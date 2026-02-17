Zemřel cyklistický vizionář King Liu, z malé dílny vybudoval největšího výrobce kol

Autor:
  11:43
Ve věku 93 let zemřel King Liu, zakladatel společnosti Giant, kterou z malé tchajwanské dílny vypracoval na globálního lídra ve výrobě jízdních kol. Sám se považoval za misionáře cyklistické kultury, podporoval rozvoj infrastruktury pro kola a prosazoval bicykly jako prostředek každodenní dopravy i prevence civilizačních nemocí.
King Liu, zakladatel firmy Giant, která se stala největším výrobcem jízdních...

King Liu, zakladatel firmy Giant, která se stala největším výrobcem jízdních kol na světě. (12. září 2016) | foto: Profimedia.cz

King Liu, zakladatel firmy Giant, která se stala největším výrobcem jízdních...
King Liu, zakladatel firmy Giant, která se stala největším výrobcem jízdních...
Giant je největším výrobcem jízdních kol na světě. (12. září 2016)
Ben O'Connor během sjezdu z Col de la Croix-Morand.
7 fotografií

„Pan Liu se celý svůj život věnoval jízdním kolům a věřil, že nepředstavují jen podnikání, ale smysluplný způsob života,“ uvedla společnost Giant v prohlášení.

Liu založil firmu Giant v roce 1972 v rodném městě Tchaj-čung. Zaměřil se na výrobu rámů a kol pro zahraniční značky kol. Pod svou značkou začal pronikat na trh až v roce 1981. V té době označení „Made in Taiwan“ neslo stigma levného a nekvalitního zboží a cyklistika byla v místních podmínkách stále vnímána jako dopravní prostředek pro chudé.

Liu ale chtěl víc a v průběhu let firmu adaptoval k vyšší třídě výroby a cyklistiku povýšil z nuzné dopravy na volnočasový sport. Stal se průkopníkem v inovacích, například v zavádění hliníkových a karbonových rámů pro širokou veřejnost. Značka Giant patřila také k pionýrům ve výrobě elektrokol.

V roce 2017 uvedl na trh značku Liv specializovanou výhradně na ženy. Giant dnes vyrábí více než 6 milionů kol ročně a výrobní kapacity má nejen na Tchaj-wanu, ale také v Číně nebo Nizozemsku. Podle údajů tchajwanské burzy je hodnota společnosti zhruba 1,1 miliardy amerických dolarů.

Sám King Liu se cyklistice aktivně věnoval. Skutečně dálkové trasy ale začal jezdit až v důchodovém věku. „Byl jsem starý muž, který uvažoval o odchodu do důchodu, ale kupodivu jsem místo toho objevil zbrusu nové já,“ řekl v roce 2016 agentuře AFP. To měl za sebou 900 kilometrů dlouhý „výlet“ okolo ostrova Tchaj-wan.

Nesehnal kola pro děti, tak je začal sám vyrábět. Dnes prodává do celého světa

„Posílilo mi to sebevědomí, zdraví a jsem připravený na další výzvy,“ dodal s tím, že se považuje za misionáře šířícího kulturu cyklistiky a chce inspirovat veřejnost i politiky k větší podpoře jízdy na kole. „Jednoho dne už nebudu moct šlapat na kole. Doufám, že ten den se bude pořád dokola odsouvat,“ řekl tehdy dvaaosmdesátiletý Liu.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Zemřel cyklistický vizionář King Liu, z malé dílny vybudoval největšího výrobce kol

King Liu, zakladatel firmy Giant, která se stala největším výrobcem jízdních...

Ve věku 93 let zemřel King Liu, zakladatel společnosti Giant, kterou z malé tchajwanské dílny vypracoval na globálního lídra ve výrobě jízdních kol. Sám se považoval za misionáře cyklistické kultury,...

17. února 2026  11:43

Švýcarská ekonomika se zotavuje z celního šoku. Firmy ale stejně propouštějí

Americký prezident Donald Trump (vlevo) spolu s generálním ředitelem...

