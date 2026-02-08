Olympiáda mění tvář Cortiny d’Ampezzo. Ne všichni obyvatelé změny vítají

Ve městě Cortina d’Ampezzo, kde právě začaly zimní olympijské hry, panuje mezi místními obyvateli napětí. Zatímco jedni vítají modernizaci a očekávané vylepšení infrastruktury, jiní se bouří proti rozsáhlým stavebním projektům, které mění jejich každodenní život.
Rekonstrukční práce ve městě Cortina d’Ampezzo před zimními olympijskými hrami (11. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Italské město Cortina d’Ampezzo se připravuje na 25. zimní olympijské hry,...
Sáňkařské centrum Cortina
Pohled na sáňkařské centrum v Cortině s nádhernou okolní kulisou.
Staveniště lanovky v olympijské Cortině
Již poslední práce spojené s přípravou na olympijské hry vedly ke stížnostem z různých stran na různé věci. Místní si stěžovali na olympijské organizátory, developery i politiky. Nelíbily se jim mimo jiné uzavřené silnice kvůli výstavbě, které vedly k odklonům dopravy a dopravním zácpám. Restaurace si kvůli změnám v provozu také stěžují na pokles návštěvnosti, napsal americký portál The New York Times.

„S obyvateli Cortiny je to složité. Stěžují si, protestují, nesnesou jakoukoli změnu svého zaběhnutého režimu,“ bránil se minulý měsíc generální ředitel organizačního výboru zimních olympijských her Milano–Cortina 2026 Andrea Varnier.

Padesátiletý místní obyvatel Michele Da Pozzo označil veškerou výstavbu spojenou s olympijskými hrami za plýtvání a invazi. Mezi nespokojené Italy patří i osmaosmdesátiletý Gildo Siorpaes, který žije ve vesnici Mortisa ležící pár kilometrů od centra olympijského dění. I on stavby spojené s olympijskými hrami odmítá.

„Bývala to vesnice s dokonalým výhledem,“ uvedl a zároveň ukázal z okna svého obývacího pokoje na rozestavěnou stavbu. „Byl to ráj,“ doplnil. Sám byl přitom v minulosti členem olympijského týmu, když při zimních hrách v roce 1964 v Innsbrucku získal bronzovou medaili v závodě čtyřbobů.

Renovace města

Sedmdesátiletá lyžařka Carmen Rosoleniová, která byla taktéž členkou národního olympijského týmu, vidí situaci o něco pozitivněji. „Cortina potřebovala, řekněme, takový facelift,“ zmínila.

Změny spojené s olympijskými hrami vidí pozitivně i osmašedesátiletý Franco Sovilla. „Gildo je velmi respektovaný člověk, skvělý muž pro Cortinu. Má své názory, které my nesdílíme,“ řekl. „Jsou to názory člověka určitého věku,“ doplnila jeho manželka.

Olympijský rozvoj v Cortině zahrnuje kromě bobové dráhy a lanovky také silnice, parkoviště a renovace bytových domů i náměstí ve městě. Podle Fabia Saldiniho, zvláštního komisaře pro olympijské stavby ve společnosti Simico, která dohlíží na infrastrukturní projekty, počet infrastrukturních projektů výrazně převyšuje počet sportovišť.

Uvedl, že ve třech regionech, kde se budou konat olympijské soutěže, jde na projekty s dlouhodobým přínosem přibližně 3,6 miliardy dolarů (74,2 miliardy Kč), z toho kolem 600 milionů dolarů (12,4 miliardy Kč) připadá na sportovní areály.

Také Starosta Cortiny Gianluca Lorenzi je přesvědčen, že modernizace infrastruktury, na kterou si místní aktuálně stěžují, se vyplatí. „Nesmíme se dívat na bezprostřední situaci, ale na to, jaká bude budoucnost Cortiny. Město přetváříme a rekonstruujeme pro příštích třicet let jejího turismu,“ uvedl.

Hostitelská města olympijských her nicméně mají obavy ohledně údržby nových projektů. V případě Cortiny je největší obavou bezpečnost a údržba nové lanovky. Například Giorgio Giacchetti z asociace profesionálních geologů varoval, že se lanovka nachází v oblasti náchylné k sesuvům půdy.

Marco Barla, geotechnický inženýr z Polytechnické univerzity v Turíně, který na projektu spolupracoval, uvedl, že lanovka může bezpečně fungovat dalších padesát let, pokud se budou provádět pravidelné úpravy.

Starosta Gianluca Lorenzi zmínil, že město se postará o údržbu. Podrobnosti o údržbě, včetně toho, z jakých zdrojů bude financována, neuvedl.

Olympiáda mění tvář Cortiny d'Ampezzo. Ne všichni obyvatelé změny vítají

8. února 2026

