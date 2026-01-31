Nový hlubinný důl na okraji Johannesburgu vyžadoval investice ve výši 100 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu asi 2,2 miliardy korun. Vyrostl na místě, kde ještě před pár lety několik jihoafrických zlatokopů těžilo zlato nelegálně. Nyní je nahradili profesionálové, píše The Wall Street Journal.
Jihoafrický projekt nedaleko Johannesburgu nese název Qala Shallows. První zlato se zde oficiálně vytěžilo v říjnu loňského roku a odhady ukazují, že během plánované životnosti se tu tento cenný kov vytěží v celkové hodnotě převyšující hranici 4,5 miliard amerických dolarů (asi 108 miliard korun).
Společnost West Wits Mining přitom hledala peníze pro svůj jihoafrický projekt Qala Shallows již od roku 2021. Úspěch se ale dostavil až poté, co cena zlata na globálních trzích začala prudce růst. „Investoři se s námi dlouhé měsíce nechtěli vůbec bavit,“ uvedl pro The Wall Street Journal generální ředitel podniku Rudi Deysel.
|
Jako tlak na obnovu těžby. Geolog zpochybnil odhad zásob zlata na Jesenicku
Právě výraznější těžba zlata by do budoucna mohla pomoci celé jihoafrické republice, která v posledních letech bojuje s výraznými ekonomickými problémy. Země má v tomto ohledu navíc na co navazovat. Po většinu 20. století totiž šlo o globální centrum těžby cenných kovů a zlata zvlášť. Pocházela odsud asi polovina celkové globální produkce.
Těžba může nastartovat ekonomiku JAR
Od roku 2007 ale význam Jihoafrické republiky jako těžařské mocnosti zlata klesl. Z pozice jedničky se tento stát propadl až na současné dvanácté místo. Odhady ale ukazují, že alespoň část ztracených pozic by JAR mohla už pár let získat zpět. „Jihoafrický těžební sektor musel v posledních letech čelit jedné ráně za druhou. To se však nyní konečně mění,“ uvedl pro The Wall Street Journal investiční stratég Izak Odendaal ze společnosti Old Mutual.
V pondělí cena zlata k okamžitému dodání poprvé v historii překročila hranici 5 000 dolarů, tedy asi 102 tisíc korun, za troyskou unci (31,1 gramu). Daří se ale také stříbru i dalším cenným kovům.
|
Pod Zlatými Horami leží zlato za třicet miliard, vytěžit však půjde jen polovina
Drahé kovy obecně profitují z vyhlídek na další snižování úrokových sazeb a ze slabého kurzu dolaru. Nízké úrokové sazby jsou pro ceny zlata a stříbra příznivé, protože zmírňují jejich nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.
Chybí kvalifikovaná pracovní síla
I jihoafrické firmy se však musí při těžbě zlata potýkat s mnoha problémy. Mnohým chybí kvalifikovaná pracovní síla, což brzdí jejich plány na další rozvoj. Výroba těžební techniky navíc trvá dlouho.
I přesto ale společnost West Wits Mining očekává, že v roce 2026 se v novém dole nedaleko Johannesburgu vytěží asi 200 kg zlata. Životnost nového dolu se momentálně odhaduje na 17 let.
Těžba zlata ale roste i v dalších státech po celém světě. Nezahálí ani největší nynější producent zlata na světě, kterým je společnost Newmont. V říjnu loňského roku tato firma zprovoznila nový důl na těžbu zlata Ahafo North, který se nachází v africké Ghaně.
|
V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila
Ještě letos plánuje zahájit práce na zprovoznění nového dolu v americké Nevadě také společnost Barrick Mining, která je nynějším druhým nejvýraznějším těžařem zlata na světě, uzavírá The Wall Street Journal.