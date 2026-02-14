V Zimbabwe na Valentýna letí kytice z peněz i dárky z recyklovaného šrotu

Říká se, že lásku si nekoupíš. Ale od tradičních květinářství až po prodejce na sociálních sítích, kteří se snaží získat pozornost na platformě TikTok, soupeří stále více čerstvé květiny s dolarovými bankovkami srolovanými a sepnutými do tvaru kytice o nejžádanější projev lásky na Valentýna v této jihoafrické zemi.
„Prosím Bože, dej, aby to můj milovaný viděl,“ komentoval jeden uživatel sítě TikTok video propagující kytici vyrobenou z bankovek. „Kéž mě tato kytice najde, ve jménu Ježíše, amen,“ napsal další uživatel.
Na desítky let starém květinovém trhu v hlavním městě Zimbabwe Harare květinář Tongai Mufandaedza trpělivě sestavuje jednu z takových bankovkových kytic. Pomocí lepidla a bambusových tyčí složil padesátidolarové bankovky (zhruba 1 020 korun) do tvaru kuželu a propletl je se stonky bílých růží.
|
Zimbabwe zažívá zlatou horečku. Nárůst ceny kovu je znát na každém kroku
S blížícím se Valentýnem očekává prudký narůst tržeb. „Obchod se díky těmto kyticím zlepšil,“ řekl Mufandaedza, který pracuje na největším květinovém trhu v zemi už tři desetiletí. „Na Valentýna budeme mít čím dál víc zákazníků, protože je to něco, co je trendy. Každý chce udělat dojem,“ vysvětlil.
Mezi těmi, kteří si prohlíželi zboží, byla i Kimberleigh Kawadzaová. Její preference jsou jasné. „Člověka, který s tímto trendem přišel, musím jen podpořit. Odvedl dobrou práci,“ říká třiadvacetiletá žena. „Je to způsob, jak ocenit svého partnera, pro mě je to super, naprosto super,“ dodala.
Zatímco hlavní hybnou silou tohoto šílenství je generace Z, Mufandaedza říká, že poptávka se šíří napříč generacemi. Dodal, že někteří rodiče dokonce obdarovávají bankovní kyticí své dcery, aby nepodlehly tlaku vrstevníků a nenechaly se zlákat staršími bohatými muži, kteří by je přes takové dárky mohli získat.
Dolarová kytka je levnější než živé květy
Ceny těchto valentýnských dárků se značně liší. Menší kytice mohou obsahovat pouze deset dolarů (204 korun), zatímco ty větší se pohybují v řádech tisíců. Levnější verze jsou v některých případech dokonce levnější než tradiční kytice z čerstvých květin. Kytice dolarových bankovek v hodnotě deseti dolarů stojí 25 dolarů (zhruba 510 korun), ale z deseti kvalitních červených růží stojí 35 (613 korun) až 40 dolarů (817 korun), řekl Mufandaedza.
Na rozdíl od klasických květin je kouzlo kytic z bankovek v zimbabwské ekonomice stejně tak praktické jako romantické. Likvidita má v těchto podmínkách často větší hodnotu než luxus. „Lidé mají květiny pořád rádi, ale když nahoře vidí bankovky, láska je hned žhavější a gesto má hlubší význam. V těchto těžkých časech jde především o přežití a peníze v tom hrají velkou roli,“ vysvětlil květinář.
Americký dolar vládne v Zimbabwe od doby, kdy hyperinflace donutila místní úřady v roce 2009 opustit domácí měnu. Ačkoliv Zimbabwe od té doby znovu zavedlo vlastní měnu, dolar stále zůstává legálním a dominantním platidlem.
|
Zimbabwe opět zavedlo novou měnu. Nevěří jí ani hlavní propagátor
Zimbabwe není jediným státem, kde se kytice z bankovek staly gestem námluv. Tyto dary získaly na popularitě i jinde v Africe, například v Keni, která je jedním z největších světových vývozců klasických květin. Keňská centrální banka však před Valentýnem vyhrožovala přísnými tresty až sedmi let vězení za skládání, sešívání nebo lepení bankovek do kytic.
Argumentuje tím, že poškozené oběživo narušuje systémy pro manipulaci s hotovostí a porušuje zákony proti znehodnocování peněz. Toto nařízení vyvolalo na internetu bouřlivou debatu, v níž kritici obviňují úřady z přílišné horlivosti. V Zimbabwe však žádná taková omezení neplatí. Někdo však nevyjadřuje lásku hotovostí, nýbrž darováním ručně vyrobených předmětů z recyklovaných materiálů.
V luxusním nákupním centru v Harare jsou v obchodě Simpli Simbi s dekoracemi a dárky vyskládány vedle čokolád a dárkových krabic hliníkové přívěsky na klíče ve tvaru srdce, náhrdelníky, podnosy a stojany na víno vyrobené z recyklovaného šrotu.
|
Zimbabwe stahuje své dolary z oběhu. Za 175 biliard nabízí 5 amerických
„Bereme něco, co nikdo nechtěl, vyleštíme to a znovu z toho uděláme něco krásného – dárek pro někoho, koho můžete navždy hýčkat,“ řekla zakladatelka podniku Stephanie Charltonová. K zákazníkům obchodu, mezi kterými dříve dominovali turisté a Zimbabwané žijící v zahraničí, se nyní díky rostoucímu ekologickému povědomí stále více přidávají místní.
V nedaleké průmyslové zóně je slévárna plná vyřazených chladičů z aut a dalšího kovového šrotu posbíraného u silnic a na skládkách. Tento odpad se posléze přetaví a ručně se z něj vyrobí dárkové předměty. „Ženy milují čokoládu a květiny, ale ty jsou tu dnes a zítra jsou pryč,“ řekla Charltonová. „Tohle je něco, co jsme sesbírali a co by jinak skončilo na skládce. Ale my jsme z toho vytvořili něco krásného, co můžete darovat (své polovičce) a ukázat jí, že si jí vážíte. Má to svůj význam, za každým kusem se skrývá příběh,“ dodala.