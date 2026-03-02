Ropa kvůli útokům na Írán prudce zdražuje, panují obavy o dodávky

Autor: ,
  9:50
Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 připisovala přes devět procent a pohybovala se v blízkosti 79,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o devět procent a nacházela se nedaleko 73 dolarů za barel. Akcie ve Spojených státech v pátek oslabily.

„Cena severomořské ropy Brent, která už před víkendem uzavřela nad 73 dolary za barel, tedy nejvýše od loňského července, po otevření obchodování krátce vystřelila až k 82 dolarům,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek.

ilustrační snímek
Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
15 fotografií

Obchodníci se obávají, že konflikt by mohl zastavit lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Podle analytiků by ceny ropy v případě delšího přerušení dopravy v Hormuzském průlivu mohly zamířit k hranici 100 dolarů za barel.

„Pokud by ceny ropy zůstaly takto vysoké po více měsíců, zvýšilo by to inflaci v eurozóně o více než jeden procentní bod a snížilo hospodářský růst o několik desetin procentního bodu,“ uvedl podle agentury DPA hlavní ekonom společnosti Commerzbank Jörg Krämer.

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s deníkem Daily Mail naznačil, že vojenská operace proti Íránu by mohla trvat čtyři týdny.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak je na tom Írán s ropou a proč je klíčový Hormuzský průliv

„Případné úplné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by představovalo zásadní šok pro globální trhy,“ sdělil o víkendu ČTK ředitel Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Univerzity v Praze Filip Sommer.

„Rijád sice disponuje alternativou v podobě tzv. Východo-západního ropovodu směřujícího k Rudému moři, Abú Zabí může využít ropovod do přístavu Fudžajra mimo Hormuzský průliv, nicméně tyto kapacity nejsou plnohodnotnou náhradou dlouhodobého omezení námořní dopravy,“ dodal.

Akcie vykázaly pokles

Akcie ve Spojených státech v pátek oslabily. Pokles vykázaly i za celý měsíc. Dolů zamířily technologické společnosti, výrobci čipů a softwaru i zástupci finančního odvětví.

Index Dow Jones v pátek klesl o 1,05 procenta na 48 977,92 bodu. Širší index Standard & Poor’s 500 se snížil o 0,43 procenta na 6878,88 bodu. Index technologického trhu Nasdaq ztratil 0,92 procenta na 22 668,21 bodu.

Za celý týden ztratil S&P 0,4 procenta, Dow Jones 1,3 procenta a Nasdaq procento. Za celý měsíc klesl S&P o 0,9 procenta, Dow Jones se o 0,2 procenta zvýšil a Nasdaq se propadl o 3,4 procenta.

Bezplatné storno nebo výměna. Cestovky reagují na válku v Íránu

„Únor byl pro Nasdaq hrozný měsíc, byli jsme svědky rotace do akcií firem ze staré ekonomiky,“ uvedl analytik Peter Cardillo ze společnosti Spartan Capital Securities v New Yorku.

Společnost Warner Bros. Discovery podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč) přebírá mediální skupina Paramount Skydance. Akcie Netflixu, který měl o Warner Bros. také zájem, v reakci prudce posílily, v závěru přidaly bezmála 14 procent.

Americký dolar v pátek zpočátku posiloval po zprávě, že lednový růst výrobních cen překonal odhady. Kvůli uzavírání pozic na konci měsíce sice pak částečně oslabil, za celý měsíc ale směřuje k zisku 0,5 procenta, bylo by to jeho první měsíční plus od října.

V pátek krátce před 22:00 SEČ ztrácel dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, 0,2 procenta na 97,59 bodu. Euro k dolaru přidávalo 0,2 procenta na 1,1824 USD. Od jenu dolar odepisoval 0,1 procenta na 156 JPY.

Také akcie na evropských trzích zahájily týden citelným poklesem, jejich hlavní index krátce po začátku obchodování ztrácel téměř dvě procenta. Investoři sledují vývoj kolem americko-izraelského útoku na Írán a s tím související růst cen ropy. Panují obavy, že kvůli drahé ropě a dalším dopadům vojenského konfliktu na Blízkém východě se zhorší hospodaření mnoha firem.

Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, kolem 9:30 SEČ odepisoval více než 1,8 procenta pod 622,20 bodu. Nacházel se tak nejníže zhruba za dva týdny. Zájem byl o zbrojovky a o akcie ropných firem.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...

Burza v Amsterdamu zažila šok, vojenská operace žene ceny plynu vzhůru

Evropská unie do budoucna spoléhá v dodávkách zemního plynu na arabský stát...

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh vzrostla v pondělí v důsledku americko-izraelských útoků na Írán o více než čtvrtinu a překročila hranici 40 eur (zhruba 970 Kč) za megawatthodinu. Ceny...

2. března 2026  11:11

Zaměříme se i na velké drony, říká šéf Aera Vodochody Sotona

Viktor Sotona, prezident a předseda představenstva AERO Vodochody

Legendární československý cvičný letoun Aero L-39 Albatros od Aero Vodochody do budoucna nahradí nový Skyfox. Podle šéfa společnosti Viktora Sotony byla investice v řádech miliard korun do...

2. března 2026

Ropa kvůli útokům na Írán prudce zdražuje, panují obavy o dodávky

ilustrační snímek

Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 připisovala přes devět procent a...

2. března 2026  9:50

Aerolinky zrušily sedmnáct letů z Prahy do zemí na Blízkém východě

Letiště Václava Havla v Praze (8. dubna 2024)

Na letišti v Praze v pondělí aerolinie zrušily sedmnáct letů, všechny do destinací na Blízkém východě. Zároveň z hlavního města ráno odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu...

2. března 2026  9:42

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

2. března 2026

Slovensko řeší výpadek ropy, zastavila se na Ukrajině. Pomoci může česká Družba

Premium
Na fotografii je přečerpávací stanice ropy v ropném terminálu na chorvatském...

Ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko neproudí už měsíc ruská ropa, na které jsou obě země stále závislé. Evropská unie v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu její dovoz zakázala, tři...

2. března 2026

Ceny hovězího dosahují historických maxim. Američané se ale steaků nechtějí vzdát

Balení steaků v závodě Omaha Steaks v Omaze (8. července 2008)

Američané neustupují od konzumace hovězího masa, včetně oblíbených steaků, ačkoliv ceny hovězího ve Spojených státech dosahují historických maxim. Firmy a restaurace tak usilovně hledají způsoby, jak...

1. března 2026

„Krabici na Eiffelovku“ čeká rekonstrukce. Věži Montparnasse dá nový kabát Ital

„Kdybych mohl věž Montparnasse zbourat a místo ní vytvořit zahradu, byl bych...

Mrakodrap Montparnasse je jednou z nejméně oblíbených pařížských staveb. Již 53 let kazí podle mnohých panorama Paříže a je dokonce tak nenáviděná, že ji někteří místní označují za krabici, ve které...

1. března 2026

Bezplatné storno nebo výměna. Cestovky reagují na válku v Íránu

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety...

Cestovní kanceláře reagují na rušení letů a válku na Blízkém východě. Klientům nabízejí pro nejbližší termíny vrácení peněz nebo výměnu za jiný zájezd. Zároveň upozorňují, že situace se může rychle...

1. března 2026  14:27

Unijní surovinová závislost na Číně trvá. Evropské kovy přitom končí v Africe

A Volkswagen Beetle car is seen inside a painting room at a garage in Addis...

Evropská unie dlouhodobě řeší, jak se vymanit z obrovské surovinové závislosti na Číně. Jde především o měď, nikl, platinu, palladium nebo lithium, bez kterých se neobejde výroba čipů, zbraní,...

1. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

ilustrační snímek

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný...

1. března 2026  7:14,  aktualizováno  12:33

Austrálie je kokainový pupek světa. Navzdory, nebo právě kvůli své odlehlosti

Ilustrační snímek

Nekontrolované užívání drog proměnilo nejodlehlejší kontinent v nečekané kokainové centrum světa: Obchod řídí zločinecké organizace, které se neštítí vražd, obchodování s lidmi anebo vydírání....

1. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.