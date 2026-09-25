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Německo chce do roku 2045 skončit s fosilními palivy. Představilo nový plán

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  18:00
Německá hnědouhelná elektrárna Schkopau patří také do portfolia EPH.

Německá hnědouhelná elektrárna Schkopau patří také do portfolia EPH. | foto: Profimedia.cz

Strašák v kukuřičném poli u elektrárny v západoněmeckém Neurathu (19. června...
Německá hnědouhelná elektrárna Schkopau
Německá hnědouhelná elektrárna Schkopau
Německá hnědouhelná elektrárna Schkopau patří také do portfolia EPH.
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Německo chce do roku 2045 postupně ukončit využívání uhlí, ropy a zemního plynu. Spolková vláda poprvé představila konkrétní plán odchodu od fosilních paliv, který počítá s výrazným rozšířením obnovitelných zdrojů. Ekologické organizace krok vítají. Upozorňují však na rozpory ve vládní energetické politice.

Německo se dosud zavazovalo pouze k dosažení klimatické neutrality. Ve středu však představilo plán, který počítá s postupným ukončením využívání uhlí, ropy a zemního plynu do roku 2045. Podobné strategie již dříve zveřejnily Francie a Nizozemsko. Nyní tedy přišlo s plánem už i Německo, píše The Guardian.

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Z plánu vyplývá, že Německo čekají rozsáhlé změny ve výrobě elektřiny, vytápění budov a dopravě. Zároveň se počítá s tím, že se země zaměří další rozvoj obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 chce zvýšit jejich podíl na výrobě elektřiny ze současných 55 na 80 procent. Výkon solárních elektráren má dosáhnout 215 gigawattů. Spolková vláda počítá také s rozšířením větrných elektráren na pevnině o dalších 12 gigawattů.

Konec uhlí v roce 2038

V Německu rovněž řeší budoucnost uhlí. Nyní se zdá, že jeho spalování by mělo definitivně skončit nejpozději v roce 2038. Ve hře je také dřívější termín v roce 2035. Do roku 2030 plánuje Německo i snížit emise metanu o 30 procent.

Nový plán však vyvolává otázky ohledně dalšího využívání zemního plynu. Ministerstvo hospodářství a energetiky podle ekologických organizací nadále podporuje jeho širší využití, což se jim nelíbí.

Tento přístup kritizuje kupříkladu Andreas Sieber z organizace 350.org. „Spolkové ministerstvo hospodářství neustále sabotuje odchod od fosilních paliv,“ uvedl Sieber pro britský deník The Guardian. Podle něj závislost na ropě a plynu vystavuje domácnosti i podniky prudkým výkyvům cen.

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Na rychlejší zavádění nových technologií upozorňuje také bývalá německá zmocněnkyně pro klimatickou politiku Jennifer Morganová. Vláda by podle ní měla urychlit přechod na elektřinu v dopravě a vytápění. „Plán je však pouze startovní čára,“ řekla pro The Guardian.

S plány přichází i Francie či Spojené království

Německo navazuje na dubnovou mezinárodní konferenci v Kolumbii. Zúčastněné země se tam zavázaly připravit vlastní plány odklonu od fosilních paliv. Velká Británie svůj jasný časový plán dosud nezveřejnila. V prosinci ale převezme předsednictví skupiny G20, která se má zabývat také klimatickou politikou a rostoucími cenami ropy a plynu.

Francie představila svůj plán odchodu od fosilních paliv letos v dubnu. Do roku 2030 chce ukončit energetické využívání uhlí, do roku 2045 přestat využívat ropu a o dalších pět let později také zemní plyn.

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Počítá především s rozvojem jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů. Součástí strategie je také rozšiřování elektromobility, instalace tepelných čerpadel a modernizace průmyslu. Země chce do roku 2035 ztrojnásobit instalovaný výkon solárních elektráren a výrazně zvýšit výrobu biometanu, uzavírá The Guardian.

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