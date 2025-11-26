„Byla tou nejúžasnější matkou a babičkou, jakou si naše děti a vnoučata mohly přát. Byla mou nejlepší přítelkyní, mou oporou, mým vodítkem, mým světem,“ napsal Branson podle časopisu People.
Podnikatel se s Templemanovou poprvé setkal v roce 1976 a později o tomto setkání napsal: „Do Joan jsem se zamiloval téměř okamžitě, jak jsem ji uviděl.“ V blogovém příspěvku z roku 2020 Branson uvedl, že ji potkal v roce 1976 v nahrávacím studiu The Manor v anglickém Oxfordshire. „Joan byla praktická skotská dáma a já si rychle uvědomil, že moje obvyklé výstřednosti na ni nebudou působit.“ Pracovala podle jeho slov v obchodě se starožitnostmi, který prodával staré cedule a reklamy.
|
Je čas ukončit třicetiletý monopol. O spoje pod Kanálem se hlásí Bransonovy rychlíky
„Nejistě jsem postával před obchodem, pak jsem nakonec sebral odvahu a vešel dovnitř...“ vzpomínal Branson. Během následujících několika týdnů pak díky svým návštěvám u Joan nashromáždil působivou sbírku starých ručně malovaných plechových cedulí.
Jen dva roky po jejich prvním setkání využil Branson nabídku ke koupi ostrova Necker v Karibiku jako poctu právě Templemanové.
„Když jsem se doslechl o krásném ostrově v Britských Panenských ostrovech, který byl na prodej, zavolal jsem lidem, kteří ho prodávali, abych se na něj zeptal. Byli jsme ještě v počátcích Virgin Records a rozhodně jsem neměl peníze na jeho koupi – ale zkuste to vysvětlit zamilovanému bláznovi!“ napsal ve svém blogu.
Jedenáct let poté, co Branson ostrov koupil, se tam s Templemanovou vzali na pláži a měli spolu tři děti, Holly (*1981), Sama (*1985) a Sarah Clare. Ta však zemřela krátce po narození. Holly a Sam šli ve stopách svých rodičů a také se na Bransonově ostrově vzali se svými partnery.
Virgin Group co-founder Sir Richard Branson shared on Instagram that his wife of 50 years Joan Templeman had died at the age of 80: “Love you forever, Joan.” https://t.co/SyiOp3K7EW pic.twitter.com/yZidUZbKLd— E! News (@enews) November 25, 2025
Podle Bransona byla jeho žena byla velmi introvertní osoba, která ho vždy podporovala mentálně, emocionálně i duchovně. „Joan byla od začátku velmi uzavřená a za více než čtyřicet let, co jsme spolu, se to nikdy nezměnilo,“ napsal v roce 2016 ve svém blogu. „Vždy se snažila vyhýbat pozornosti veřejnosti, a to dokonce do té míry, že nikdy neposkytla žádný rozhovor. V životě udělala pouze jedinou výjimku, když pro připravovaný film promluvila o Bransonových balonových dobrodružstvích.
K úmrtí se vyjádřil na sociálních sítích také syn Sam. Popsal svou matku jako nejlaskavější, nejvíce milující, nejvřelejší a nejštědřejší ženu, jaká kdy chodila po Zemi. „Jsem nesmírně vděčný, že jsem měl to privilegium být tvým synem a moci ti říkat mami,“ dodal.