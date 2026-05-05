Čtyřicet procent kontrolovaných potravin v EU z roku 2024 obsahovalo pesticidy

Zhruba 58 procent analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38 procent potravin sice stopy pesticidů naměřeny byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. Nadměrné koncentrace pesticidů vykázalo 3,3 procenta analyzovaných potravin, což bylo o čtyři desetiny procentního bodu méně než v roce 2024.
Podle vyhodnocení unijního úřadu v roce 2024 přítomnost stop pesticidů v potravinách představovala „nízké riziko pro zdraví spotřebitelů“ v EU.
|
Cpát jed na pole je hřích. Hydrolog líčí, jak pesticidy kazí vodu a proč pít kohoutkovou
Analýzy unijního úřadu se sídlem v italské Parmě také ukázaly, že přítomnost pesticidů je méně častá u produktů z biologického než běžného zemědělství. Jedinou výjimkou jsou potraviny živočišného původu, což úřad vysvětluje vyšší přítomností mědi, která je i v biologickém zemědělství povolená.
V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do EU ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo EU častější. Nadměrná koncentrace pesticidů byla naměřena v případě osmi procent vzorků. Nejčastěji se tak dělo v případě granátových jablek, citronů a rajčat z Turecka.
|
Jako organizovaný zločin. Zakázaných pesticidů přibývá, pašují se z Bulharska
V České republice v roce 2024 bylo častější se setkat s potravinami se stopami pesticidů, než je průměr EU. Nějaké stopy pesticidů byly zachyceny v 66 procentech analyzovaných vzorků a u pěti procent vzorků byly naměřené hodnoty vyšší, než povolují předpisy. To bylo o jeden a půl procentního bodu méně než v roce 2023.