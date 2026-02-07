Olympijské medaile mají letos rekordní hodnotu. Zlato i stříbro prudce zdražily

Zimní olympionici v Itálii si letos ze stupňů vítězů odnesou nejdražší medaile v historii her – alespoň podle ceny kovu. Od Paříže 2024 se zlato a stříbro výrazně zvedly, a tak se „surovinová“ hodnota zlaté medaile blíží k 50 tisícům korun.
Sada medailí pro zimní olympijské hry v Milánu a Cortině.

foto: Reuters

Za blyštivým symbolem sportovní slávy je letos i mimořádně drahá komoditní realita. Na letošních zimních olympijských a paralympijských hrách v Itálii se má rozdělit celkově 1 1146 zlatých, stříbrných a bronzových medailí napříč sporty od lyžování a hokeje až po krasobruslení či curling.

Jejich hodnota se přitom odvíjí od toho, co se děje na trzích s drahými kovy. Od léta 2024 podle dat CNN vyskočily spotové ceny zlata přibližně o 107 a stříbra zhruba o 200 procent.

Jenže „zlatá“ medaile není zlatá v tom smyslu, jak si ji mnozí často představují. Zlato je ve vítězném kovu zastoupeno jen v malém množství: jde o šest gramů ryzího zlata z celkové hmotnosti 506 gramů. Složení zlatých medailí stanovuje Mezinárodní olympijský výbor tak, aby zlato sloužilo hlavně jako povrchová vrstva, zatímco jádro tvoří stříbro o čistotě nejméně 92,5 procenta

Bronzové medaile jsou naopak z mědi a i přes hmotnost 420 gramů se jejich čistě materiálová hodnota pohybuje jen v řádu jednotek dolarů. Pořadatelé olympijských her uvádějí zhruba 5,60 dolaru za kus.

Výrobu pro letošní hry mají zajistit recyklované kovy a podílí se na ní Italská státní mincovna. I tady je vidět trend, který se u velkých sportovních akcí prosazuje stále častěji: vedle reprezentace a tradice roste důraz na původ materiálu.

Historicky přitom platí, že olympijské „zlato“ už dávno není z masivního zlata. Podle londýnské aukční síně Baldwin’s se naposledy rozdávaly medaile z ryzího zlata na hrách v roce 1912 ve Stockholmu. Tehdejší kusy byly navíc výrazně menší a vážily jen 26 gramů. V tehdejších cenách by jejich kov vyšel na méně než 20 dolarů (přibližně 400 korun), po přepočtu na dnešní hodnotu peněz to odpovídá zhruba 530 dolarům (11 tisíc korun).

Jde o příběh, ne o kov

Výrazný rozdíl je především mezi cenou kovu a tím, kolik může olympijská medaile skutečně stát jako sběratelský artefakt. „Částky v aukcích se často odvíjejí spíš od příběhu než od materiálu,“ uvedl pro CNN Dominic Chorney, vedoucí oddělení starověkých mincí v aukční síni Baldwin’s.

Například v roce 2015 se v této aukční síni prodala zlatá medaile ze Stockholmu 1912 za více než půl milionu korun. O rok později pak dražitelé zaplatili přibližně 18 tisíc korun i za bronzovou medaili z Antverp 1920, přestože sama o sobě podle jeho slov neměla téměř žádnou hodnotu. Drtivá většina olympioniků ovšem své medaile neprodává, protože pro ně představují osobní vrchol kariéry.

Pro letní hry v Paříži 2024 vzniklo přes pět tisíc medailí jejichž průměr byl kolem 8,5 centimetru a hmotnosti se pohybovaly zhruba kolem půl kilogramu: zlatá měla 529 gramů, stříbrná byla jen nepatrně lehčí a bronzová vážila přibližně 455 gramů. V té době se komoditní hodnota kovů v jedné zlaté medaili podle Bloombergu dostala přes 900 dolarů (asi 19 tisíc korun).

U zlata jsou důvody růstu cen tradičně „bezpečnostní“. Prudší nákupy ze strany centrálních bank a útěk investorů k bezpečným aktivům v době geopolitického napětí. Mezi velké kupce se řadí i Česká národní banka – jen během druhého čtvrtletí roku 2024 nakoupila téměř šest tun zlata a během roku více než zdvojnásobila své zlaté rezervy.

Na konci pololetí měly zásoby dosahovat zhruba 41,49 tuny. Vedle toho roste zájem o zlato i v maloobchodě, například v Číně, a vyšší poptávku trh čekal i kvůli předpokládanému uvolňování měnové politiky v USA.

Finanční stránka olympijského úspěchu často neleží v kovu, ale i v odměnách, které sportovci získají doma. Může jít o věcné dary, různé výhody (například úlevy od vojenských povinností) a v některých zemích i zcela netradiční „prémie“ – třeba hospodářská zvířata.

Výhled do dalších let naznačuje, že rekordy letos skončit nemusí. „Domnívám se, že zlaté a stříbrné medaile pro příští letní olympijské hry (v roce 2028) budou ještě dražší než ty, které se používají nyní na letošních zimních olympijských hrách,“ uvedl pro CNN Ole Hansen, vedoucí komoditní strategie v Saxo Bank.

