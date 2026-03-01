Společnost Oceans zabývající se outsourcingem a offshoringem nedávno požádala v rámci hledání pracovních příležitostí uchazeče o zaměstnání, aby natočili video, ve kterém odpoví na jednoduchou otázku: Jaké je vaše nejkontroverznější osobní přesvědčení ohledně pracoviště? Společnost následně obdržela více než tři stovky odpovědí. Většina z nich byla podivně podobná.
„Bylo zcela jasné, že odpovědi byly prací umělé inteligence,“ říká Matt Wallaert, ředitel pro zákaznickou zkušenost společnosti Oceans. Odpovědi se podle něj u jednotlivých uchazečů opakovaly, měly také stejnou strukturu. „Uchazeči tak selhali v základním úkolu sdílet své osobní přesvědčení,“ podotkl Wallaert. Vzniklá situace způsobila, že náborový tým nevěděl, jak kandidáty hodnotit, protože i ti nejkvalifikovanější z nich se navzájem příliš nelišili, píše portál The Washington Post.
Když všechny žádosti vypadají stejně
Uchazeči o zaměstnání se stále častěji obracejí na umělou inteligenci, aby jim pomohla rychleji najít místo na náročném trhu práce. Zaměstnavatelé tvrdí, že to má nechtěný důsledek: mnoho žádostí vypadá a zní stejně.
Podle některých zaměstnavatelů je snadné rozpoznat, když se uchazeči příliš spoléhají na umělou inteligenci. Často se stává, že se shrnutí životopisů navzájem podivně podobají, do popisů se vkrádají podivné fráze, které by lidé normálně v konverzaci nepoužívali, objevuje se také složitá slovní zásoba a někdo s minimálními zkušenostmi používá jazyk naznačující, že je kandidát mnohem zkušenější.
AI dokáže uchazeče o práci diskriminovat, lidem nestačí v intuici a kreativitě
Ještě horší je, když uchazeči používají nástroje umělé inteligence pro automatické podávání žádostí, které za ně vyhledávají pracovní místa, vyplňují žádosti a odesílají životopisy, uvedli někteří zaměstnavatelé. Tyto nástroje mají totiž tendenci nesprávně interpretovat některé otázky v žádosti a vyplňovat nesprávné informace na nevhodná místa. Zaměstnavatelé tvrdí, že pokud by tyto žádosti hodnotili samostatně, bylo by pro ně obtížnější rozpoznat použití umělé inteligence. Když však mají stovky žádostí stejný problém, role umělé inteligence je podle nich zřejmá.
„Nemáme sebemenší žádný problém s tím, když uchazeči využívají umělou inteligenci k přidání některých klíčových slov, opravě gramatiky nebo dokonce k promyšlení otázky v přihlášce,“ říká Joseph Eitner, ředitel lidských zdrojů newyorské investiční společnosti Eaton Capital. Nakonec by ale podle něj uchazeči měli psát sami, vyjádřit své vlastní myšlenky a osobnost a věnovat čas ručnímu podání přihlášky.
„Pokud takhle podáváte žádosti a takhle ji pracujete, nechci vás zaměstnat,“ řekl. Služby automatického podávání žádostí pomocí umělé inteligence jsou podle jeho slov podvod. „Je to medvědí služba vám samotným i lidem, u kterých se ucházíte o práci.“
Když oni, tak my taky!
Podle Rona Sharona, vedoucího informační bezpečnosti ve finanční poradenské společnosti PTMA Financial Solutions v Denveru, ne všichni zaměstnavatelé při výběru uchazečů o zaměstnání spoléhají výhradně na umělou inteligenci. Někteří ji používají pouze jako pomůcku při stanovení priorit uchazečů s potřebnými zkušenostmi. Sharon uvedl, že používá nástroj umělé inteligence, který uchazečům přiděluje procenta na základě jejich kvalifikace.
