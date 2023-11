Evropa zažívá renesanci lůžkových vozů. Dopravci i tak čelí komplikacím

„Když se podíváte na postele, nevypadají nijak pohodlně,“ uvedla studentka porodní asistence Sarah, která cestovala se svou kamarádkou z Bruselu do Berlína. Po dlouhé cestě se cítily odpočatě, ovšem dorazily o něco později, než plánovaly.

Využily služeb dopravce European Sleeper, který spustil spoj na dané trase v květnu letošního roku. Nové spojení je součástí renesance nočního cestování vlakem. Podle společnosti je po službách, které produkují méně emisí než letadla, poptávka.

Dopravci však musí čelit řadě výzev či komplikací. Potýkají se zastaralou infrastrukturou, častým zpožděním či technickými problémy. Ostatně výlet dvou kamarádek do německého hlavního města je toho příkladem, zpoždění měly více než šedesátiminutové.

Společnost European Sleeper uvedla, že jednání s vnitrostátními železničními dopravci ohledně jízdních řádů není jednoduché. „Je to byrokracie, je to složité,“ uvedl pro agenturu Reuters spoluzakladatel společnosti European Sleeper Chris Engelsman.

Klíčové jsou vozy

Řeší však i jiné věci, a to například nefunkční toalety či zničené zásuvky. Společnost také upozornila, že složité bylo vůbec vozy sehnat, firma strávila sháněním lůžkových vlaků k pronájmu rok a půl.

„Hlavní investicí, kterou momentálně hledáme, jsou vozy, to je kritická část celého podnikání,“ zmínil Engelsman. Firma doufá, že získá 40 až 60 milionů eur (976,6 milionů Kč až 1,5 miliardy Kč). Jde o desetinásobek částky, kterou firma dosud získala od investorů či v rámci crowdfundingu.

Agentura Reuters rovněž upozornila konkurenci, a to konkrétně nízkonákladové aerolinky. Noční vlak z Berlína do Curychu stojí kolem 160 eur (3 800 Kč) a cesta trvá přes 12 hodin. Let easyJet mezi oběma městy je mnohem rychlejší, a to i včetně letištní bezpečnosti, a stojí méně než polovinu, napsala agentura.

Dopravce European Sleeper přesto plánuje expanzi. Od března plánuje noční spoj z Bruselu do Berlína prodloužit až do Prahy. Uvažuje také o trase z Amsterdamu do Barcelony.

Nové spoje zavádějí i jiní dopravci. Například rakouské dráhy ÖBB ve spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn plánují provozovat noční linku mezi Berlínem a Paříží. Spoj bude od poloviny prosince jezdit tři dny v týdnu.

Rakouské dráhy zase v říjnu zahájily prodej jízdenek na dva vlaky s názvem Nightjet, které budou jezdit mezi Rakouskem a německým Hamburkem s novými lehátkovými a lůžkovými vozy.