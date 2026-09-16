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Zdražovat, či nezdražovat. Americké firmy stojí před nezáviděníhodným dilematem

Jan Dvořák
  20:00
Zákazníci v prodejně Whole Foods v New Yorku 13. dubna 2026

Zákazníci v prodejně Whole Foods v New Yorku 13. dubna 2026 | foto: Profimedia.cz

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Americké firmy v současné době netuší, jak správně stanovit ceny svých produktů. Nemohou se rozhodnout, zda je mají zvýšit, nebo počkat, až vysoké náklady na energii – o nichž doufají, že jsou dočasné – pominou. Některé společnosti již zdražily, zatímco jiné šly s cenami dolů, aby získaly větší podíl na trhu. Federální rezervní systém pravděpodobně tento týden zvýší úrokové sazby ve snaze zpomalit inflaci.

Nejnovější údaje o inflaci jasně ukazují, že ceny stále rostou, a to až příliš rychle. Američtí podnikatelé a tvůrci politiky se však potýkají s ještě složitější otázkou: Jsou vysoké náklady na energii pouze dočasným problémem, který stačí přečkat, nebo jde o dlouhodobou ekonomickou realitu, která si právě teď vyžaduje zvýšení cen? Odpovědi na tyto otázky mají významné důsledky pro americkou ekonomiku, píše americký list The Wall Street Journal.

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Tento týden se očekává, že Federální rezervní systém zvýší úrokové sazby ve snaze zpomalit inflaci. Bude však záležet také na tom, jak s vlastními ekonomickými pákami naloží rozhodující činitelé. Některé podniky si drží svou pozici, částečně v přesvědčení, že vnější cenové šoky se spíše dříve než později uklidní. Jiné jsou naopak přesvědčeny, že vysoké náklady na energii a nestabilita způsobená obchodní válkou se staly trvalými rysy ekonomiky. Tvrdí, že již nemají žádný manévrovací prostor k udržení stabilních cen.

Dvě různé úvahy

Podnikatelka Melissa Floriová a její manžel vlastní společnost Ambix Manufacturing, která prodává plastové součástky firmám zabývajícím se distribucí elektřiny. Měsíce očekávala, že se prudce rostoucí náklady ustálí, a proto udržovala své ceny na nízké úrovni. V posledních měsících však ceny ropy nadále tlačily nahoru cenu pryskyřice, chemické látky, kterou Ambix používá ve svých výrobcích, což přispělo ke změně jejího pohledu na věc. Íránskou válku již nepovažuje za dočasný cenový šok, ale spíše za dlouhodobou překážku pro udržení stabilních nákladů.

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V současné době, kdy její dodavatelé zvyšují ceny, Floriová tuto zátěž přenáší na své zákazníky. Letos v létě zvýšila ceny všech svých produktů, mezi něž patří i plastové izolátory pro vysokonapěťová přenosová vedení, o 10 až 21 procent. „Dosáhli jsme bodu zlomu, tyto náklady už dál nebudeme hradit,“ říká.

Na druhé straně jsou podniky, které se domnívají, že právě teď je ten správný čas udržet ceny nízko. Díky tomu mohou porazit konkurenci a udržet si zákazníky, kteří bedlivě sledují na náklady. Jejich marže se zotaví, až inflace ustoupí. Tak zní jejich úvaha.

Farmář Jim Barbour z pensylvánského venkova vede rodinný podnik již ve třetí generaci a myslí si, že vysoká inflace tu není natrvalo. Prodává hovězí, vepřové maso a mléko a bedlivě sleduje, jak se náklady na přepravu sena z tří vzdálených okresů zvýšily přibližně o 15 procent. Rozhodl se však udržet své ceny stabilní. Situace na Blízkém východě se podle ně uklidní a vše se vrátí do normálu. „Naše situace s cenami pohonných hmot je dočasná. Ceny se opět sníží, jakmile se podaří věci urovnat,“ říká.

Dočasný jev?

Zkušenosti obou amerických podnikatelů poukazují na to, jak obtížné je nyní správně odhadnout skutečnou hrozbu inflace. „Šoky bývaly ojedinělé. Šlo je přečkat,“ říká Diane Swonková, hlavní ekonomka společnosti KPMG. „Nyní jsou však endemické.“ Sama se setkala s mnoha obavami ekonomů z průmyslového sektoru, že pokud se inflace v oblasti energií opět zrychlí, společnosti, které dosud většinou vyčkávaly, budou pravděpodobně brzy muset začít zvyšovat ceny.

