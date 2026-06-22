„Alan zemřel doma ve věku 100 let na komplikace spojené s Parkinsonovou chorobou,“ uvedla jeho manželka, zpravodajka NBC News Andrea Mitchellová. „Byl to výjimečný muž, který po desetiletí pomáhal utvářet americkou ekonomiku za prezidentů obou politických stran, a přitom byl vždy upřímný v uznávání vlastních chyb.“
„Pro mě byl především mým manželem, který změnil můj život od našeho prvního rande v roce 1984. Měl ‚iracionální nadšení‘ pro baseball, tým Washington Commanders, tenis, golf a hudbu, zejména jazz,“ dodala. „Bude připomínán pro svou genialitu i laskavost. Být jeho životní partnerkou bylo radostí mého života.“
Vynikající matematik
Greenspan se narodil 6. března 1926 ve čtvrti Washington Heights v New Yorku. Od mládí vynikal matematickým talentem. Ekonomii studoval na New York University, kde získal v roce 1950 magisterský titul. Poté zahájil doktorské studium na Columbia University pod vedením ekonoma Arthura F. Burnse, rovněž budoucího šéfa Fedu.
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Viníci krize? Šéfové FED, George Bush, Bill Clinton a stovky dalších
Do čela centrální banky ho jmenoval prezident Ronald Reagan v roce 1987. Uznání Greenspan získal za řízení ekonomiky během tehdy nejdelšího období růstu v dějinách USA v letech 1991 až 2001. Byla to éra zrychlující globalizace a vzestupu internetu. V čele Fedu stál během klíčových událostí, jako bylo splasknutí internetové bubliny nebo následky teroristických útoků z 11. září 2001, připomíná portál NBC News.
Kritika za krizi
Greenspan odešel do důchodu 31. ledna 2006 po pěti po sobě jdoucích čtyřletých mandátech. Po finančním kolapsu v letech 2007–2008 ale čelil silné kritice, která mu vyčítala že přehlédl vznik realitní bubliny.
V roce 2011 dospěla dvoustranná vyšetřovací komise pro finanční krizi k závěru, že jednou z příčin krize bylo právě Greenspanovo selhání při omezování obchodování s cennými papíry navázanými na rizikové hypotéky a jeho podpora deregulace finančního sektoru.
Při vystoupení před Kongresem v říjnu 2008 označil Greenspan finanční krizi za úvěrovou tsunami, která přichází jednou za století. „Krize se však ukázala být mnohem rozsáhlejší, než jsem si kdy dokázal představit,“ přiznal. Po odchodu z Fedu založil vlastní poradenskou společnost ve Washingtonu a napsal několik knih.
Greenspan během života získal řadu domácích i mezinárodních ocenění. V roce 2000 mu francouzská vláda udělila Řád čestné legie, v roce 2002 ho královna Alžběta II. jmenovala čestným rytířem Řádu britského impéria a v roce 2005 obdržel od George W. Bushe nejvyšší civilní vyznamenání USA – Prezidentskou medaili svobody.