Cena zlata vábí investory. Jihoafrická republika otvírá nové doly

Autor:
  17:00
Cena zlata už několik měsíců roste a trhá jeden historický rekord za druhým. Trend motivuje také firmy, aby investovaly do výraznější těžby. I se nedávno otevřel vůbec první hlubinný důl v Jihoafrické republice za posledních více než patnáct let. Těžba stoupá ale třeba také v Ghaně nebo v americké Nevadě.

Hlavní budova zlatého dolu v centru Johannesburgu v Jižní Africe (9. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Nový hlubinný důl na okraji Johannesburgu vyžadoval investice ve výši 100 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu asi 2,2 miliardy korun. Vyrostl na místě, kde ještě před pár lety několik jihoafrických zlatokopů těžilo zlato nelegálně. Nyní je nahradili profesionálové, píše The Wall Street Journal.

Jihoafrický projekt nedaleko Johannesburgu nese název Qala Shallows. První zlato se zde oficiálně vytěžilo v říjnu loňského roku a odhady ukazují, že během plánované životnosti se tu tento cenný kov vytěží v celkové hodnotě převyšující hranici 4,5 miliard amerických dolarů (asi 108 miliard korun).

Společnost West Wits Mining přitom hledala peníze pro svůj jihoafrický projekt Qala Shallows již od roku 2021. Úspěch se ale dostavil až poté, co cena zlata na globálních trzích začala prudce růst. „Investoři se s námi dlouhé měsíce nechtěli vůbec bavit,“ uvedl pro The Wall Street Journal generální ředitel podniku Rudi Deysel.

Jako tlak na obnovu těžby. Geolog zpochybnil odhad zásob zlata na Jesenicku

Právě výraznější těžba zlata by do budoucna mohla pomoci celé jihoafrické republice, která v posledních letech bojuje s výraznými ekonomickými problémy. Země má v tomto ohledu navíc na co navazovat. Po většinu 20. století totiž šlo o globální centrum těžby cenných kovů a zlata zvlášť. Pocházela odsud asi polovina celkové globální produkce.

Těžba může nastartovat ekonomiku JAR

Od roku 2007 ale význam Jihoafrické republiky jako těžařské mocnosti zlata klesl. Z pozice jedničky se tento stát propadl až na současné dvanácté místo. Odhady ale ukazují, že alespoň část ztracených pozic by JAR mohla už pár let získat zpět. „Jihoafrický těžební sektor musel v posledních letech čelit jedné ráně za druhou. To se však nyní konečně mění,“ uvedl pro The Wall Street Journal investiční stratég Izak Odendaal ze společnosti Old Mutual.

V pondělí cena zlata k okamžitému dodání poprvé v historii překročila hranici 5 000 dolarů, tedy asi 102 tisíc korun, za troyskou unci (31,1 gramu). Daří se ale také stříbru i dalším cenným kovům.

Pod Zlatými Horami leží zlato za třicet miliard, vytěžit však půjde jen polovina

Drahé kovy obecně profitují z vyhlídek na další snižování úrokových sazeb a ze slabého kurzu dolaru. Nízké úrokové sazby jsou pro ceny zlata a stříbra příznivé, protože zmírňují jejich nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.

Chybí kvalifikovaná pracovní síla

I jihoafrické firmy se však musí při těžbě zlata potýkat s mnoha problémy. Mnohým chybí kvalifikovaná pracovní síla, což brzdí jejich plány na další rozvoj. Výroba těžební techniky navíc trvá dlouho.

I přesto ale společnost West Wits Mining očekává, že v roce 2026 se v novém dole nedaleko Johannesburgu vytěží asi 200 kg zlata. Životnost nového dolu se momentálně odhaduje na 17 let.

Těžba zlata ale roste i v dalších státech po celém světě. Nezahálí ani největší nynější producent zlata na světě, kterým je společnost Newmont. V říjnu loňského roku tato firma zprovoznila nový důl na těžbu zlata Ahafo North, který se nachází v africké Ghaně.

V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila

Ještě letos plánuje zahájit práce na zprovoznění nového dolu v americké Nevadě také společnost Barrick Mining, která je nynějším druhým nejvýraznějším těžařem zlata na světě, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Cena zlata vábí investory. Jihoafrická republika otvírá nové doly

Hlavní budova zlatého dolu v centru Johannesburgu v Jižní Africe (9. října 2025)

Cena zlata už několik měsíců roste a trhá jeden historický rekord za druhým. Trend motivuje také firmy, aby investovaly do výraznější těžby. I se nedávno otevřel vůbec první hlubinný důl v...

