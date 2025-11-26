Zemřela manželka miliardáře Richarda Bransona, žili spolu téměř padesát let

Jan Dvořák
  10:56
Britský miliardář a zakladatel společnosti Virgin Atlantic oznámil na sociálních sítích, že zemřela jeho manželka Joan Templemanová. Branson uvedl, že je zdrcený ztrátou manželky a partnerky, s níž prožil téměř půl století. Bylo jí 80 let.
Sir Richard Branson s manželkou Joan Templemanovou na galavečeru v Beverly...

Sir Richard Branson s manželkou Joan Templemanovou na galavečeru v Beverly Hills v Kalifornii (14. února 2016) | foto: ČTK

Archivní fotografie ze dne 28. 9. 2018, na které sir Richard Branson (třetí...
Svatební fotografie z 20. 12. 1989, na které Richard Branson líbá svou nevěstu...
Britský miliardář Richard Branson dosáhl v rámci testovacího letu raketoplánu...
Letuška AirAsia nesmí mít chlupaté nohy. Branson si je nechal oholit.
„Byla tou nejúžasnější matkou a babičkou, jakou si naše děti a vnoučata mohly přát. Byla mou nejlepší přítelkyní, mou oporou, mým vodítkem, mým světem,“ napsal Branson podle časopisu People.

Podnikatel se s Templemanovou poprvé setkal v roce 1976 a později o tomto setkání napsal: „Do Joan jsem se zamiloval téměř okamžitě, jak jsem ji uviděl.“ V blogovém příspěvku z roku 2020 Branson uvedl, že ji potkal v roce 1976 v nahrávacím studiu The Manor v anglickém Oxfordshire. „Joan byla praktická skotská dáma a já si rychle uvědomil, že moje obvyklé výstřednosti na ni nebudou působit.“ Pracovala podle jeho slov v obchodě se starožitnostmi, který prodával staré cedule a reklamy.

Je čas ukončit třicetiletý monopol. O spoje pod Kanálem se hlásí Bransonovy rychlíky

„Nejistě jsem postával před obchodem, pak jsem nakonec sebral odvahu a vešel dovnitř...“ vzpomínal Branson. Během následujících několika týdnů pak díky svým návštěvám u Joan nashromáždil působivou sbírku starých ručně malovaných plechových cedulí.

Jen dva roky po jejich prvním setkání využil Branson nabídku ke koupi ostrova Necker v Karibiku jako poctu právě Templemanové.

„Když jsem se doslechl o krásném ostrově v Britských Panenských ostrovech, který byl na prodej, zavolal jsem lidem, kteří ho prodávali, abych se na něj zeptal. Byli jsme ještě v počátcích Virgin Records a rozhodně jsem neměl peníze na jeho koupi – ale zkuste to vysvětlit zamilovanému bláznovi!“ napsal ve svém blogu.

Jedenáct let poté, co Branson ostrov koupil, se tam s Templemanovou vzali na pláži a měli spolu tři děti, Holly (*1981), Sama (*1985) a Sarah Clare. Ta však zemřela krátce po narození. Holly a Sam šli ve stopách svých rodičů a také se na Bransonově ostrově vzali se svými partnery.

Podle Bransona byla jeho žena byla velmi introvertní osoba, která ho vždy podporovala mentálně, emocionálně i duchovně. „Joan byla od začátku velmi uzavřená a za více než čtyřicet let, co jsme spolu, se to nikdy nezměnilo,“ napsal v roce 2016 ve svém blogu. „Vždy se snažila vyhýbat pozornosti veřejnosti, a to dokonce do té míry, že nikdy neposkytla žádný rozhovor. V životě udělala pouze jedinou výjimku, když pro připravovaný film promluvila o Bransonových balonových dobrodružstvích.

K úmrtí se vyjádřil na sociálních sítích také syn Sam. Popsal svou matku jako nejlaskavější, nejvíce milující, nejvřelejší a nejštědřejší ženu, jaká kdy chodila po Zemi. „Jsem nesmírně vděčný, že jsem měl to privilegium být tvým synem a moci ti říkat mami,“ dodal.