Ceny nafty v pátek poprvé překročily hranici 6 dolarů za galon. Zatímco představitelé Trumpovy administrativy stále trvají na tom, že jde o dočasný jev, někteří představitelé ropného průmyslu varují, že dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu – a nové hrozby pro další klíčový energetický uzel v Rudém moři – se nyní již vymykají kontrole.

Některé podniky se i tak stále drží zpátky. Obávají se důsledků vyšších cen na tržby. Vedení společnosti Walmart minulý měsíc uvedlo, že firma snížila ceny u více než 10 000 položek, a to navzdory prognózovaným nákladům souvisejícím s palivem v řádu miliard dolarů. „Zákazníci to od nás zákazníci očekávají,“ zdůvodnil krok generální ředitel John Furner. Společnost se k tomuto kroku rozhodla s cílem zvýšit tržní podíl.

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Vzhledem k přetrvávající válce a nejistotě v oblasti obchodu a také k výkyvům cen komodit jiné firmy svůj postoj k cenové politice změnily. V červnu výrobce polévek Campbell’s sdělil investorům, že očekává, že zvýšené náklady se nakonec sníží. Úpravy cen byly podle finančního ředitele Todda Cunfera poslední možností. Nyní však i Campbell’s zdražuje více než polovinu svého sortimentu. Společnost se snažila snížit náklady jinými prostředky. „Bohužel to vzhledem k extrémní míře inflace nestačilo,“ oznámil Cunfer minulý týden.

Letos na jaře představitelé společnosti Clorox, která vyrábí populární čisticí a dezinfekční prostředky pro domácnosti i firmy, uvedli, že ačkoli zvažují změny cen, přistupují k této myšlence s velkou disciplínou a opatrností. Od té doby společnost oznámila, že v tomto fiskálním roce očekává, že inflace zvýší náklady o dalších 200 milionů dolarů, což je více než dvojnásobek obvyklé částky. Vzhledem k rostoucím cenám plastových surovin zvyšuje společnost Clorox cenu svých charakteristických odpadkových pytlů značky Glad.

Zisky jako důkaz

Mark Zandi, hlavní ekonom společnosti Moody’s Analytics, uvedl, že solidní zisky amerických korporací jsou známkou toho, že většina firem pravděpodobně přenáší vyšší vstupní náklady na spotřebitele. Někteří lidé stále očekávají, že se inflace zmírní. Pro firmy je však těžké s tím počítat. „Říkali nám, že k tomu dojde, ale nestalo se tak,“ uvedl Gerald Commissiong, prozatímní spoluvýkonný ředitel společnosti DataMeds AI zabývající se zdravotnickými technologiemi.

Společnosti LupinePet, která vyrábí obojky a vodítka pro psy z materiálů pocházejících z celého světa, vzrostly náklady kvůli clům a palivovým příplatkům. Její spolumajitel Dave Jensen uvedl, že nepočítá s brzkým ochlazením inflace. Společnost letos v létě zvýšila ceny svých produktů o 5 procent.

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Musí však být opatrný: v tomto spotřebitelském prostředí, jak uvedl, by potenciální zákazníci mohli vodítka úplně přestat kupovat. „Prošli jsme si velkou recesí. Prošli jsme si pandemií covidu. Ale nikdy předtím jsem neměla ten pocit, že nevím, jak stanovit ceny,“ řekla spolumajitelka Valerie Jensenová.

Američtí podnikatelé, jako je farmář Barbour, však zůstávají optimističtí. Na své farmě, která nabízí také glamping, ubytování přes Airbnb a přívěs s udírnou, zvýšil ceny masa za posledních pět let pouze jednou. Vyšší vstupní náklady pro něj znamenaly pouze menší zisky.

Společnost Ambix, výrobní firma podnikatelky Floriové v New Hampshire, vydržela tři roky bez zvýšení cen. Ale dny, kdy se cenové šoky považovaly za dočasné výkyvy, jak řekla Floriová, jsou pryč. „Každý den si říkám: ‚Panebože, jak dlouho to ještě vydržíme? Kdy už půjdeme do důchodu?‘“ uzavřela podle amerického portálu.

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