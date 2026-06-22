Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zemřel Alan Greenspan, bývalý šéf americké centrální banky. Bylo mu 100 let

Autor:
  13:49
Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan před komisí zkoumající příčiny finanční krize ve...

Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan před komisí zkoumající příčiny finanční krize ve Washingtonu. (23. října 2008) | foto: Reuters

Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan na setkání v New Yorku (23. října 2012)
Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan na Brookings Institution foru ve Washingtonu (8....
Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan před komisí zkoumající příčiny finanční krize...
Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan před vyšetřovací komisí zkoumající kořeny...
8 fotografií
Ve věku sta let zemřel vlivný americký ekonom a někdejší šéf centrální banky (Fed) Alan Greenspan. V čele Fedu stál do roku 2006, celkem osmnáct let, kdy byl často označován za druhého nejmocnějšího člověka v zemi. Díky schopnosti udržovat nízkou inflaci, podporovat dlouhodobý ekonomický růst a zvládat krize byl do funkce nominován prezidenty Ronaldem Reaganem, Georgem Bushem starším, Billem Clintonem i Georgem W. Bushem.

„Alan zemřel doma ve věku 100 let na komplikace spojené s Parkinsonovou chorobou,“ uvedla jeho manželka, zpravodajka NBC News Andrea Mitchellová. „Byl to výjimečný muž, který po desetiletí pomáhal utvářet americkou ekonomiku za prezidentů obou politických stran, a přitom byl vždy upřímný v uznávání vlastních chyb.“

„Pro mě byl především mým manželem, který změnil můj život od našeho prvního rande v roce 1984. Měl ‚iracionální nadšení‘ pro baseball, tým Washington Commanders, tenis, golf a hudbu, zejména jazz,“ dodala. „Bude připomínán pro svou genialitu i laskavost. Být jeho životní partnerkou bylo radostí mého života.“

Ekonom Alan Greenspan na snímku z 29. září 1974

Vynikající matematik

Greenspan se narodil 6. března 1926 ve čtvrti Washington Heights v New Yorku. Od mládí vynikal matematickým talentem. Ekonomii studoval na New York University, kde získal v roce 1950 magisterský titul. Poté zahájil doktorské studium na Columbia University pod vedením ekonoma Arthura F. Burnse, rovněž budoucího šéfa Fedu.

Viníci krize? Šéfové FED, George Bush, Bill Clinton a stovky dalších

Do čela centrální banky ho jmenoval prezident Ronald Reagan v roce 1987. Uznání Greenspan získal za řízení ekonomiky během tehdy nejdelšího období růstu v dějinách USA v letech 1991 až 2001. Byla to éra zrychlující globalizace a vzestupu internetu. V čele Fedu stál během klíčových událostí, jako bylo splasknutí internetové bubliny nebo následky teroristických útoků z 11. září 2001, připomíná portál NBC News.

Kritika za krizi

Greenspan odešel do důchodu 31. ledna 2006 po pěti po sobě jdoucích čtyřletých mandátech. Po finančním kolapsu v letech 2007–2008 ale čelil silné kritice, která mu vyčítala že přehlédl vznik realitní bubliny.

V roce 2011 dospěla dvoustranná vyšetřovací komise pro finanční krizi k závěru, že jednou z příčin krize bylo právě Greenspanovo selhání při omezování obchodování s cennými papíry navázanými na rizikové hypotéky a jeho podpora deregulace finančního sektoru.

Při vystoupení před Kongresem v říjnu 2008 označil Greenspan finanční krizi za úvěrovou tsunami, která přichází jednou za století. „Krize se však ukázala být mnohem rozsáhlejší, než jsem si kdy dokázal představit,“ přiznal. Po odchodu z Fedu založil vlastní poradenskou společnost ve Washingtonu a napsal několik knih.

Greenspan během života získal řadu domácích i mezinárodních ocenění. V roce 2000 mu francouzská vláda udělila Řád čestné legie, v roce 2002 ho královna Alžběta II. jmenovala čestným rytířem Řádu britského impéria a v roce 2005 obdržel od George W. Bushe nejvyšší civilní vyznamenání USA – Prezidentskou medaili svobody.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Zemřel Alan Greenspan, bývalý šéf americké centrální banky. Bylo mu 100 let

Bývalý šéf Fedu Alan Greenspan před komisí zkoumající příčiny finanční krize ve...

