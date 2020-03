Z trhu práce mizí nerovnost pohlaví. Češky si polepšily nejvíce ze zemí OECD

Při příležitosti Mezinárodního dne žen společnost PwC každoročně hodnotí jejich uplatnění na trhu práce v rámci členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Letošní studie s názvem Women in Work 2020 srovnávala podmínky v celkem 33 zemích.

Kritéria žebříčku Výsledné skóre zkoumaných zemí je váženým průměrem hodnocení pěti indikátorů: rovnost platového ohodnocení

participace žen na trhu práce

rozdíl mezi uplatněním žen a mužů na trhu práce

míra nezaměstnanosti žen

míra zaměstnanosti žen na plný úvazek

Česká republika se ve finálním žebříčku umístila na 19. místě. Oproti loňsku si tak polepšila o čtyři pozice, což byl v rámci zemí OECD nejvýraznější posun směrem nahoru. Přeskočila i země jako je Německo, USA nebo Izrael. Skóre Česka sice výrazně nestouplo, nicméně studie v tuzemsku eviduje meziroční zlepšení u všech pěti sledovaných indikátorů.

“K lepšímu skóre by nám pomohlo zavedení systémových změn, například cílená podpora rovného odměňování na pracovním trhu. Jde však o dlouhodobý proces spojený i se změnou legislativy,” říká Andrea Linhartová Palánová z PwC.

V platových rozdílech mezi pohlavími má ještě Česká republika co dohánět. Muži v tuzemsku vydělávají v průměru o 20 procent víc než ženy. To je v rámci zemí OECD šestý nejvyšší rozdíl. Nízké je i zastoupení žen v představenstvech českých firem, kde tvoří osm procent členů.

Island v čele, Jižní Korea na chvostu

Nejspravedlivější pracovní podmínky mají ženy na Islandu a ve Švédsku. Tato dvojice zemí se na prvních dvou místech žebříčku umístila již popáté v řadě. “Island se navíc stal v roce 2018 první zemí na světě, kde jsou podmínky rovného odměňování vyžadovány zákonem,” vysvětluje Palánová.

Největší nárůst skóre oproti loňsku zaznamenaly Belgie a Polsko, kde dle studie došlo k nejvýraznějšímu snížení platových rozdílů mezi muži a ženami v rámci OECD. Naopak Estonsko a Irsko si oproti loňsku výrazně pohoršily. Obě země se posunuly v žebříčku o čtyři příčky níž. V Estonsku totiž klesl podíl žen pracujících na plný úvazek a v Irsku stouply mzdové rozdíly mezi pohlavími.

Pokud by v zemích OECD došlo ke srovnání platových rozdílů mužů a žen, hrubý domácí produkt (HDP) celé skupiny by dle studie stoupl o dva biliony dolarů. Pokud by navíc všechny členské země dostaly zaměstnanost žen na švédskou úroveň (79,9 procenta), HDP skupiny OECD by byl o dalších šest bilionů dolarů vyšší.

Z globálního hlediska však rozdíly mezi platy mužů a žen jen tak nezmizí. Byť se situace postupně zlepšuje, dle odhadů Světového ekonomického fóra to vzhledem k současným trendům bude trvat téměř sto let.