31. ledna 2026

Skupina CSG bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici

Genera&#769;lni&#769; r&#780;editel Hellenic Defence Systems Christoforos...

Zbrojařská skupina CSG podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku firmy Hellenic Ammunition S.A.,...

31. ledna 2026  16:39

Číňan vsadil na bateriová úložiště. Jeho firma už je v hledáčku technologických gigantů

sungrow čína solár firma technologie konvertor

Ještě donedávna stál Číňan Cao Žen-sien mimo úzký okruh energetického byznysu prakticky neznámý. Dnes se ale sedmapadesátiletý zakladatel společnosti Sungrow Power Supply řadí mezi nejvýraznější...

31. ledna 2026

Kanaďané bojkotují americké sjezdovky. Resorty vymýšlejí, jak je přilákat zpět

Lidé lyžují ve středisku Killington Ski Resort ve Vermontu. (18. února 2025)

Kanadští turisté v reakci na politiku prezidenta Donalda Trumpa výrazně omezili své návštěvy amerických lyžařských středisek. Resorty, které na ně dlouhodobě spoléhaly, hlásí pokles rezervací o...

31. ledna 2026

Játra a ledvinky jsou nové hovězí. Ameriku zachvátila móda konzumace vnitřností

Syrová hovězí játra

Konzumace vnitřností se stává novým výživovým trendem. Boom před šesti lety odstartovali kontroverzní influenceři a popularita takzvané „stravy našich předků“. Dnes jeho konzumaci podporuje dokonce i...

31. ledna 2026

Nvidia couvá z investice 100 miliard dolarů do OpenAI, obává se konkurence

ilustrační snímek

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.

31. ledna 2026  10:36

Pod zemí zůstávají miliardy tun černého uhlí, obnova těžby v Česku je nereálná

V porubu se dobývá černé koksovatelné uhlí.

Po definitivním ukončení těžby společnosti OKD zůstanou ve Slezsku stále miliardy tun nevytěženého černého uhlí. Zásoby jsou ovšem více než kilometr pod zemí, jejich vytěžení by proto bylo mimořádně...

31. ledna 2026  9:49

Potravinářských kontrol je moc, ministr je chce v českých firmách snížit

Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...

Loni provedli pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) kolem 55 tisíc kontrol, sdělil novinářům ministr zemědělství Martin Šebestyán. Číslo je už moc velké a mělo by se do...

31. ledna 2026

Konec těžby černého uhlí v Česku. Jeho cesta od prvního výkopu po poslední vozík

Díky virtuálním prohlídkám se lidé podívají do posledního dolu OKD - ČSM ve...

Po více než dvou stoletích se v Česku uzavírá kapitola černého uhlí. Vytěžily se ho miliardy tun, ale od roku 1990 roční produkce klesala ze stovek milionů tun na jednotky. Říkalo se mu černé zlato,...

31. ledna 2026

Puma hlásí útlum. Slavnou značku má spasit vlivný čínský investor

Puma věří v lepší zítřky (28. ledna 2026).

Značka Puma se historicky řadí mezi nejvýznamnější německé firmy. Její příběh se začal psát už po druhé světové válce v roce 1947, brzy začala oslovovat zákazníky po celém světě. V posledních letech...

31. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Přibývá dovolených mimo prázdniny. Zároveň však mizí důvod, proč je lidé volí

Premium
Cyklista projíždí po silničce u obce Plandry na Jihlavsku. (17. října 2019)

Termínem pro letní dovolenou už nejsou jen prázdninové měsíce červenec a srpen. Vysoké ceny v hlavní sezoně nebo příliš horká léta v souvislosti s klimatickou změnou tlačí stále větší počet lidí na...

31. ledna 2026

Olympiáda přitahuje luxus. V centru dění se otevírají nové butiky

Hlavní nákupní třída Corso Italia v alpském středisku Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry v Itálii začnou již za několik dnů. Zájem o ně projevují také luxusní módní značky, které v Miláně a Cortině d’Ampezzo otevřou své butiky. Očekávají totiž, že se sem během února...

30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.