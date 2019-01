Nigérie, Egypt, Bangladéš i Polsko se staly líhněmi dolarových milionářů

12:45 , aktualizováno 12:45

Ekonomické supervelmoci jako Spojené státy americké, Čína a Japonsko jsou možná domovem největšího počtu boháčů. Když je ovšem řeč o příležitostech pro zrození nových dolarových milionářů, na první příčky se dostávají státy, do kterých by to nikdo na první dobrou neřekl.