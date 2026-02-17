„Pan Liu se celý svůj život věnoval jízdním kolům a věřil, že nepředstavují jen podnikání, ale smysluplný způsob života,“ uvedla společnost Giant v prohlášení.
Liu založil firmu Giant v roce 1972 v rodném městě Tchaj-čung. Zaměřil se na výrobu rámů a kol pro zahraniční značky kol. Pod svou značkou začal pronikat na trh až v roce 1981. V té době označení „Made in Taiwan“ neslo stigma levného a nekvalitního zboží a cyklistika byla v místních podmínkách stále vnímána jako dopravní prostředek pro chudé.
Liu ale chtěl víc a v průběhu let firmu adaptoval k vyšší třídě výroby a cyklistiku povýšil z nuzné dopravy na volnočasový sport. Stal se průkopníkem v inovacích, například v zavádění hliníkových a karbonových rámů pro širokou veřejnost. Značka Giant patřila také k pionýrům ve výrobě elektrokol.
V roce 2017 uvedl na trh značku Liv specializovanou výhradně na ženy. Giant dnes vyrábí více než 6 milionů kol ročně a výrobní kapacity má nejen na Tchaj-wanu, ale také v Číně nebo Nizozemsku. Podle údajů tchajwanské burzy je hodnota společnosti zhruba 1,1 miliardy amerických dolarů.
Sám King Liu se cyklistice aktivně věnoval. Skutečně dálkové trasy ale začal jezdit až v důchodovém věku. „Byl jsem starý muž, který uvažoval o odchodu do důchodu, ale kupodivu jsem místo toho objevil zbrusu nové já,“ řekl v roce 2016 agentuře AFP. To měl za sebou 900 kilometrů dlouhý „výlet“ okolo ostrova Tchaj-wan.
„Posílilo mi to sebevědomí, zdraví a jsem připravený na další výzvy,“ dodal s tím, že se považuje za misionáře šířícího kulturu cyklistiky a chce inspirovat veřejnost i politiky k větší podpoře jízdy na kole. „Jednoho dne už nebudu moct šlapat na kole. Doufám, že ten den se bude pořád dokola odsouvat,“ řekl tehdy dvaaosmdesátiletý Liu.