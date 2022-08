Pivo za 70, menší porce jídla. Budeme muset, říká šéf restauratérů

Restauratéry postihl skokový nárůst cen surovin, a to především mouky, mléka, vajíček a masa. Krom toho se musejí vyrovnávat s dopady energetické krize. Jak se situace projevuje na ceně ve stravovacích podnicích?

„Náklady restauratérům rostou rychleji, než oni sami zvyšují ceny. Přesto restaurace v poslední době plošně zdražují, ve větších městech asi o dvacet procent a v obcích o deset až patnáct procent,“ říká ředitel Asociace restauratérů Luboš Kastner.

Výrazně zdražil třeba řízek či smažený sýr. Podle Kastnera by však cena oběda ve větších městech neměla přesáhnout dvě stě korun.

„U zodpovědných restauratérů se cena udrží na částce dvě stě korun. Na vesnicích by to ale bylo moc. Tam půjde hlavní jídlo koupit za sto padesát až sto sedmdesát korun, ale třeba i včetně nápoje či polévky. Lidé mají ceny u gastronomie zafixované a neradi akceptují změnu k horšímu.“ Majitelé hospod tak vymýšlejí, jak si své pravidelné zákazníky udržet a zároveň nezkrachovat.

„Z burgeru, který měl dvě stě gramů, se najednou může stát sto osmdesát gramů. Nelze ale pořád všechno zmenšovat. Gastronomie se vlivem krize profesionalizovala. Mnoho podnikatelů pochopilo, že musejí upravit svou vizi – jinak řídit podnik, změnit menu, přinést nová jídla a u toho i částečně zdražit a vysvětlit to zákazníkovi,“ popsal Kastner. Podle něj restauratéry paradoxně nejvíce trápí pivo.

„Proč najednou platit za pivo o tři koruny víc? Na to se zákazníci ptají. Snažíme se ho zdražit co nejméně, ale potřebujeme mnohem více. Pro Česko je to zásadní produkt, který nám ale stále méně přispívá na krytí nákladů. Je to pro restauratéry takový danajský dar a ekonomický problém,“ popsal.

Kastner tak nepředpokládá, že by během léta v restauracích výrazně stoupla cena piva. „Restauratéři na to zatím nemají odvahu, ale situace je k tomu brzy donutí. 70 korun za točené pivo se může stát realitou v centrech velkých měst již na podzim. V menších městech pak jedno točené za cenu mezi padesáti až šedesáti korunami. Nepřeju si to, ale je to tak,“ dodal.

I přes vyšší ceny se ale podle Kastnera z Čechů nikdy nestane „krabičkový národ“ a do restaurací lidé budou chodit i nadále, jen možná méně častěji.