48 tun.

Obrovský zájem o zlato ze strany východoevropských centrálních bank se podepisuje na jeho ceně, která za poslední dobu významně stoupla. Goldman Sachs zároveň předpokládá, že cena zlata bude růst i dál. Do konce roku 2025 by se mohla vyšplhat na úroveň 3 tisíc amerických dolarů (asi 69 tisíc korun). Aktuální cena se pohybuje okolo 2 647 dolarů (asi 61 tisíc korun) za unci, uzavírá Bloomberg.