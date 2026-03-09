Cena plynu obnovila prudký růst, rekord z roku 2022 zatím nepadl

Autor: ,
  12:53
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě v pondělí obnovila prudký růst. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc se přechodně dostal až k 70 eurům (1 700 Kč) za megawatthodinu (MWh) a jeho cena vykazovala nárůst asi o 30 procent, uvádí agentury.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Průmyslové město Ras Laffan a tanker čekající na nakládku LNG.
Zařízení na produkci plynu v katarském průmyslovém městu Ras Laffan.
Rybářské lodě v popředí ropných tankerů nedaleko Hormuzského průlivu.
Pohled na Hormuzský průliv. (10. prosince 2023)
23 fotografií

Ceny energií na evropských burzách v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Elektřina zdražila přibližně o 14 procent a ještě výraznější růst zaznamenal zemní plyn, jehož ceny na termínovaných trzích stouply o více než dvě třetiny. V pondělí dopoledne však padlo maximum z předchozího týdne, kdy se cena plynu dostala nad 65 eur za MWh.

Cena ropy a plynu kvůli konfliktu v Íránu dál roste, tankery se oblasti vyhýbají

Krátce po jedenácté hodině středoevropského času vykazovala cena plynu s dodáním v dubnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst zhruba o 18 procent a pohybovala se těsně pod 63 eur za MWh.

Stále však nebyl překonán rekord z 26. srpna 2022, kdy se cena plynu vyšplhala přechodně na 319 eur za MWh. Do roku 2020 se běžně pohybovala mezi deseti až 25 eury za MWh.

Nejistota na trhu s energiemi přetrvává

Současná válka na Blízkém východě začala útokem amerických a izraelských sil na Írán poslední únorový den. Trvá tak už deset dní a konflikt nejeví známky uklidnění, což přináší větší nejistotu na trhy s energiemi a podněcuje inflační tlaky.

Hlavně na trzích se zemním plynem je Evropa ve zranitelné pozici, protože zima končí a zásobníky jsou prázdné. To znamená, že evropské země budou muset v létě nakoupit více zkapalněného zemního plynu (LNG), aby zásobníky znovu naplnily, uvádí agentura Bloomberg.

Burza v Amsterdamu zažila šok, vojenská operace žene ceny plynu vzhůru

Evropa tak bude o omezené zásoby soupeřit s odběrateli v Asii, pokud se dodávky z Blízkého východu do té doby nedostanou na trh. „Trh si pomalu uvědomuje realitu dlouhodobých přerušení dodávek v celém energetickém řetězci,“ uvedla analytička energetického trhu Florence Schmitová z finančního ústavu Rabobank. „Předpokládáme, že přerušení dodávek potrvá asi tři měsíce,“ dodala.

Jakmile izraelské a americké síly před více než týdnem zahájily útok na Írán, doprava v klíčovém Hormuzském průlivu klesla o 90 procent. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

Společnost QatarEnergy minulý týden zastavila produkci LNG, protože íránské drony zasáhly zařízení na zpracování plynu Rás Laffan a Masaíd, která se na světové produkci LNG podílejí zhruba z 20 procent.

Toto přerušení by mohlo ovlivnit přibližně 15 procent dovozu LNG do Evropy, uvedl server Trading Economics. Společnost v pondělí navíc oznámila, že odkládá zahájení velkého projektu rozšíření produkce zkapalněného zemního plynu na rok 2027.

Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG

První vývoz produkce ze zařízení North Field East by se tak nově měl uskutečnit na začátku příštího roku, ale za předpokladu, že výpadek v přístavu Rás Laffan potrvá měsíc nebo méně, uvádí agentura Bloomberg. Delší uzavření kvůli eskalaci války na Blízkém východě by zahájení projektu ještě více oddálilo. Celková kapacita projektu by měla činit 32 milionů tun ročně.

Projekt Kataru je součástí rekordní vlny nových dodávek, které se mají dostat na trh do konce tohoto desetiletí. Zpoždění by tak mohlo oddálit hrozbu přebytku LNG na trhu.

Naplněnost zásobníků

Zdroj: Plynárenská infrastruktura v Evropě - AGSI (gie.eu)
Vstoupit do diskuse

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Cena plynu obnovila prudký růst, rekord z roku 2022 zatím nepadl

ilustrační snímek

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě v pondělí obnovila prudký růst. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc se přechodně dostal až...

