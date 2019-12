Plynu se na amerických burzách nedaří. Rekordní produkce byla na škodu

V uplynulém roce se na Wall Street dařilo v podstatě všem, píše CNBC. Téměř každá investice za rok 2019 skončila v zisku a investoři se tak mohou plně soustředit na rok příští, ve kterém je nejspíš zasáhnou výsledky amerických celních sporů. Zemnímu plynu se však, zdá se, kouzlo úspěšnosti roku 2019 úplně vyhnulo.

Za posledních dvanáct měsíců totiž jeho hodnota klesla o téměř 50 procent, od ledna se pak snížila o procent 21. Loňskému prosincovému propadu předcházel ohromný nárůst, i v porovnání se staršími cenami však současná hodnota (zhruba 2,33 dolaru za britskou tepelnou jednotku) ztrácí zhruba 37 procent. Lidé, kteří plynem topí či na něm vaří, se tak nejspíš mohou těšit na nízké účty. Investorům však zatrnulo.

Zemního plynu je totiž na trhu víc, než se ho spotřebuje. Tomu přispívá vedle mírných zim i rekordní produkce. Například ve Spojených státech, které jsou jeho největším světovým producentem, se ho vloni vytěžilo zhruba 929 bilionů litrů a tuto hodnotu by produkce za letošek měla výrazně překonat.

Pomohla by extrémní zima

Omezovat těžbu USA pravděpodobně nebudou, a zraky investorů se tak obracejí na meteorology. Během zimy totiž každoročně spotřeba plynu, a tím i jeho cena, značně vzroste. Obzvlášť důležité je pro cenu počasí v USA.

„Bude velmi proměnlivé,“ uvedl Brian Lovern ze společnosti Bespoke Weather. „Na začátku prosince se bude oteplovat, kvůli čemuž také klesly ceny zemního plynu, později se však ochladí,“ dodal.

Pokud by byla letošní zima „normální“, mohla by podle analytiků cena zemního plynu stoupnout na zhruba 2,25 dolaru. Zachránit by však podle nich trh s touto komoditou mohla zachránit už jen extrémně chladná zima. Díky ní by se mohly ceny vrátit na úroveň, na které byly před tou loňskou.

Teplá zima by pak cenu mohla srazit pod 2 dolary. Přestože mají Spojené státy ještě většinu topné sezony před sebou, na trhu převládá „medvědí“ nálada. Podstatná část investorů zemní plyn tzv. shortuje, v podstatě tedy sází na pokles jeho ceny. Kvůli těmto tendencím finančníků se však cena dále snižuje.

Čeští spotřebitelé zásadnější pokles ceny plynu pravděpodobně nezaznamenají. Může za to především navýšení regulované složky ceny, které Energetický regulační úřad zveřejnil v listopadu.

Není navíc zjevné, zda pokles velkoobchodních cen čeští dodavatelé plynu ve svých cenách vůbec zohlední. Na Pražské energetické burze by se plyn v příštím roce měl prodávat za 17,4 eura za megawatthodinu.