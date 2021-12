Dodávky ruského plynu do Německa plynovodem Jamal jsou nízké, cena roste

Dodávky ruského plynu do Německa plynovodem Jamal zůstávají po víkendovém propadu nízké. Vyplývá to z údajů německého provozovatele plynovodní sítě Gascade. Plynovodem proudí ruský plyn přes Bělorusko a Polsko do Německa. Cena klíčového kontraktu na zemní plyn se v pondělí vyšplhala na 146,73 eura (3 703 Kč) a blíží se říjnovému maximu 155 eur.