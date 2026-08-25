Tržby Lega se zvýšily o 21 procent na 41,9 miliardy dánských korun (133 miliard Kč). Firma v první polovině roku uvedla na trh více než 330 nových stavebnic včetně repliky oficiální trofeje mistrovství světa ve fotbale, stavebnic Pokémon využívajících nové interaktivní kostky a stavebnic vycházejících z animovaného filmu K-pop: Lovkyně démonů.
|
Trofej z MS ve fotbale 2026 můžete mít doma i vy. Z kostek si postavíte Messiho
Podnik si také upevnil podíl na trhu. Tempo jeho růstu předstihuje růst konkurenčních výrobců hraček, jako je Mattel a Hasbro. Legu pomáhá také spolupráce s filmovými a zábavními značkami i rozšiřování nabídky stavebnic určených nejen dětem, ale i dospělým.
„Produktové portfolio je opravdu velmi silné a v první polovině roku oslovilo nové skupiny nadšenců,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Niels Christiansen.
Nárůst cen ropy kvůli válce v Íránu ale zvyšuje náklady na plasty, které Lego používá k výrobě svých kostek. Christiansen varoval, že důsledky vyšších cen by se mohl projevit ve druhé polovině roku, ale zatím není významný.
|
Messi, Ronaldo, Mbappé i Vinícius u jednoho stolu. LEGO vsadilo na hvězdy
„Vyšší ceny ropy na nás mají vliv, ale protože nakupujeme velké množství materiálu, který není založen na fosilních palivech a jehož cena je méně závislá na ceně ropy, daří se nám situaci zvládat relativně dobře,“ uvedl. Firma v současnosti přechází na výrobu kostek z obnovitelných a recyklovaných materiálů.
Společnost Lego založil v roce 1932 Ole Kirk Christiansen a název podniku odvodil od dánských slov „leg godt“, v překladu „hezky si hraj“, respektive „hraj si dobře“. Christiansenové jsou teď nejbohatší dánskou rodinou a společnost Lego je podle výše tržeb největším výrobcem hraček na světě. Lego zůstává rodinným podnikem, nemá tedy akcie na burze.
Jeden z výrobních závodů Lega je také v Kladně, provoz tam zahájil v roce 2000. V kladenském závodě se stavebnice dekorují, kompletují se menší díly a balí.