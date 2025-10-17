I malý stát může tvořit velké věci. Slovenský bar se vyšvihl mezi světovou elitu

Eliška Sýkorová
Web The World’s 50 Best zveřejnil už posedmnácté žebříček nejlepších světových barů, mezi které se vůbec poprvé v historii zařadil slovenský podnik. „Je to historický moment pro slovenskou barovou kulturu,“ říká ředitel hotelu Radisson Blu, v němž se bar nachází.
Lux patří mezi nejoblíbenější cocktaily Mirror Baru. Hosty láká nejen svým...

Lux patří mezi nejoblíbenější cocktaily Mirror Baru. Hosty láká nejen svým vzhledem, ale i chutí. (8. října 2025) | foto: Mirror Bar

Cocktail Pandora odkazuje na planetu z filmu Avatar. (8. října 2025)
Když se spojí koňak, kokos a šampaňské, vznikne nová verze Snídaně u Tiffanyho....
Elton John Cosmopolitan odkazuje na slavného britského hudebníka, který v...
Lantern of Infinity propojuje umění mixologie s designem. (8. října 2025)
10 fotografií

The World’s 50 Best Bars je světově uznávaný žebříček podniků, které nabízejí to nejlepší z nápojové scény. Pro ten letošní vybralo 800 expertů bary z 29 měst, a to především z Londýna, New Yorku, Paříže nebo Mexico City.

Vůbec poprvé seznam ovládl asijský podnik: Bar Leone z Hongkongu, za kterým stojí Lorenzo Antinori. Ten má na svém účtě již několik velmi populárních hotelových barů postavených na filozofii, která vzdává holt italskému životnímu stylu.

Antinori se rozhodl zbavit současnou barovou kulturu její složitosti a vrátit se k jednoduchým, kvalitním nápojům. Leone otevřel v červnu 2023 a velmi rychle se stal oblíbeným. V roce 2024 ovládl žebříček Asia’s 50 Best Bars a debutoval i na druhém místě v The World’s 50 Best Bars.

Spousta barů vypadá úžasně, ale nakonec je to zklamání, říká mixolog Kratěna

Letos se ale v seznamu objevil po delší době i zástupce střední Evropy.

Mirror Bar se nachází v ikonickém bratislavském hotelu Carlton, kde byl v minulosti ubytovaný například Elton John nebo Thomas A. Edison. Za jeho úspěchem stojí tým pod vedením Petera Marciny a Stanislava Harciníka, kteří společně formulují vizi podniku již šest let.

„Naším cílem nikdy nebylo vytvářet jen koktejly, ale přinášet emoce. Každý drink má svůj příběh, někdy o Slovensku, jindy o cestách do zahraničí, které nás inspirují,“ popisuje Marcina.

„Je to historický moment pro slovenskou barovou kulturu. Tento úspěch je o celé generaci barmanů, kteří ukazují, že i v malém státě se dají tvořit věci světové kvality,“ dodává ředitel hotelu Radisson Blu Carlton Róbert Tóth. Za oceněním podle nich stojí propojení lokálních surovin s precizními postupy a servisem.

Slovensko na vzestupu

Jako téměř každý podnik i Mirror Bar má svůj signature drink. Podle Global Bar Ambassadora Stanislava Harciníka je to Lux. „Je to opravdu jeden z našich nejikoničtějších koktejlů a zároveň první, do kterého jsme před šesti lety přidali světlo jako element zážitku,“ popisuje nápoj, který je servírován na tácu ovinutém světelnou elipsou a doplněný rostlinkou fíkovníku.

„Drink není přitažlivý jen vizuálně, ale i chuťově, protože je laděný do jedné z nejoblíbenějších kombinací na světě, tedy passion fruit s šumivým vínem,“ dodává.

Tekutá smrt dostála svému jménu. Značka jde na trh s whiskou, která zraje v rakvi

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Slovenska Marka Harbuľáka bude mít toto ocenění vliv i na cestovní ruch. Bary jsou totiž silným lákadlem zahraničních návštěvníků, kteří do Bratislavy míří, což potvrzuje i Harciník.

„Po oceněních, jako je toto, bývají první dny opravdu jiné. Do podniku totiž zamíří ze zvědavosti i lidé, kteří normálně do barů nechodí nebo by ten náš cíleně nezvolili,“ vysvětluje a dodává, že klientelu jim stále tvoří z poloviny místní a z poloviny cizinci.

Slovenská barová scéna je obecně na vzestupu a kvalita se projevuje nejen v hlavním městě. Za zmínku stojí například Záhir café v Nitře v jehož čele stojí Ľuboš Rácz a který se zařadil na seznam 50 Best Discovery.

