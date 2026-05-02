Země OPEC+ zvýší produkci ropy. Navzdory odchodu Emirátů

Navýšení je podobné dubnovému zvýšení o 206 tisíc barelů denně, po odečtení podílu SAE, které tento týden překvapivě oznámily, že skupinu od 1. května opustí.
Toto rozhodnutí naznačuje, že OPEC+ pokračuje v běžném přístupu k fungování, uvedl zdroj agentury Reuters. Sedm členů OPEC+ má v neděli o věci diskutovat online.
Navýšení těžby je zatím do značné míry spíše symbolické, protože většina lodní dopravy přes Hormuzský průliv byla zastavena kvůli válce USA a Izraele proti Íránu, která způsobuje mnohem větší narušení produkce producentů OPEC, než jaké odpovídá dohodnutým kvótám skupiny.
Bouřlivý rozvod u Arabů. Emiráty se vzepřely Saúdům, ropný kartel chřadne
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci včetně Ruska jsou souhrnně označováni jako OPEC+ a SAE byly jejich čtvrtým největším producentem. Před válkou společně kontrolovaly téměř polovinu světové produkce ropy.
Mezinárodní energetická agentura (IEA) uvedla, že podíl OPEC+ na světové produkci ropy klesl v březnu na 44 procent z přibližně 48 procent v únoru.