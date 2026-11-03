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Státy Perského zálivu doufají v lepší zítřky. Válka a nejistota ale musí skončit

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  20:00
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech po zprávách o íránských útocích v Dubaji. (1. března 2026) | foto: AP

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Bohaté státy Perského zálivu v posledních letech investovaly miliardy do luxusních hotelů, letišť a nových měst. Doufaly, že přilákají turisty a zahraniční firmy. Válka s Íránem jim však udělala čáru přes rozpočet. Turistů ubývá, obchodníci přicházejí o zákazníky a tamní ekonomiky se propadají.

Saúdská Arábie, Katar nebo Spojené arabské emiráty měly ještě donedávna velké plány. Chtěly postupně omezit svou závislost na příjmech z ropy a plynu a více vydělávat v jiných odvětvích. Válka s Íránem, která trvá už více než osm měsíců, jim však jejich uskutečnění výrazně komplikuje, píše deník The New York Times.

Jak moc se situace změnila, je patrné v letecké dopravě. Kupříkladu pasažéři saúdskoarabské společnosti Riyadh Air musejí na letiště nejprve jet zhruba čtyři a půl hodiny autobusem. Původní letiště totiž poškodily útoky a letadla musí využívat jiné.

Země Perského zálivu sčítají škody. Ekonomiky mohou klesnout víc než za pandemie

Válka zasahuje i do plánů podnikatelů a firem. Na příští rok se kvůli ní přesunula velká investiční konference v Saúdské Arábii, na kterou každoročně přijíždějí zástupci podniků z celého světa.

Nejhůře jsou na tom Kuvajt, Katar a Bahrajn

To jsou však jen příklady problémů, s nimiž se země Blízkého východu musí nyní vypořádávat. Podle Mezinárodního měnového fondu se letos ekonomika šesti států Perského zálivu propadne zhruba o pět procent. Nejhůře na tom mají být země, které jsou při vývozu ropy a plynu závislé na Hormuzském průlivu. Kuvajt, Bahrajn a Katar mohou zaznamenat pokles ekonomiky o více než deset procent.

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Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou na tom o něco lépe, protože mohou část ropy vyvážet ropovody mimo Hormuzský průliv. Ani jim se však výrazné ztráty nevyhýbají. Saúdská ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně klesla o 3,8 procenta. Největší propad zaznamenal ropný sektor, jehož výkon se v meziročním srovnání propadl o 20,4 procenta.

Turistů v Dubaji výrazně ubylo

Stopy války jsou znát i v Dubaji. Za prvních osm měsíců letošního roku tam přijelo meziročně o 44 procent méně turistů, kteří ve městě alespoň jednou přenocovali. Výrazně oslabil také tamní trh s nemovitostmi. V září se tu počet prodaných bytů a domů meziročně propadl o 43 procent.

Obavy mají v Dubaji rovněž zahraniční firmy. Některé zvažují, zda do regionu vůbec posílat zaměstnance nebo tam pořádat velké konference. I podle analytika ratingové agentury Moody’s Auréliana Maliho může dlouhodobá nejistota ohrozit hospodářský rozvoj celého regionu.

Patrné to je už v případě datových center. Saúdská Arábie, Katar a Spojené arabské emiráty loni oznámily plány investovat do umělé inteligence 120 miliard dolarů, což je v přepočtu asi 2,5 bilionu korun. Situace kolem války však zašla tak daleko, že se u některých plánovaných datových center pro umělou inteligenci dokonce uvažuje o výstavbě pod zemí. Měla by tak být lépe chráněna před případnými útoky dronů a raket.

Omán je na tom o něco lépe

Některé ekonomiky Perského zálivu na tom ale tak špatně nejsou. Týká se to například Ománu, který může při vývozu surovin využívat přístup k Arabskému moři a nemusí se tolik spoléhat na Hormuzský průliv. Mezinárodní měnový fond mu proto letos předpovídá hospodářský růst přes čtyři procenta.

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Ekonomové přitom věří, že by se situace mohla už příští rok výrazně zlepšit. MMF očekává, že hospodářství Saúdské Arábie vzroste o 7,9 procenta a Kataru dokonce o 18,8 procenta. Podmínkou však je, aby boje ustaly a vývoz ropy a plynu se vrátil do normálu, uzavírá The New York Times.

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