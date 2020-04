Svět má chronický nedostatek zdravotních sester, varuje WHO

Zdravotní sestry jsou největší profesní skupinou v sektoru zdravotnictví, ve kterém zaujímají přibližně 59 procent pracovníků. Podle nové zprávy WHO a International Council of Nurses and Nursing jich je nyní na celém světě téměř 28 milionů. Aby rychle rostoucí světová populace dostala adekvátní zdravotní péči, je ale potřeba doplnit stavy o 5,9 milionů sester, uvádí CNBC.



Světová zdravotnická organizace proto naléhavě žádá všechny země, aby do roku 2030 chybějící pracovní pozice pro zdravotní sestry a ošetřovatelky vytvořily.

Nejvíce zdravotních sester chybí v zemích s nízkým až středním příjmem v Africe, jihovýchodní Asii, ve východním Středomoří a v některých částech Latinské Ameriky. Vyplývá to ze zprávy, která v letech 2013 až 2018 sledovala údaje o 191 zemích. Zároveň zjistila, že více než 80 procent světových sester pracuje v zemích, které představují polovinu světové populace.

„Sestry jsou páteří zdravotního systému. Mnoho se jich dnes ocitlo na frontové linii v boji proti onemocnění covid-19. To nám připomíná jedinečnou roli, kterou zdravotní sestry hrají. Zároveň je to výzva k probuzení, abychom jim zajistili podporu, již potřebují, aby mohly udržovat svět zdravý,“ řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Protest za lepší vybavení

Koronavirus, který se v Číně objevil před více než třemi měsíci, se rozšířil do téměř každé země a infikoval více než 1,3 milionu lidí po celém světě. Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse zabil virus do úterý na 76 tisíc lidí.



Více než 350 tisíc těchto případů je ve Spojených státech, kde zdravotníci bojují o životy nemocných, protože nemocnicím docházejí kapacity a nezbytné zdravotnické potřeby. Desítky zdravotních sester protestovaly v pondělí před newyorskou nemocnicí za lepší ochranné vybavení, napsal deník The New York Times.

WHO doporučila, aby země trpící nedostatkem zdravotních sester každý rok zvýšily počet absolventů oboru zdravotní sestra o zhruba 8 procent a zlepšily tak své stavy. „Politici chápou náklady na vzdělávání a udržování profesionálních zdravotnických pracovníků, ale teprve nyní mnoho z nich uznalo jejich skutečnou hodnotu. Každý cent investovaný do zdravotnictví zvyšuje blahobyt lidí a rodin hmatatelným způsobem, který je teď každému jasný,“ uvedla ve svém prohlášení prezidentka ICN Annette Kennedyová.

WHO také doporučila, aby světoví lídři vzdělávali sestry v oblasti vědeckých, technologických a sociologických dovedností, které potřebují k tomu, aby se dosáhlo pokroku ve zdravotnictví a zlepšení pracovních podmínek. Úředníci WHO uvedli, že vedoucí představitelé zemí by měli také posílit roli zdravotních sester v pečovatelských týmech. Všimli si, že přibližně 90 procent zdravotních sester jsou ženy, ale jen málo sester nebo žen zastává vedoucí pozice