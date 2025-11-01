Na rozdíl od „plastových silnic“, jejichž povrch vzniká tavením malého množství plastu přímo do horkého asfaltu, zůstává maďarský postup betonem v pravém slova smyslu: plastový odpad tak nahrazuje pouze kameny nežli asfaltové pojivo, uvedla společnost podle agentury Reuters.
„Je to štěrk budoucnosti,“ říká o novince vynálezce Karoly Bus ze společnosti MAKrópa. Mnoho plastů podle něj končí ve spalovně nebo na skládce. „Protože je nelze dále použít, půjdou do drtiče a poté do našeho betonu,“ říká.
Odpadní lehký beton (WLC)
je druh lehké betonové směsi, ve které je tradiční stavební kamenivo nahrazeny směsí drcených odpadních materiálů (termoplasty, termosety, sklo, pneumatiky, popel ze spaloven, pevný zemědělský odpad atd.) a speciální skupinou přísad. Používá se v infrastruktuře a stavebnictví.
wikipedia.org
Tento proces využívá hlavně plasty a pěny, ale také sklo, polystyren, piliny, popel ze spaloven anebo dokonce cigaretové nedopalky. MAKrópa tvrdí, že WLC se zaměřuje na odpadové toky, které jsou obtížně zpracovatelné a často končí na skládkách.
Firma odhaduje, že 30–40 procent veškerého pevného odpadu je obtížně zpracovatelné. Rovněž uvádí, že materiál lze na konci životnosti rozbít, znovu rozdrcení a znovu použít. „Na 100 metrů dlouhém a osm metrů širokém úseku silnice bylo v podkladu použito 104 tun plastu,“ říká Bus. Na jeden kilometr dvouproudé silnice je to podle něj přes 1 000 tun.
Společnost uvádí, že proces probíhá na standardním betonářském zařízení, kde se odpad nejprve drtí. Inženýři tvrdí, že jiné nápady na „plastové silnice“ buď míchají malé množství plastu do asfaltu, nebo používají prefabrikované plastové panely pro lehké cesty. Verze společnosti MAKrópa zachovává betonový podklad a místo velké části kamene používá odpad, uvádí společnost.
V roce 2023 jí švýcarská nadace Solar Impulse Foundation udělila označení „Efficient Solution“ (efektivní řešení), uzavírá agentura.