Ve věku sta let zemřel vlivný americký ekonom a někdejší šéf centrální banky (Fed) Alan Greenspan. V čele Fedu stál do roku 2006, celkem osmnáct let, kdy byl často označován za druhého nejmocnějšího...

22. června 2026  13:49

Otevření Hormuzu přinese úlevu. Světová ekonomika ale ještě nemá vyhráno

ilustrační snímek

Přestože by už brzy mělo dojít k úplnému odblokování Hormuzského průlivu, důsledky několikatýdenní války na Blízkém východě pocítí svět ještě několik dalších měsíců, upozorňují experti. Výpadky v...

22. června 2026  13:11

Francii sužuje vlna veder. Ruší se akce a omezuje konzumace alkoholu

Žena s vějířem stojí na náměstí Trocadero poblíž Eiffelovy věže. V Paříži...

Meteorologové od pondělka v některých oblastech Francie očekávají teploty až 42 °C a vyhlásili na více než třetině země červený (nejvyšší) stupeň výstrahy před horkem. Francouzský ministr pro...

22. června 2026  11:24

Exploze v katarském průmyslovém komplexu zranila desítky lidí, 18 se pohřešuje

Snímek z průmyslové kamery zachycuje výbuch v komplexu Ras Laffan (21. června...

Při spouštění katarského průmyslového komplexu Ras Laffan došlo k výbuchu, která zranil desítky lidí. Podle provozovatele QatarEnergy exploze nastala v závodě Barzan, který zajišťuje dodávky zemního...

22. června 2026  9:52

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

22. června 2026

Pátý oběd zdarma. Věrnostní programy má už téměř polovina českých gastropodniků

Premium
ilustrační snímek

V Česku využívá věrnostní programy téměř polovina gastronomických podniků a jejich počet v posledních letech rychle roste i díky rozvoji umělé inteligence. Nejčastěji se stále využívají papírové...

22. června 2026

Pro mladé je dovolená únik před povinnostmi. Rozpočet často neuhlídají

ilustrační snímek

Na dovolenou letos vyrazí sedm z deseti Čechů. Většina z nich si své cesty naplánovala na nadcházející dva měsíce, červenec a srpen. Podle průzkumů jsou hlavně pro mladší generaci cesty do ciziny...

21. června 2026

Doručovací roboti narážejí na odpor obyvatel, některá města je omezují

Lidé procházejí kolem zaparkovaného robota pro rozvoz jídla v chicagské čtvrti...

Doručovací roboti se rychle rozšiřují v ulicích měst po celém světě. Zatímco jejich provozovatelé vyzdvihují nižší emise a efektivnější rozvoz, část veřejnosti i některé radnice varují před...

21. června 2026

„Čínský Instagram“ míří na burzu. Investoři chtějí, aby to bylo co nejdříve

Náhled čínské mobilní aplikace Xiaohongshu, které se říká také RedNote. V...

Čínská sociální síť Xiaohongshu, přezdívaná čínský Instagram, se podle zdrojů agentury Bloomberg připravuje na vstup na hongkongskou burzu. Firma, jejíž hodnota se loni vyšplhala na zhruba 31 miliard...

21. června 2026

Britská jizva jménem brexit se nehojí. Firmy ztrácejí Evropu, zachraňuje je Asie

ilustrační snímek

Když Britové v červnu 2016 v referendu rozhodli o odchodu z Evropské unie, řada podnikatelů věřila, že obchod s evropskými zeměmi se výrazněji nenaruší. Realita je však jiná. Po odchodu Spojeného...

21. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Král luxusu Arnault rozšiřuje své mediální impérium. Mnozí varují před jeho vlivem

Jeden z nejbohatších mužů Francie a šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault...

Jeden z nejbohatších mužů Francie a šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault čelí kritice kvůli rostoucímu vlivu na francouzská média. Novinářské organizace a odbory upozorňují, že po převzetí...

21. června 2026

Capri-Sun dál bojuje za plastová brčka. Petice ale skončila fiaskem

Jsou to téměř dva roky, co výrobce oblíbeného nápoje Capri-Sun spustil online petici, která měla ukázat, že zákazníci stojí o návrat plastových brček. Cílem bylo vyvinout tlak na Evropskou komisi,...

21. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.