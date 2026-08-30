Třiatřicetiletý Manasse Lomachar narazil u říčního koryta na skupinu žen, které v bahně a písku hledaly drobné částečky zlata. Rozhodl se, že to zkusí také. Nakonec našel zhruba tři gramy a prodal je za 36 tisíc keňských šilinků, tedy asi 280 dolarů (5 900 korun), píše BBC.
A major gold rush is underway in Kanyarkwat, West Pokot County, after three teenage boys reportedly discovered the precious mineral in Cheporor village, drawing thousands of people from across the region and neighbouring Uganda to the site. pic.twitter.com/MYdBdlfQMk— John Mutongoi (@johnmtongoi) August 6, 2026
Zda právě Lomacharův nález odstartoval nynější zlatou horečku, není úplně jasné. „Přidal jsem se k nim a vesnice pak zjistila, že je v této oblasti zlato,“ popsal pro BBC.
Z pastvin se stala rozkopaná krajina
Podle místních úřadů v Keni se ve stejné době podařilo větší množství zlata objevit i dalším lidem. Zprávy o nálezech se pak rychle šířily po okolí a spolu s nimi zřejmě rostla i očekávání, kolik drahého kovu se pod zemí skutečně skrývá.
Ještě minulý měsíc byly v okolí Chepororu hlavně křoviny a pastviny. Dnes je krajina rozkopaná, všude leží hromady vytěžené zeminy a mezi nimi vyrostla provizorní přístřeší. V době největšího náporu tam podle úřadů hledalo zlato až deset tisíc lidí.
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Dorazili také obyvatelé sousední Ugandy. Pro řadu z nich může i několik gramů zlata znamenat částku, na kterou by jinak vydělávali týdny či měsíce. Farmář Patrick Lokolia například přijel kvůli školnému pro své děti. Osmnáctiletá Abigael Chelengatová zase doufá, že zaplatí vlastní studium a pomůže mladším sourozencům.
Většina lidí si přitom musí vystačit jen s jednoduchým nářadím. Jedni rozbíjejí tvrdou zem motykami a lopatami, další ji nosí k řece. Tam se materiál prosívá. Zkušenější zlatokopové už mezitím kopou hlubší jámy a snaží se dostat až ke skalnímu podloží.
Stánkaři na horečce vydělávají
Počet lidí postupně klesl asi na 2 500. Část příchozích totiž po několika dnech bez jediného nálezu odjela. Jiní pokračují. Ugandský těžař Mugiša Godfrey utratil jen za cestu do oblasti zhruba 100 tisíc ugandských šilinků (asi 550 korun), ale zatím nenašel nic. „Spíme pod stromy a ráno pokračujeme v práci. Někdy pracujeme ve dne i v noci,“ řekl BBC.
Příliv tisíců lidí změnil i samotnou vesnici. V okolí naleziště podle úřadů vzniklo více než 200 stánků a drobných podniků, které prodávají vodu, jídlo nebo další základní potřeby. Někteří místní tak na zlaté horečce vydělávají, aniž by vzali do ruky lopatu.
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Rychlý příliv lidí ale přináší i problémy. V oblasti není vodovod a chybějí tam toalety i další základní podmínky pro pobyt tisíců lidí. Úřady proto vyslaly zdravotníky a posílily policejní hlídky. Obávají se šíření nemocí, sexuálního násilí i toho, že některé děti dají před návratem do školy přednost hledání zlata.
Velkou neznámou zůstává samotné množství zlata. Jednotlivé nálezy mají podle místních obchodníků hodnotu od několika stovek až po zhruba 78 tisíc šilinků (asi 12 400 korun), uzavírá BBC.
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