„V příštím roce zažije Evropa růst cen letenek, podle mého názoru o deset, 15 a možná 20 procent. Řekl bych, že v příštích 12 měsících budeme v Evropě svědky nejvýraznějšího zdražení letenek v historii,“ uvedl podle agentury Reuters O’Leary na konferenci v Bruselu.
Předpověděl rovněž, že počet nabízených míst v letadlech se v příštím roce sníží v důsledku bankrotů a fúzí leteckých firem.
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Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
O’Leary již před zhruba dvěma týdny uvedl, že evropské letecké společnosti by se kvůli válce s Íránem mohly potýkat s extrémně vysokými náklady na letecké palivo až do roku 2028. „Všichni budeme v příštím roce čelit obrovskému problému s náklady,“ varoval.
Ryanair je největší leteckou společností v Evropě. V České republice má základnu na pražském letišti Václava Havla.