Švýcarská ekonomika se na konci loňského roku vzpamatovala a částečně se zbavila důsledků nadměrných cel, které na zemi uvalil americký prezident Donald Trump. Hrubý domácí produkt vzrostl ve čtvrtém...

17. února 2026  10:11

Dálnice není obranný výdaj. Je to proti metodice NATO, varuje ekonom Pavel

Premium
Jan Pavel, ekonom (4. února 2026)

Dálnice nebo třeba přehrady. Politici zkoušejí započítávat do výdajů na obranu i projekty, které s ní nemají nic společného. Podle ekonoma a bývalého člena Národní rozpočtové rady Jana Pavla se Česku...

17. února 2026

Diskuse zbrzdily plán zlevnit potraviny. Spekuluje se o změnách DPH

ilustrační snímek

Vládní koaliční rada v pondělí přerušila projednávání plánu ministerstva zemědělství na zlevnění potravin. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci sdělil, že zatím není o čem mluvit.

17. února 2026

Trumpův nový světový řád tlačí Švédsko k přijetí eura. Překážky však přetrvávají

Švédská pětikoruna. V zemi zesílily hlasy pro přijetí společné evropské měny....

Švédsko zvažuje z geopolitických důvodů a z důvodu snahy o posílení politických vazeb s partnery v EU přijetí eura. Argumentem ve prospěch evropské měny je, že by Švédům zajistilo místo u stolu při...

16. února 2026

Amtrak investoval do regionálních vlaků. Mají Americe přinést novou éru dopravy

Nové vlaky míří na regionální linky (13. února 2026).

Americký vlakový dopravce Amtrak nejspíš už letos v létě nasadí do provozu nové soupravy Airo pro regionální linky. Vedení společnosti věří, že moderní a pohodlné soupravy cestující v praxi ocení. Na...

16. února 2026

Havlíček: Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, zdržení nehrozí

Tisková konference po jedná ní vlády k dalším krokům v přípravě nových bloků...

Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového harmonogramu. V příštím roce by tak projekt měl získat platné...

16. února 2026  16:41

Vláda schválila hospodářskou strategii. Musí stát na privátním sektoru, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Vláda schválila novou hospodářskou strategii. Obsahuje opatření, jimiž chce zlepšit podnikatelské prostředí. Zaměřuje se přitom na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo...

16. února 2026  15:55

Přetahovaná o Warner Bros nekončí. Ve hře je obnovení jednání s Paramountem

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Ještě před pár dny se dohoda mezi Warner Bros. Discovery a Netflixem ohledně prodeje filmových studií či streamingových aktivit zdála být jako samozřejmá. O tom, že významnou část Warner Bros...

16. února 2026  15:46

Tři hektary a 152 kontejnerů. Firma chystá největší bateriové úložiště v Česku

Udržet stabilitu elektrické sítě a poskytovat podpůrné služby pro provozovatele...

Firma APB - Plzeň chce postavit u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku dosud největší bateriové úložiště v Česku s úložnou kapacitou 1000 megawatthodin (MWh). Projekt získal jednotné environmentální...

16. února 2026  14:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tchajwanské aerolinky budou poprvé létat do Evropy. Jako první cíl si vybraly Prahu

Do Česka bude od léta létat nový dopravce. Přímou linkou se cestující dostanou...

Pražské Letiště Václava Havla získá nové dálkové spojení do Asie. Tchajwanská letecká společnost STARLUX Airlines spustí od 1. srpna přímou linku mezi Prahou a Tchaj-pejí, která se stane jejím vůbec...

16. února 2026  13:25

Obchody už nechladí vejce. Zákazníky to mate, ale byli jsme nejpřísnější v Evropě

Vejce volná. (27. března 2023)

Po Novém roce se začaly objevovat rozporuplné reakce na změnu ve skladování vajec v obchodech - některé z nich už je nenabízí chlazená. Postup řetězců je ovšem legální a dle ministerstva zemědělství...

16. února 2026  12:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.