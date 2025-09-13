Matcha je zelené zlato. Poptávka je obrovská, čaj bude dál zdražovat

  15:00
Obliba čajových lístků matchy po celém světě roste. Se stoupající poptávkou ale přichází na řadu i komplikace. Globální produkce zářivě zeleného čajového prášku totiž není dostatečná, a i proto cena stále zřetelněji stoupá. K boomu přispívají především sociální sítě.
Zmrzlina ze zeleného čaje matcha.

Zmrzlina ze zeleného čaje matcha. | foto: Matchatea.cz

Tradiční servis pro podávání čaje matcha
Zelený práškový časj matcha
Bio Detoxikační maska s matchou a spirulinou, cena 245 Kč. Synergie více než 20...
Matcha dort
13 fotografií

Ačkoliv historie matchy sahá až do 8. století, její obliba vystřelila zejména až po poměrně nedávné koronavirové pandemii. Obchodníci po celém světě jsou stále kreativnější a z matchy vyrábí i dezerty, kosmetiku, nanuky či nejrůznější limonády. Přitom ještě před pár lety se japonští pěstitelé matchy báli o svou budoucnost, píše CNBC.

Podle japonského ministerstva financí se v roce 2024 povedlo vyvézt zelený čaj za rekordních 36,4 miliard jenů (asi 5 miliard korun). Pro srovnání, proti roku 2014 to byl více než čtyřnásobek. Právě čajové lístky matchy měly na tomto vývozu výraznou roli a minimálně v blízké budoucnosti se očekává, že trendy budou pokračovat.

11 věcí, co dělá čaj Matcha tak výjimečným?

Jenže produkce kvalitní matchy je náročná. Vyrábí se z čaje tencha, jehož lístky se pěstují ve stínu, aby získaly svou typickou chuť. I následně rozemletí na prášek je poměrně pracné. Podle CNCB trvá i hodinu, než se na tradičních mlýncích podaří namlít 40 gramů matchy. Producenti si zároveň musí dát pozor na to, aby rozemletí čajových lístků proběhlo správně. Pokud by bylo ledabylé, ohrozili by její kvalitu.

Následně vzniklý prášek se rozpustí ve vodě, ideálně pomocí speciální bambusové metličky, čímž vznikne výrazně zelený nápoj. Mnoho pravidelných konzumentů nedá na matchu dopustit zejména kvůli značnému množství antioxidantů i povzbudivým účinkům.

„Nynější celosvětová popularita matchy je až neuvěřitelná. Naše provozy a všichni dodavatelé jedou na plné obrátky,“ říká pro CNBC Jasutaka Jokomiči, manažer ve společnosti Ito En, která se specializuje právě i na zpracování matchy.

Zájem o pěstování není v Japonsku dostatečný

Ačkoliv pěstování čaje tencha je v současné době pro japonské farmáře díky obrovské poptávce výhodné, zemědělců rychle ubývá. Japonská vláda i proto uvažuje o tom, že pěstování skrze dotace výrazněji zpopularizuje. Tamní politici věří, že právě dotace jsou cesta, která mnohé japonské farmáře k pěstování tohoto čaje přiměje.

Influenceři propadli zelenému čaji matcha. Japonci kvůli nim omezili prodej

Jsou to ale i výkupní ceny čaje tencha, které by pro japonské zemědělce měly být samy o sobě již nyní zajímavé. Japonští obchodní hlásí, že za posledních několik měsíců se totiž ceny tohoto čaje zdvojnásobily. Zároveň platí, že mnoho obchodů nejen v Japonsku či v USA jednoduše nemá matchu ani její jednotlivé produkty k dispozici.

Produkci ohrožují i letošní vedra

V blízké budoucnosti hrozí, že cena poroste i dál. Hlavně kvůli letošním vedrům, které negativně ovlivní sklizeň v příštím roce. Ani to ale mnohé japonské farmáře k přechodu na produkci tohoto čaje nemotivuje.

V Japonsku panují silné obavy z toho, že obrovská celosvětová poptávka po matche se v může opět výrazně propadnout. Mimo jiné i proto, že trendy na sociálních sítích jsou často jen dočasné. Japonská nervozita stále panuje i kolem americké celní politiky a obrovské nevyzpytatelnosti prezidenta Donalda Trumpa.

Matcha mánie postihla celý svět. Japonští farmáři nestíhají poptávku

Trend matchy v minulých měsících dorazil i do Česka, a to mimo jiné také do kaváren. Například v pobočkách kavárenského řetězce Starbucks vyjde jeden šálek matcha latté na 155 korun. K dispozici jsou tyto latté ale také v menších kavárnách po celém Česku.

13. září 2025

13. září 2025

13. září 2025

13. září 2025

13. září 2025

13. září 2025

13. září 2025

12. září 2025

12. září 2025

12. září 2025  16:18

12. září 2025  12:51

12. září 2025  12:37

