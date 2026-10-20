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Letenky v Evropě prudce zdraží. Bude to historický rekord, varuje šéf Ryanair

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  16:57
Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3. března 2020) | foto: Profimedia.cz

Boeing 737-800 irské společnosti Ryanair, která se zaměřuje na nízkonákladové...
Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair (27. září 2019)
Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair (27. září 2019)
Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O'Leary...
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Evropu čeká v příštím roce nejvýraznější zdražení letenek v historii. Podle šéfa irských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michaela O’Learyho by ceny mohly vzrůst až o 20 procent. Letecké společnosti se potýkají s rostoucími náklady na palivo v důsledku konfliktu na Blízkém východě.

„V příštím roce zažije Evropa růst cen letenek, podle mého názoru o deset, 15 a možná 20 procent. Řekl bych, že v příštích 12 měsících budeme v Evropě svědky nejvýraznějšího zdražení letenek v historii,“ uvedl podle agentury Reuters O’Leary na konferenci v Bruselu.

Předpověděl rovněž, že počet nabízených míst v letadlech se v příštím roce sníží v důsledku bankrotů a fúzí leteckých firem.

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Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.

O’Leary již před zhruba dvěma týdny uvedl, že evropské letecké společnosti by se kvůli válce s Íránem mohly potýkat s extrémně vysokými náklady na letecké palivo až do roku 2028. „Všichni budeme v příštím roce čelit obrovskému problému s náklady,“ varoval.

Ryanair je největší leteckou společností v Evropě. V České republice má základnu na pražském letišti Václava Havla.

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