Každý, kdo dosáhne 75 procent nebo více, bude pro danou pozici zvažován, ale umělá inteligence nikdy uchazeče automaticky neodmítne. „Používám AI jako nástroj, který mi pomáhá vylepšit to, co dělám. Uchazeči o zaměstnání by ji měli používat jako pomoc při vylepšování toho, co dělají. Neměli by AI používat pro celý proces,“ dodal.
Současná rychlost změn překonala lidskou schopnost adaptace, líčí profesor Kašparů
Někteří uchazeči o zaměstnání ovšem tvrdí, že způsob, jakým zaměstnavatelé začali tuto technologii používat k hodnocení uchazečů, je přiměl k tomu, aby ji také začali používat. Sedmatřicetiletý Stephen Harris ze San Antonia, který hledá práci jako specialista technické podpory, říká, že přestane používat AI k psaní svého životopisu, jakmile náboráři přestanou používat AI k jeho hodnocení.
„Říkáte, že bychom to neměli dělat, ale já vím, že to dělá velká část z vás,“ podotýká Harris na adresu zaměstnavatelů. Ti se totiž podle něj často příliš soustředí na hledání dokonalého kandidáta, a přitom přicházejí o některé z nejadaptabilnějších uchazečů. Ačkoli se mnozí stále snaží vyniknout zasíláním svého životopisu poštou, použití AI k rychlému přizpůsobení životopisu mu usnadňuje dostat se mezi první uchazeče.
Uchazeči o zaměstnání navíc shodně tvrdí, že jednou z výhod AI je to, že pomáhá lidem lépe formulovat myšlenky, vylepšovat jejich vyjadřování a vyplňovat mezery, se kterými by jinak měli potíže. Někteří zaměstnavatelé však říkají, že by mnohem raději viděli uchazeče takového, jaký skutečně je.
Životopis od nuly
Prateek Singh, zakladatel a generální ředitel startupu LearnApp v Novém Dillí, říká, že když uchazeči používají AI pro své žádosti, nemůže posoudit, co je na dané práci zajímá a co je zajímá méně. V motivačních dopisech ho například uchazeči často žádají o popovídání u kávy, což je podle něj v Indii velmi neobvyklé. „Toto je nejlepší příležitost, jak se odlišit od ostatních díky svým nedostatkům a výstřednostem. Pokud se k nám přihlásí 100 uchazečů s AI a vy jste autentický, budete mezi ostatními vyčnívat.“
Co při náboru zaměstnanců odhalí AI a jak ji české firmy využívají
Tato rada se osvědčila uchazečům, jako je Sneha Sharmaová, která uvedla, že když přestala používat AI pro svůj životopis, začala mít větší úspěch při hledání zaměstnání. Během asi šesti měsíců se ucházela až o tři stovky pracovních míst pomocí nástrojů AI, jako je ChatGPT, a některých dalších, které jí pomohly najít potenciální zaměstnavatele. Krátce vyzkoušela aplikaci AI, která za ni automaticky podávala žádosti o práci. Po několika týdnech to vzdala. Nepodařilo se jí však domluvit žádný pohovor.
Po odmlce zvolila nový přístup: přestala používat AI, vytvořila několik životopisů od nuly, přidala do nich trochu osobnosti, například podrobnosti o svém přestěhování do Spojených států, a začala oslovovat personalisty prostřednictvím telefonátů a e-mailů. Během dvou týdnů získala sedm pohovorů a za méně než dva měsíce měla práci. „Nenechte se zaslepit internetem a představou, že ChatGPT za vás udělá všechno,“ řekla. „Používejte svůj mozek, měňte se a experimentujte.“
Wallaert ze společnosti Oceans, uvedl, že jeho společnost nyní plánuje znovu kontaktovat kvalifikované uchazeče, kteří použili AI, a požádat je, aby to zkusili znovu. Společnost také plánuje aktualizovat pokyny k podání žádosti a požádat uchazeče, aby pro své video odpovědi nepoužívali AI. Wallaert věří, že se tento problém nakonec vyřeší sám, ale mezitím je mu líto uchazečů, kteří nezískají práci kvůli přílišné závislosti na AI, uzavírá podle amerického portálu.