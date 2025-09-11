Zentiva mění majitele. Za 4,1 miliardy eur ji kupuje americká společnost GTCR

Částka podle zdrojů listu Financial Times (FT) zahrnuje i dluhy. Prodejní cena představuje výrazné zhodnocení oproti částce 1,9 miliardy eur, za kterou Zentivu Advent International v roce 2018 získal.
Společnost sídlící v Praze byla od roku 2009 divizí generických léčiv francouzského výrobce Sanofi. Ten ji následně v roce 2017 vyčlenil do samostatné společnosti a v roce 2018 prodal dosavadnímu majiteli.
Transakce je výsledkem výběrového řízení a má být oficiálně oznámena v následujících dnech, sdělily FT dvě osoby obeznámené s jednáním. Podle FT obchod zároveň potvrzuje rostoucí zájem investorů o stabilní farmaceutické podniky v regionu.
O možném prodeji Zentivy se hovořilo několik měsíců. List The Economic Times nedávno uvedl, že o převzetí českého výrobce léků jednala indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma. Spekulovalo se, že cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 miliardy dolarů (více než 115 miliard Kč).
GTCR spravuje aktiva v hodnotě 46,7 miliardy dolarů. V minulosti se zajímala také o koupi konkurenčního výrobce Stada. Ten nakonec nedávno koupila investiční skupina CapVest za deset miliard eur. GTCR se dlouhodobě zaměřuje na investice do zdravotnictví a akvizice Zentivy zapadá do její strategie posilování pozice v evropském farmaceutickém sektoru.
Podle údajů společnosti LSEG Intelligence dosáhl objem globálních zdravotnických transakcí do konce srpna 198 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o dvě procenta. Investice do výrobců takzvaných generických léčiv či smluvních farmaceutických firem tvoří významnou část tohoto růstu.
Po vyčlenění ze Sanofi se Zentiva rychle rozrostla a stala se jedním z klíčových hráčů na evropském trhu generických léčiv, uvedly FT. Produkty Zentivy jsou určeny například pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a léčbu respiračních problémů.
Zentiva podle údajů firmy působí ve více než 30 zemích a zaměstnává téměř 4 800 lidí, z toho 1 500 v Česku. Kořeny Zentivy sahají k lékárně U Černého orla, která působila v centru Prahy před více než 500 lety.