Roztržka mezi USA a Ukrajinou se dotkla i plynu. Zdražil téměř o sedm procent

Roztržka mezi vedoucími představiteli Ukrajiny a Spojených států amerických podle analytiků snižuje naděje na dosažení dohody s Ruskem o ukončení války. S tím se minimálně oddaluje i potenciální obnovení ruských dodávek zemního plynu do Evropy, píše agentura Bloomberg.

„Nyní není jasné, jaký je vlastně skutečný americký postoj. Mírova dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se zdá bát vzdálenější než před týdnem,“ uvedli ve svém komentáři analytici Warren Patterson a Ewa Manthey ze společnosti ING.

Na počátku letošního února nejprve vystoupaly ceny zemního plynu v Evropě na dvouletá maxima. Mnozí odborníci měli obavy z nové energetické krize, která by mohla evropský kontinent postihnout. Mimo jiné proto, že Evropa v posledních týdnech má proti roku předešlému poměrně nízké zásoby plynu ve svých zásobnících.

Spotřeba plynu v Evropě na počátku letošního roku stoupla kvůli chladnějšímu počasí i nižší produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. I přesto se ale v posledních dnech využití plynu v EU ve srovnání s předchozími týdny zpomalilo, a to hlavně díky teplejšímu počasí.

Analytici zároveň dodávají, že cena plynu momentálně roste i kvůli meteorologickému výhledu. Zejména na severu Evropy by totiž mělo v příštích dnech dojít k výraznému poklesu teplot, což by poptávku po surovině ještě znásobilo. Do toho stále probíhá ruská válka na Ukrajině. Armáda Ruské federace se nadále zaměřuje na poškozování ukrajinské infrastruktury, uzavírá Bloomberg.