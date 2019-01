Americký shutdown bude zřejmě dražší, než zeď na jižní hranici

Momentální stav, označovaný termínem „government shutdown“, totiž stojí americkou ekonomiku 1,2 miliardy dolarů týdně, vyplývá z analýzy společnosti Standard & Poor‘s (S&P). Touto částkou se podle ekonomů krize podepisuje na ušlém hrubém domácím produktu USA. Už příští týden tak celkové náklady výpadku hranici 5,7 miliardy dolarů překonají.

Přímým ekonomickým dopadem výpadku je omezená spotřeba a investice zasažených zaměstnanců státního sektoru. Zhruba 800 tisíc státních zaměstnanců se ocitlo na nucené dovolené, nebo pracují zadarmo. Mnozí z nich už podali výpověď nebo se ohlíží po nové práci, minulý týden jim totiž nepřišla výplata za uplynulý měsíc. Stovky z nich už kvůli tomu ve Washingtonu protestovaly.

Současný stav má však i mnoho nepřímých dopadů, které se na americkém hospodářství podepisují. Kvůli výpadku vládního financování zůstávají zavřena mnohá muzea, památníky či národní parky, což má negativní vliv na cestovní ruch, upozorňuje analýza S&P. Zavřené jsou už od 22. prosince, přičemž ve vánočním období bývá cestovní ruch obzvlášť intenzivní.

„Shutdown“ není pro americkou ekonomiku nic nového, při neshodách prezidenta s Kongresem k němu dochází běžně. Jenom za vlády Donalda Trumpa jde už o třetí podobný výpadek. Ten současný je však ze všech nejdelší. A zatímco státní zaměstnanci zřejmě dostanou po jeho skončení ušlou mzdu zpětně tak jako mnohokrát předtím, vládním dodavatelům se nic nahrazovat nebude. Mnozí z nich jsou kvůli situaci už čtyři týdny bez zakázek a museli přistoupit k propouštění.

Hrozí recese?

Vzhledem k bezprecedentní délce momentálního vládního výpadku vstupuje americká ekonomika do neprobádaného území. „Situace se může exponenciálně zhoršit mnoha nepředvídatelnými způsoby od výpovědí vládních úředníků přes stávky až po společnosti, co přestanou vstupovat na burzy. Už to není pouze politická show, ale skutečné riziko recese,“ citoval server Politico mezinárodního ekonoma Deutsche Bank Torstena Sloka.

Vážnější dopady krize na americkou ekonomiku v úterý připustili i ekonomové Bílého domu. Ti zdvojnásobili svůj předchozí odhad důsledků výpadku na růst americké ekonomiky, nyní je to podle nich 0,13 procenta HDP týdně.

Agentura Bloomberg tento týden citovala nejmenovaného úředníka Bílého domu, podle nějž Trumpova administrativa počítá s tím, že výpadek potrvá minimálně do konce února.

Nejistota investorů

Ian Shepherdson, hlavní ekonom konzultační firmy Pantheon Macroeconomics, předpokládá, že pokud se výpadek protáhne do konce března, americká ekonomika vykáže v prvním čtvrtletí letošního roku pokles.

Tím však výčet pesimistických scénářů nekončí. Objevují se předpovědi, že kvůli chybějícím státním prostředkům přestanou federální soudy rozhodovat, městská hromadná doprava se zastaví nebo 38 milionů Američanů nedostane podporu ve formě kuponů na potraviny.

Na státním sektoru závisí i mnozí investoři, hlavně na ekonomických datech, která zveřejňují státní agentury.

Na webu americké agentury pro sčítání lidu USBC (United States Census Bureau) svítí upozornění, že kvůli selhání federálního financování se stránka neaktualizuje. Agentura přitom vydává klíčové statistiky o HDP, inflaci či prodejích nemovitostí.

Mimo provoz jsou rovněž mnohé stránky spadající pod americké ministerstvo obchodu. Například weby trade.gov nebo export.gov, zabývající se americkým vývozem, jsou zcela nepřístupné.

Na nucené dovolené je momentálně také drtivá většina zaměstnanců agentury SEC, která dohlíží na akciový trh, což značně omezuje vstup nových firem na burzu. Letos se k tomu přitom chystají giganti jako Uber či Airbnb.