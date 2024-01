Miliardáři vyzývají politiky: Zdaňte nás víc, náš život to zásadně neovlivní

Dopis dále podepsali britský scénárista a komik Simon Pegg či Valerie Rockefellerová, členka věhlasné americké rodiny Rockefellerů, informoval server CNBC.

„Pokud volení představitelé předních světových ekonomik nepodniknou kroky k řešení dramatického vzestupu ekonomické nerovnosti, budou následky pro společnosti nadále katastrofální,“ píše se v dopise adresovaném politikům, kteří se účastní zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu.

Investice do budoucnosti

„Náš požadavek je jednoduchý. Žádáme vás, abyste zdanili nás, ty nejbohatší ve společnosti. Náš životní standard to zásadně neovlivní, nezpůsobí to újmu našim dětem, nepoškodí to hospodářský růst v našich zemích. Ale promění to extrémní a neproduktivní soukromé bohatství v investici do naší společné demokratické budoucnosti,“ píše se rovněž v dopise.

Organizace Oxfam začátkem týdne uvedla, že hodnota majetku pěti nejbohatších lidí na světě se od roku 2020 více než zdvojnásobila, zatímco téměř pět miliard lidí zchudlo. Varovala, že pokud bude současný trend pokračovat, chudobu se nepodaří vymýtit dříve než za 229 let.

Abigail Disneyová uvedla, že lidé kvůli nespokojenosti se současnou situací podléhají populismu, který je podle ní na vzestupu po celém světě.

„Známe řešení, jak ochránit naše instituce a stabilizovat naši zemi: je to zdanění extrémního bohatství. Chybí nám politická odvaha to uskutečnit. Dokonce i milionáři a miliardáři jako já říkají, že už je čas. Elity shromážděné v Davosu musejí brát tuto krizi vážně,“ dodala.