Zentiva mění majitele. Za 4,1 miliardy eur ji kupuje americká společnost GTCR

  8:15
Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na informované zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent International, dohodla na převzetí za 4,1 miliardy eur (100 miliard Kč).
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Částka podle zdrojů listu Financial Times (FT) zahrnuje i dluhy. Prodejní cena představuje výrazné zhodnocení oproti částce 1,9 miliardy eur, za kterou Zentivu Advent International v roce 2018 získal.

Společnost sídlící v Praze byla od roku 2009 divizí generických léčiv francouzského výrobce Sanofi. Ten ji následně v roce 2017 vyčlenil do samostatné společnosti a v roce 2018 prodal dosavadnímu majiteli.

Transakce je výsledkem výběrového řízení a má být oficiálně oznámena v následujících dnech, sdělily FT dvě osoby obeznámené s jednáním. Podle FT obchod zároveň potvrzuje rostoucí zájem investorů o stabilní farmaceutické podniky v regionu.

Díky studentům jsme na trh uvedli dva nové léky, říká ředitelka Zentivy

O možném prodeji Zentivy se hovořilo několik měsíců. List The Economic Times nedávno uvedl, že o převzetí českého výrobce léků jednala indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma. Spekulovalo se, že cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 miliardy dolarů (více než 115 miliard Kč).

GTCR spravuje aktiva v hodnotě 46,7 miliardy dolarů. V minulosti se zajímala také o koupi konkurenčního výrobce Stada. Ten nakonec nedávno koupila investiční skupina CapVest za deset miliard eur. GTCR se dlouhodobě zaměřuje na investice do zdravotnictví a akvizice Zentivy zapadá do její strategie posilování pozice v evropském farmaceutickém sektoru.

Podle údajů společnosti LSEG Intelligence dosáhl objem globálních zdravotnických transakcí do konce srpna 198 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o dvě procenta. Investice do výrobců takzvaných generických léčiv či smluvních farmaceutických firem tvoří významnou část tohoto růstu.

Zentivu chce americký investiční fond, Francouzi žádají desítky miliard

Po vyčlenění ze Sanofi se Zentiva rychle rozrostla a stala se jedním z klíčových hráčů na evropském trhu generických léčiv, uvedly FT. Produkty Zentivy jsou určeny například pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a léčbu respiračních problémů.

Zentiva podle údajů firmy působí ve více než 30 zemích a zaměstnává téměř 4 800 lidí, z toho 1 500 v Česku. Kořeny Zentivy sahají k lékárně U Černého orla, která působila v centru Prahy před více než 500 lety.

