Katastrofa v Turecku negativně ovlivní i český export, varuje komora

Příčinou problémů s exportem do oblasti je velký přístav ve městě Iskenderun, přes který proudí významný podíl exportu a importu do východní části Turecka a který kvůli současné situaci nebude využíván, vysvětlil Yüregil. Situace by podle něj mohla ovlivnit také sesterský závod Škoda Group Temsa, který vyrábí autobusy a mohl by mít potíže s dodavatelským řetězcem.

Yüregil také zmínil produkci textilu a koberců, která je významná pro tento region a mohla by taktéž zaznamenat potíže, co se týče importu do ČR. Nicméně podle něj je stále příliš brzy na větší prognózy a až další týdny jasně ukáží, jak přesně bude import a export zboží zemětřesením ovlivněn.

Dalším problémem byrokratického rázu, který je potřeba podle Yüregila řešit, jsou cla na humanitární pomoc ze zahraničí, která se platí z důvodu toho, že se nejedná o standardní export mezi českou a tureckou firmou. Zde Yüregil očekává rychlé řešení situace ze strany úřadů.

Státní agentura CzechTrade na svém webu uvádí, že čeští exportéři se mohou v Turecku opírat o velmi dobrou reputaci a široké spektrum uplatnitelnosti českých výrobků a služeb v mnoha různých sektorech. Největším sektorem pro odbyt českých výrobků je podle ní tradičně automobilový průmysl, strojírenství, dopravní prostředky a stroje všech druhů.

V současnosti se českým exportérům daří také v oblasti informačních a komunikačních technologií, energetiky, chemickém a farmaceutickém průmyslu, důlním a těžebním průmyslu nebo v potravinovém průmyslu a zemědělství, uvádí agentura. V roce 2021 činil vzájemný obchod mezi zeměmi 103,5 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o 10,7 procenta.

Ničivé zemětřesení, které v pondělí zasáhlo oblast na hranici mezi Tureckem a Sýrií, si vyžádalo přes 17 000 obětí. V samotném Turecku při něm zemřelo nejméně 14 014 lidí, řekl dnes při návštěvě katastrofou zasaženého města Gaziantep turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zraněných je podle něj přes 60 000. V Sýrii zahynulo nejméně 3162 osob, ale záchranné práce tam zejména v oblastech ovládaných povstalci postupují kvůli nedostatku techniky mnohem pomaleji než v Turecku.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně v noci na pondělí a následný o něco slabší otřes způsobily u hranic Turecka a Sýrie obrovské škody. Zřítily se tisíce budov, v nichž v tu chvíli spali jejich obyvatelé. Více obětí zatím hlásí turecké úřady, protože katastrofa zasáhla i několik velkých měst. Prohledávání sutin postupuje pomalu, proto panují obavy, že počet obětí ještě výrazně poroste.