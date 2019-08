Zlato opět září. Jeho cena po šesti letech překonala 1 500 dolarů za unci

Zlato je považováno za bezpečnou investici v období nejistoty. Je tradiční držitel hodnoty pro dlouhodobé investory. Cena zlata podle údajů agentury Bloomberg dnes vzrostla až o téměř 2,5 procenta na 1510,46 dolaru za unci, později však o část zisků přišla a pohybovala se v těsné blízkosti 1500 USD/oz.

V letošním roce patří žlutý kov mezi nejvýnosnější investice, uvedl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Připomněl, že na začátku letošního roku stála troyská unce zlata 1 282 dolarů, tedy s ohledem na tehdejší kurz české měny vůči dolaru zhruba 28 900 korun. Dnes lze stejnou unci zlata prodat o 5 600 korun dráž.



Za prudkým růstem cen zlata stojí podle expertů nejistota na světových trzích. Nastala obchodní válka USA s Čínou, Británie se chystá na tvrdý brexit, eskaluje napětí na Blízkém východě a zanikla smlouva o jaderném odzbrojení. K tomu Americká centrální banka (Fed) snížila úrokové sazby a mluví se o úmyslném oslabování měn kvůli podpoře exportu.

„Trhy teď vnímají jako obrovské riziko americko-čínské obchodní války. Investoři hledají bezpečí mimo dolar a papírové trhy, které jsou válkami přímo postiženy. Zejména z toho důvodu vystřelila cena zlata na nová více než šestiletá maxima. Oslabení čínské měny byl elegantní způsob, jak neodpovídat na cla novými cly. Zlevňuje to čínský export, což přináší atraktivnější a levnější nákupy čínského zboží. Růstový tlak ceny zlata je tak velký, že může vynést cenu žlutého kovu do konce letošního léta ještě výš,“ upozornil Brávník.

Trumpova administrativa hodlá s Čínou o řešení obchodního konfliktu dál jednat. Analytici banky Goldman Sachs nicméně uvedli, že dosažení obchodní dohody mezi USA a Čínou před volbami nového amerického prezidenta už neočekávají. Volby se v USA konají před koncem příštího roku. Banka Morgan Stanley pak varovala, že obchodní válka by mohla do poloviny příštího roku stáhnout světovou ekonomiku do recese.



Následuje stříbro

Troyská unce zlata překonala hranici 1500 dolarů před osmi lety. Důvodem tehdy byla dluhová krize v eurozóně. Cena zlata poté dál prudce rostla, až dosáhla svého historického maxima, když nakrátko překonala úroveň 1900 dolarů za unci.



Zrychlil i růst ceny stříbra, která dnes poprvé od loňského června překonala 17 dolarů za unci.

„Cena stříbrného kovu momentálně roste k loňským maximům, a jakmile prorazí jejich úroveň, je cesta nahoru otevřená. Nebylo by překvapením vidět stříbro atakovat hranici dvacet dolarů za unci ještě v letošním roce. Přesně se tak potvrzuje, že stříbro reaguje na aktuální situaci později než cena zlata, nicméně v průběhu růstové fáze cenu zlata percentuálně předbíhá,“ komentuje situaci Marek Brávník, analytik společnosti Golden Gate CZ.