9. března 2026  12:53

Evropa se stala největším dovozcem zbraní, vede Ukrajina, uvádí institut

Testování amerických balistických raket ATACMS v Jižní Koreji (21. června 2023)

Evropa za posledních pět let zvýšila dovoz zbraní o 210 procent a stala se tak největším dovozním regionem na světě. Přispěl k tomu hlavně konflikt na Ukrajině, který z této východoevropské země...

9. března 2026  12:22

Od naděje k velkému problému. Ceny ropy trápí svět, Trump situaci bagatelizuje

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Globální ekonomiku zasáhl energetický šok. Ceny ropy se zvýšily od začátku útoků na Írán o padesát procent a dostaly se na úrovně, kde byly naposledy v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Podle...

9. března 2026  10:36

Kyberzločin je třetí největší ekonomikou světa. Česko je v hledáčku, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma Kyberbezpečnost jsou: zleva Monika Mareková...

Nová legislativa zaměřená na kyberútoky klade důraz na technologie i na hlídání bezpečnosti z nejvyšších pater firem. V iDNES Lounge na toto téma debatovali Monika Mareková, advokátka specializující...

9. března 2026

Ceny ropy prudce rostou kvůli dalším bojům na Blízkém východě

Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán (7. března 2026)

Ceny ropy zahájily týden prudkým růstem, vysoko překročily psychologickou hranici 100 dolaru za barel a dostaly se na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili...

9. března 2026  8:15,  aktualizováno 

Když na své děti nemáte čas. Umělá inteligence v Číně pronikla i do vzdělávání

Chatbot Doubao získává pozornost stále více Číňanů (4. března 2026).

Umělá inteligence naplno proniká i do světa vzdělávání. Ačkoliv třeba Američané se k tomuto trendu staví ještě poměrně omezeně a rezervovaně, jiná situace panuje v Číně. Tamní děti totiž s novými...

9. března 2026

Povolenky čeká revize. Co se Bruselu s ETS nepovedlo a jak to funguje ve světě

Premium
ilustrační snímek

Státy EU minulý čtvrtek formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Pro se vyjádřilo 22 zemí, Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko byly proti, Belgie se...

9. března 2026

Vinařství mění strategii, přibývá odolných odrůd. Nejrozšířenější je Pálava a Merlot

ilustrační snímek

Česká vinařství mění strategii. Nové hektary nepřibývají, ale přibývá odolných odrůd i investic do obnovy vinic. Data za rok 2025 ukazují posun od rozšiřování ploch k jejich cílené přestavbě....

8. března 2026

Pobyt jako divadelní představení. V Kjótu otevřeli jeden z nejdražších hotelů v zemi

Hotel se nachází v areálu divadla Gion Kobu Kaburenjo, někdejšího centra...

Ve čtvrtek se v japonském Kjótu v čtvrti Gion otevřel nový luxusní hotel jménem Imperial. Má jen 55 pokojů v sedmi nadzemních a dvou podzemních podlažích. Nachází se přímo v areálu divadla Gion Kobu...

8. března 2026

Je těžké najít lidi. Kolumbijští farmáři čelí výzvám, navzdory rekordní sklizni

Detail kávovníku v Planadas v oblasti Tolima (25. října 2021)

Navzdory rekordním cenám kávy čelí kolumbijští farmáři výzvám, které ohrožují jejich živobytí. Farmáři například popisují, že je těžké sehnat sběrače kávy. K tomu se mimo jiné přidávají negativní...

8. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Němci kvůli cenám paliv jezdí tankovat i do Česka. Neušli však pozornosti celníků

ilustrační snímek

Skokové zdražení paliv vyvolané konfliktem na Blízkém východě vyhnalo německé řidiče za levnějším tankováním do sousedních zemí. Na čerpacích stanicích v Česku a Polsku výrazně ušetří, což neuniklo...

8. března 2026  11:25

Stačilo pár dní a obraz dokonalosti se rozplynul. Dubaj opouštějí investoři z Číny

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Válka Spojených států a Izraele proti Íránu mocně otřásá renomé Dubaje. Metropole začíná ztrácet bohaté investory včetně těch z Asie, které od dalšího působení odrazují íránské útoky. Řada z nich...

8. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.